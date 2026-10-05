PlayStation recibira propuestas para revivir Sly Cooper, Ape Escape y Killzone

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Un nuevo rumor sostiene que Sony Interactive Entertainment comenzó a recibir propuestas de estudios externos interesados en desarrollar juegos basados en propiedades de PlayStation. Las franquicias mencionadas son Sly Cooper, Ape Escape y Killzone, aunque ninguna entrega fue anunciada oficialmente ni tiene fecha confirmada. La información apareció en ResetEra a través del usuario thisiserfan, quien previamente anticipó detalles de God of War: Sons of Sparta.

Cómo funcionaría la licencia de PlayStation

La supuesta estrategia permitiría que equipos ajenos a Sony presenten ideas para utilizar algunas de sus propiedades intelectuales. Una licencia de este tipo autoriza a un desarrollador externo a trabajar con personajes, marcas y elementos pertenecientes a otra empresa, bajo condiciones definidas por el propietario.

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Según la información difundida, los proyectos seleccionados serían financiados y publicados por PlayStation Studios, mientras que la mayor parte del desarrollo quedaría en manos de estudios externos. Los equipos históricamente relacionados con cada saga podrían aportar supervisión o asistencia en determinados casos, sin abandonar los juegos que ya tienen en producción.

El punto central es que Sony estaría escuchando y evaluando propuestas. Esto no implica que los tres regresos estén aprobados ni que hayan entrado formalmente en desarrollo. Algunas versiones presentan los nuevos juegos como proyectos ya iniciados, pero el mensaje atribuido a thisiserfan habla de ideas bajo revisión. Esa diferencia deja abierta la posibilidad de que una propuesta sea modificada, rechazada o nunca llegue al mercado.

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El modelo ofrecería a Sony una forma de recuperar marcas inactivas sin reasignar a sus principales equipos internos. También ampliaría la cantidad de desarrolladores capaces de proponer géneros, escalas y formatos distintos para propiedades que llevan más de una década sin entregas nuevas.

Qué se sabe de Sly Cooper, Ape Escape y Killzone

Ape Escape es la franquicia que acumula más rumores recientes. El informante NateTheHate aseguró que Sony estaba explorando su regreso, pero descartó que Team Asobi fuera el estudio responsable. Esa aclaración coincide con la posibilidad de que el proyecto sea entregado a un desarrollador externo, aunque todavía no se conoce cuál sería el equipo elegido ni qué tipo de juego habría presentado.

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Killzone también fue vinculada con una colaboración entre Guerrilla Games, creador original de la serie, y otro estudio. La última entrega principal fue Killzone Shadow Fall, publicada en 2013 como uno de los títulos de lanzamiento de PlayStation 4. Los rumores no detallan si el posible regreso mantendría el formato de disparos en primera persona, si sería una continuación o si comenzaría una etapa independiente.

Sly Cooper lleva el mismo tiempo sin un juego nuevo. Sly Cooper: Ladrones en el Tiempo salió en 2013 y fue desarrollado por Sanzaru Games. Una de las especulaciones menciona a Sneaky Devil Studios, un equipo formado por antiguos integrantes de Sanzaru, como posible candidato para trabajar con el personaje. También aparecieron referencias a nuevo merchandising de la marca, pero ese registro no confirma la producción de un videojuego.

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Las tres franquicias representan perfiles diferentes dentro del catálogo de PlayStation: plataformas y sigilo en Sly Cooper, acción y captura de monos en Ape Escape, y disparos de ciencia ficción en Killzone. Esa variedad permitiría recuperar géneros que actualmente tienen una presencia limitada entre los grandes lanzamientos propios de Sony.

La posible ventana de PS6

Thisiserfan estima que la primera oleada de esta iniciativa podría conocerse alrededor del lanzamiento de PS6. Se trata de una impresión del informante y no de una fecha proporcionada por Sony. Tampoco está claro si esa ventana correspondería a los anuncios, al comienzo de la producción o al estreno de los primeros juegos.

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La referencia a PS6 indica que los proyectos podrían encontrarse en fases tempranas, especialmente si Sony continúa recibiendo propuestas. Para los jugadores, esto significa que todavía faltan datos básicos: desarrolladores, plataformas, modelos de distribución, fechas y alcance de cada producción.

El antecedente de thisiserfan con God of War: Sons of Sparta dio visibilidad al reporte, pero no reemplaza una comunicación oficial. Sony tampoco confirmó que su programa de licencias incluya otras propiedades históricas más allá de los tres nombres señalados. Hasta ahora, Sly Cooper, Ape Escape y Killzone siguen sin nuevas entregas anunciadas por PlayStation.

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