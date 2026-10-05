Messi se despide de la Selección: los 10 récords y 10 momentos que marcaron una era con Argentina

Lionel Messi disputará su último encuentro con la Selección argentina frente a Benín en el Estadio Monumental

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Lionel Messi jugará este martes a las 20 ante Benín en el Monumental su último partido con la selección argentina. El encuentro será un amistoso internacional de fecha FIFA y tendrá al capitán como titular, en una convocatoria que también contempla el regreso de referentes como Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso. Leandro Paredes y Nahuel Molina, en cambio, todavía deben cumplir sus respectivas suspensiones.

El partido marcará el cierre de la participación de Messi con la Selección después de 21 años. Desde su debut en 2005, el delantero acumuló récords de goles, asistencias, partidos, capitanías y victorias, además de disputar seis Copas del Mundo y conquistar títulos con las selecciones juveniles y la Mayor. La AFA registra 207 partidos, 125 goles y 68 asistencias en su ciclo con Argentina.

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La trayectoria de Messi abarca títulos juveniles en el Mundial Sub 20 y los Juegos Olímpicos junto a cuatro trofeos con la Selección Mayor (Agencias)

Los 10 récords de Messi con la Selección

1. Máximo goleador argentino

Gabriel Batistuta fue durante años el máximo goleador de la Selección, con 56 tantos. Messi superó esa marca y quedó en el primer lugar de la clasificación histórica con 125 goles en 207 partidos.

2. Máximo goleador argentino en Eliminatorias

Hernán Crespo tenía el récord de goles argentinos en las Eliminatorias Sudamericanas, con 19. Messi duplicó esa marca y la llevó a 36 tantos en 72 partidos, registro que lo convirtió en el máximo goleador histórico de la competencia.

3. Máximo asistidor del seleccionado

Diego Maradona había terminado su carrera internacional con 26 asistencias. Messi alcanzó las 68 y quedó como el máximo asistidor de la historia de la Selección.

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4. Más participaciones mundialistas de un argentino

Messi disputó seis Mundiales: Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y 2026. Diego Maradona había participado en cuatro ediciones. La cifra también lo ubica entre los futbolistas que más veces disputaron el torneo.

5. Más partidos disputados en Mundiales

Las seis participaciones le permitieron establecer el récord de partidos jugados en Copas del Mundo. Messi terminó con 34 encuentros, por encima de los 25 que tenía Lothar Matthäus cuando el argentino alcanzó la marca durante Qatar 2022.

La AFA organiza un homenaje especial para la despedida del capitán que contará con la presencia de excompañeros como Ángel Di María (X: @Argentina)

6. Más minutos jugados en Mundiales

La continuidad de Messi a lo largo de seis ediciones también lo llevó a establecer el récord de minutos disputados en la Copa del Mundo. Al finalizar su participación en 2026 acumuló 3.055 minutos, una cifra que amplió la marca que había establecido durante Qatar 2022.

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7. Más capitanías en Mundiales

Messi también quedó primero entre los futbolistas con más partidos como capitán en la historia de los Mundiales. Después de las seis ediciones, acumuló 27 capitanías, por encima de Rafael Márquez y Diego Maradona.

8. Más partidos ganados en Mundiales

El delantero también estableció el récord de victorias en Copas del Mundo. Messi terminó su participación mundialista con 23 partidos ganados, una marca que refleja su presencia en seis ediciones y las campañas realizadas por Argentina durante ese período.

9. Más títulos considerando todas las categorías de la Selección

El registro de títulos incluye sus conquistas con los juveniles. Messi ganó el Mundial Sub 20 de 2005 y la medalla de oro olímpica en Beijing 2008, además de los cuatro títulos con la Selección Mayor: Copa América 2021, Finalissima 2022, Mundial 2022 y Copa América 2024.

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10. Una marca mundialista en múltiples categorías

La colección de registros de Messi en la Copa del Mundo incluye 34 partidos, 3.055 minutos, 27 capitanías y 23 victorias, además de sus 21 goles y 12 asistencias. En varias de esas categorías, el argentino terminó como líder histórico del torneo.

La trayectoria de Messi abarca títulos juveniles en el Mundial Sub 20 y los Juegos Olímpicos junto a cuatro trofeos con la Selección Mayor (Instagram: @afaseleccion)

Los 10 momentos que marcaron su paso por Argentina

Los números de Messi se construyeron durante más de dos décadas en las que atravesó diferentes ciclos, entrenadores y generaciones de futbolistas. Estos son los principales hitos de ese período.

1. El debut ante Hungría

Messi debutó en la Selección Mayor el 17 de agosto de 2005, ante Hungría. Ingresó durante el segundo tiempo y fue expulsado pocos segundos después por un manotazo sobre un defensor rival.

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2. El primer Mundial y el gol ante Serbia y Montenegro

Alemania 2006 fue su primera Copa del Mundo. Messi ingresó ante Serbia y Montenegro, marcó un gol y se convirtió en uno de los jugadores más jóvenes del plantel. Diego Maradona estuvo presente en la tribuna durante aquel partido.

3. El debut como capitán en un Mundial

En Sudáfrica 2010, Messi utilizó por primera vez la cinta de capitán durante un partido mundialista. Diego Maradona había decidido preservar a Javier Mascherano en el último encuentro de la fase de grupos ante Grecia.

4. La eliminación en la Copa América 2011

Argentina quedó eliminada ante Uruguay en los cuartos de final de la Copa América disputada como local. El resultado profundizó las críticas sobre el funcionamiento del equipo y sobre el rendimiento de Messi con la camiseta nacional.

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El capitán argentino sumó seis participaciones mundialistas y acumuló un total de 34 partidos en la competencia (NA)

5. La final del Mundial de Brasil 2014

Argentina alcanzó la final del Mundial de Brasil y perdió 1-0 ante Alemania en tiempo suplementario. Messi fue elegido mejor jugador del torneo, pero el seleccionado no pudo conseguir el título.

6. La renuncia después de la Copa América 2016

Argentina perdió ante Chile la final de la Copa América Centenario. Messi falló su penal en la definición y, después de tres finales consecutivas perdidas —Mundial 2014, Copa América 2015 y Copa América 2016—, anunció su renuncia al seleccionado.

7. El título de 2021 ante Brasil

Messi regresó a la Selección y consiguió su primer título con la Mayor en la Copa América 2021. Argentina derrotó 1-0 a Brasil en el Maracaná con un gol de Ángel Di María.

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8. El Mundial de Qatar 2022

Argentina ganó el Mundial de Qatar después de vencer a Francia en una final definida por penales. Messi marcó dos goles en el partido decisivo y fue elegido mejor jugador del torneo. Además, se convirtió en el primer futbolista en marcar en fase de grupos, octavos, cuartos, semifinales y final de una misma Copa del Mundo.

9. La lesión en la final de la Copa América 2024

Messi tuvo que abandonar la final ante Colombia por una lesión en el tobillo. El delantero permaneció en el banco durante el tramo final del partido y siguió desde allí el triunfo argentino, definido por un gol de Lautaro Martínez.

10. La última Copa del Mundo

El Mundial 2026 fue la sexta participación de Messi en una Copa del Mundo. Argentina llegó nuevamente a la final y perdió ante España, en el último partido mundialista del capitán. Con esa participación, Messi cerró su ciclo internacional con 34 partidos y 21 goles en el torneo.

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La conquista del Mundial de Qatar 2022 incluyó dos goles del capitán en la final frente al seleccionado de Francia (REUTERS/Hannah Mckay/Foto de archivo)

Messi, ante su último partido con la Selección

El amistoso frente a Benín será el último partido de Messi con Argentina. La AFA prepara un homenaje que incluirá a integrantes de los planteles campeones y a otros referentes del seleccionado.

Ángel Di María confirmó su presencia en el agasajo, aunque no participará del partido porque previamente jugará con Rosario Central ante Banfield. Nicolás Otamendi también fue mencionado como posible integrante de la jornada.

Messi había llegado a esta serie de amistosos sin estar inicialmente contemplado. Finalmente decidió participar de uno de los encuentros y tendrá ante Benín la última oportunidad de jugar con la camiseta argentina en el país.

El martes, el Monumental será escenario del último partido de Messi con la Selección. Después de 207 partidos, 125 goles, 68 asistencias, seis Mundiales y cuatro títulos con la Mayor, el capitán cerrará su ciclo internacional con una colección de registros que ya forman parte de las estadísticas centrales del fútbol argentino.

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