Arzobispo de Panamá pide responsabilidades ante decisiones que afecten a las comunidades

José Domingo Ulloa Mendieta lanzó un enérgico llamado a abrir espacios de diálogo frente a las decisiones críticas que marcarán el futuro de la nación. (Arzobispado)

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El arzobispo de Panamá, monseñor José Domingo Ulloa Mendieta, advirtió que la tierra no puede verse como un botín y pidió responsabilidad ante las decisiones que afectan a las comunidades del país.

El planteamiento lo hizo durante la clausura del Año Jubilar por los 800 años del tránsito de san Francisco de Asís, en el Templo San Francisco de Asís de La Caleta.

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El prelado, que también preside la Conferencia Episcopal Panameña, lanzó un enérgico llamado a abrir espacios de diálogo frente a las decisiones críticas que marcarán el futuro de la nación.

Para el arzobispo, el país no puede avanzar a punta de descalificaciones. Sostuvo que escuchar al que piensa distinto debe formar parte de la construcción de soluciones para Panamá.

Ulloa planteó que las decisiones que afectan a las comunidades, las familias y la economía deben discutirse con base en hechos, datos verificables, conocimiento científico y argumentos.

El prelado panameño sostuvo que las decisiones deben discutirse con base en hechos.

Su mensaje apuntó también a evitar la censura y la descalificación como mecanismos para cerrar las discusiones.

La advertencia del arzobispo resume el núcleo de su reclamo: que las diferencias puedan debatirse en público sin convertirse en una batalla entre quienes piensan distinto.

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Al cerrar el Año Jubilar, Ulloa pidió que el mensaje de san Francisco no quedara únicamente en una celebración religiosa. Reclamó que se tradujera en acciones concretas por parte de la comunidad.

“Que san Francisco de Asís nos enseñe a mirar el mundo con ojos de hermano; a vivir con sencillez; a cuidar la creación; a acercarnos al pobre y al herido”, expresó el arzobispo.

El llamado de Ulloa pone nuevamente sobre la mesa la necesidad de diálogo, respeto y búsqueda de la verdad como herramientas para enfrentar las decisiones que Panamá tiene por delante.

Ulloa participará en el encuentro convocado por el papa León XIV con los jefes de las Iglesias orientales y los presidentes de las Conferencias Episcopales. (Foto AP/Emma Da Silva)

De forma paralela a este mensaje, la Oficina de Comunicación y Prensa de la Arquidiócesis de Panamá informó que Ulloa permanecerá fuera del país durante todo octubre. El motivo son diversos compromisos eclesiales y episcopales en Roma.

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El primero de esos compromisos se cumple este martes 6 de octubre. El arzobispo participará en el lanzamiento internacional de YOUCAT Love Forever, conocido en español como YOUCAT Amor para siempre, un recurso dirigido a jóvenes para profundizar, desde la fe católica, en temas de amor, sexualidad y matrimonio.

El encuentro se realizará en el Centro Internazionale Giovanile San Lorenzo, en Roma, y reunirá a más de un centenar de participantes de distintas comunidades eclesiales.

La jornada incluirá la celebración de la Eucaristía, testimonios y espacios de reflexión, según precisó la Oficina de Comunicación y Prensa de la Arquidiócesis de Panamá.

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Del 7 al 14 de octubre, Ulloa participará en el encuentro convocado por el papa León XIV con los jefes de las Iglesias orientales y los presidentes de las Conferencias Episcopales. La cita conmemora el décimo aniversario de la exhortación apostólica Amoris laetitia.

El jefe de la grey católica panameña permanecerá fuera del país durante todo octubre, debido a diversos compromisos eclesiales y episcopales en Roma. REUTERS/Remo Casilli

Bajo el título “A diez años de Amoris laetitia: anunciar el Evangelio con las familias hoy”, el encuentro se desarrollará en el Aula Pablo VI. Reunirá a representantes de las Conferencias Episcopales, de las Iglesias orientales católicas sui iuris, invitados del Santo Padre y familias de los cinco continentes.

Después, junto con los demás obispos panameños, Ulloa participará en la visita ad limina Apostolorum, programada del 19 al 24 de octubre de 2026. Esa visita contempla encuentros con dicasterios e instituciones de la Santa Sede y una audiencia con el papa León XIV.

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La visita ad limina constituye un momento de comunión de los obispos con el sucesor de Pedro. Permite a cada obispo presentar la realidad pastoral de su Iglesia particular, además de compartir sus desafíos, avances y esperanzas.

Mientras cumple esta agenda en Roma, el llamado de Ulloa al diálogo y al rechazo de las descalificaciones queda planteado en Panamá como una exigencia abierta frente a las decisiones que el país deberá tomar en las próximas semanas.