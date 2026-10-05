‘The Outlast Trials’ supera los 94.000 jugadores gracias a su rebaja en Steam

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The Outlast Trials, el juego de terror cooperativo de Red Barrels, alcanzó un récord de 94.507 jugadores simultáneos en Steam durante las Rebajas de Otoño de octubre de 2026. El salto ocurrió después de recibir un descuento del 90 %, que redujo su precio en Europa de 38,99 a 3,89 dolares, la cifra más baja registrada desde su lanzamiento.

Un récord que supera ampliamente al estreno

El máximo anterior de The Outlast Trials era de 36.689 jugadores conectados al mismo tiempo. Esa marca se había establecido en mayo de 2023, cuando el título llegó al acceso anticipado, una modalidad que permite comprar y jugar una versión todavía en desarrollo.

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El nuevo pico equivale a más de dos veces y media aquel resultado. Según los datos de SteamDB, el récord llegó a 94.507 usuarios concurrentes, es decir, personas que estaban dentro del juego al mismo tiempo. La cifra representa un incremento de 57.818 jugadores respecto de su mejor registro previo.

El aumento de actividad tuvo un efecto directo en las ventas. Al momento de publicarse los datos, The Outlast Trials ocupaba el cuarto puesto entre los juegos más vendidos de Steam. En esa clasificación quedó por encima de lanzamientos AAA recientes como Ace Combat 8 y Gears of War: E-Day.

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La oferta presenta diferencias según la región. En Estados Unidos, el precio promocional es de 3,99 dólares, mientras que en Rusia puede comprarse por 130 rublos. En todos los casos se trata del menor precio que el juego ha tenido desde su lanzamiento completo, ocurrido en marzo de 2024.

Terror cooperativo dentro de los laboratorios de Murkoff

A diferencia de las dos primeras entregas de la serie, The Outlast Trials fue diseñado alrededor de partidas cooperativas para grupos de hasta cuatro jugadores. También puede completarse en solitario, por lo que la llegada de nuevos usuarios no obliga a formar un equipo para avanzar.

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La historia está ambientada durante la Guerra Fría y coloca a los jugadores en el papel de sujetos sometidos a experimentos por la corporación Murkoff. Cada prueba exige atravesar instalaciones vigiladas, cumplir objetivos y escapar utilizando el sigilo, la huida y una cantidad limitada de recursos.

El diseño mantiene varios elementos asociados con las entregas anteriores: los protagonistas tienen pocas herramientas para enfrentar directamente las amenazas y deben evitar a los perseguidores. La diferencia principal está en la coordinación entre participantes, que permite repartir tareas y ayudar a compañeros durante las pruebas.

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El descuento tiene un peso particular en un título centrado en el multijugador. Una comunidad activa facilita encontrar compañeros y reduce los tiempos necesarios para formar partidas. El pico registrado durante las rebajas amplió de manera inmediata la cantidad de usuarios disponibles, más de tres años después del debut en acceso anticipado.

The Outlast Trials, de Red Barrels.

Reseñas positivas y nuevo contenido programado

El crecimiento no parte de un juego con baja aceptación entre sus compradores. The Outlast Trials posee un 92 % de opiniones positivas en Steam y conserva la categoría de valoraciones “muy positivas” después de superar las 100.000 reseñas publicadas por usuarios.

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Red Barrels continuó incorporando contenido y ajustes desde el acceso anticipado y tras el estreno de la versión completa. Un mes antes del nuevo récord, el estudio presentó otra hoja de ruta para ampliar las actividades disponibles y mantener el calendario de actualizaciones.

El siguiente paso anunciado es la Temporada 7.1, cuyo comienzo está previsto para octubre. La llegada de esa actualización coincidirá con la nueva afluencia generada por la rebaja, aunque Red Barrels no detalló en las fuentes citadas cuántos de esos compradores permanecerán activos después de la promoción.

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La oferta del 90 % permanecerá disponible en Steam hasta el 8 de octubre de 2026.