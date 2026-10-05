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Qué tienen en común las canciones que la ciencia asocia con la felicidad, según un neurocientífico?

El tempo acelerado, la tonalidad mayor y las letras optimistas aparecen como denominador común en varios estudios sobre música y emociones. “Uptown Girl”, de Billy Joel, figura entre los temas analizados bajo estos criterios

La canción de Billy Joel que más alegría produce, según la ciencia
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“Uptown Girl”, de Billy Joel, figura entre las canciones más alegres de una lista elaborada por el neurocientífico Jacob Jolij, investigador de la Universidad de Groningen. El tema ocupó el cuarto puesto de una selección difundida en 2015, que buscó identificar rasgos musicales asociados con una respuesta anímica positiva. No obstante, la propuesta no demuestra que una canción provoque felicidad de la misma forma en todas las personas.

Más allá de esa selección puntual, la neurociencia continuó explorando cómo la música influye en las emociones y en la mente de quien escucha. Una investigación más reciente, publicada en agosto de 2026 en la revista Nature Communications, aportó otra perspectiva sobre cómo la música moldea la experiencia emocional de quien escucha.

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El estudio, liderado por Elizabeth Margulis, profesora de música y directora del Laboratorio de Cognición Musical de la Universidad de Princeton, junto al neurocientífico Uri Hasson, utilizó resonancia magnética funcional para analizar los cerebros de veinte personas mientras escuchaban fragmentos de música instrumental desconocida.

El hallazgo central fue que el 71% de los participantes imaginó historias con un contenido muy similar frente a un mismo fragmento musical, incluso sin haberlo escuchado antes. Además, las valoraciones de emociones como la alegría, la calma o la energía coincidieron entre quienes escuchaban la música y quienes escuchaban esa misma historia narrada con palabras, lo que sugiere que la música no solo transmite un estado de ánimo genérico, sino que puede activar asociaciones de sentido bastante específicas y compartidas entre oyentes distintos.

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La fórmula popularizada por Jolij combinó tempo, tonalidad y contenido lírico. Entre las canciones seleccionadas figuraron “Don’t Stop Me Now”, de Queen; “Dancing Queen”, de ABBA; “Good Vibrations”, de The Beach Boys, y la obra de Billy Joel. El primer puesto de aquella lista fue para Queen, por lo que “Uptown Girl” no fue presentada como la canción que más felicidad produce.

Tempo alto, la tonalidad mayor y las letras positivas con el buen ánimo

Jolij, especialista en neurociencia cognitiva, planteó que las canciones capaces de elevar el ánimo suelen combinar una tonalidad mayor, un ritmo más rápido que el promedio y letras vinculadas con situaciones felices o imágenes ligeras. La cifra que suele atribuírsele ronda los 140 a 150 pulsos por minuto, aunque las versiones divulgadas de la fórmula no establecen un umbral clínico que permita predecir la emoción de cada persona.

La canción de Billy Joel ocupó el cuarto lugar en una lista de Jacob Jolij sobre temas vinculados con una respuesta anímica positiva (REUTERS/Mike Blake)
La canción de Billy Joel ocupó el cuarto lugar en una lista de Jacob Jolij sobre temas vinculados con una respuesta anímica positiva (REUTERS/Mike Blake)

La Universidad de Groningen explicó en 2016 que el investigador analizaba el ritmo, la letra y la tonalidad de las canciones. En esa experiencia, Jolij registró también las ondas cerebrales de participantes mientras escuchaban las piezas. Una mayor respuesta del hemisferio izquierdo se interpretó como un indicador de un efecto positivo sobre el estado de ánimo. En ese ensayo institucional, la canción con la reacción más fuerte fue “Mr. Blue Sky”, de Electric Light Orchestra, y no “Uptown Girl”.

El alcance de estos hallazgos requiere una lectura cuidadosa. El gusto musical depende de los recuerdos, el contexto social, la cultura y las preferencias personales. Una revisión sistemática publicada por PLOS ONE en 2025 concluyó que elementos como el tempo alto, el groove y las connotaciones felices pueden intensificar la emoción o la sensación de felicidad en determinados entornos.

Sin embargo, el trabajo también advirtió que los estudios disponibles presentaban un riesgo elevado de sesgo.

La canción recuperó sonidos del doo-wop de los años cincuenta

“Uptown Girl” fue escrita e interpretada por Billy Joel e incluida en An Innocent Man, su noveno álbum de estudio, publicado en 1983. La canción fue producida por Phil Ramone y se convirtió en uno de los sencillos más reconocibles del disco, junto con “Tell Her About It”, “The Longest Time” y el tema que da nombre al álbum.

La composición recupera elementos del doo-wop y de las armonías vocales que marcaron una parte del pop estadounidense de los años cincuenta. El sitio oficial del músico sitúa a An Innocent Man como un trabajo en el que Joel y Ramone retomaron ese sonido, con “Uptown Girl” entre sus éxitos radiofónicos.

La letra presenta a un hombre de origen trabajador que imagina una relación con una mujer de una clase social más alta. Esa historia de aspiración romántica encaja con el criterio de contenido positivo que Jolij empleó para ordenar su selección, aunque no prueba que la canción produzca un efecto idéntico en cada oyente.

La música puede influir en el ánimo, pero la respuesta depende de cada oyente

El interés por las canciones alegres se apoya en un campo de investigación más amplio sobre la música y las emociones. El ritmo, la estructura armónica, la letra y las asociaciones autobiográficas pueden modificar la experiencia de quien escucha. Sin embargo, la respuesta emocional a una canción es personal y no puede reducirse por completo a una ecuación.

Por eso, la lista de Jolij puede leerse como una guía de temas con rasgos tradicionalmente asociados con la energía y el buen ánimo, no como un diagnóstico científico ni una prescripción de bienestar. “Uptown Girl” conserva un lugar destacado en ese repertorio por su velocidad, su tonalidad luminosa y su narrativa romántica.

La evidencia disponible aconseja evitar afirmaciones absolutas sobre su efecto en el cerebro o en la felicidad.

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