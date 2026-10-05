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El insólito gesto de dos futbolistas egipcios que opacó el resultado de la eliminatoria africana y se hizo viral

Omar Marmoush y Hamza Abdelkarim permanecieron sobre el césped del estadio de Yuba para posar junto a un grupo de niños sursudaneses, pese a que su selección acababa de sufrir una derrota por 5 a 0 como local

Niños de Sudán del Sur se fotografiaron con Omar Marmoush tras la victoria de Egipto por 5-0 en Yuba (Instagram/@egyptnt)
Niños de Sudán del Sur se fotografiaron con Omar Marmoush tras la victoria de Egipto por 5-0 en Yuba (Instagram/@egyptnt)
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La derrota de Sudán del Sur por 5-0 ante Egipto dejó una imagen distinta después del pitazo final en el estadio de Yuba. Varios niños sursudaneses se acercaron a los futbolistas egipcios Omar Marmoush y Hamza Abdelkarim para pedirles una fotografía. Los dos jugadores permanecieron sobre el césped y posaron con ellos, mientras los jóvenes celebraban el encuentro pese al resultado adverso de su selección.

La escena ocurrió el 29 de septiembre. Egipto se impuso con claridad en la capital sursudanesa, pero las imágenes posteriores al encuentro trasladaron la atención desde el marcador hacia el grupo de chicos que rodeó a los dos futbolistas visitantes.

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Las imágenes difundidas en redes sociales mostraron a Marmoush y Abdelkarim junto a los aficionados locales. Los niños se ubicaron alrededor de ambos jugadores para participar de la foto, en una secuencia que tuvo lugar antes de que el plantel egipcio se retirara del campo de juego.

Unos chicos se acercaron tras la goleada y se hicieron virales

El gesto se produjo pocos minutos después de una derrota amplia de Sudán del Sur como local. Aun así, los chicos que se aproximaron a los jugadores egipcios buscaron conservar un recuerdo con dos de los protagonistas del partido, sin que el resultado condicionara el clima de la escena.

Marmoush y Hamza Abdelkarim compartieron unos minutos con niños de Sudán del Sur tras el pitazo final (Instagram/@egyptnt)
Marmoush y Hamza Abdelkarim compartieron unos minutos con niños de Sudán del Sur tras el pitazo final (Instagram/@egyptnt)

Según DailySports, Marmoush y Abdelkarim compartieron el momento con los niños sobre el césped del estadio de Yuba. El medio informó que las fotografías muestran a los internacionales egipcios junto a los jóvenes sursudaneses, todos con expresiones de alegría.

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La reacción de los chicos se convirtió en el elemento central de las imágenes que circularon después del encuentro. Esas escenas destacaron el contraste entre la goleada que recibió Sudán del Sur y la expectativa de estos niños, que querían fotografiarse con los rivales.

El partido formó parte de la fase clasificatoria para la próxima Copa Africana de Naciones. La competencia reúne a las selecciones del continente en busca de los lugares disponibles para el torneo que se disputará en 2027, y el compromiso en Yuba correspondió a la segunda fecha de ese recorrido.

Marmoush marcó dos goles y fue figura en la goleada

Omar Marmoush convirtió dos goles durante la victoria egipcia. Hamza Abdelkarim también anotó uno de los cinco tantos de su equipo, de acuerdo con el reporte de DailySports. La actuación de ambos explicó que fueran dos de los nombres más identificados por los niños al finalizar el duelo.

Egipto se impuso en Yuba en un duelo "clave" para clasificar a la Copa Africana de Naciones (Instagram/@egyptnt)
Egipto se impuso en Yuba en un duelo "clave" para clasificar a la Copa Africana de Naciones (Instagram/@egyptnt)

Asimismo, Abdelkarim tuvo una actuación destacada dentro del terreno de juego. El futbolista de 18 años, que hasta el momento ha tenido actuaciones destacadas en Barcelona durante la temporada, logró anotar su primer gol con la selección mayor de Egipto. Después del encuentro, el delantero permaneció junto a Marmoush para atender a los aficionados locales que se habían reunido en torno a ellos.

No hubo declaraciones públicas de los dos jugadores sobre la escena. Sin embargo, las imágenes que se dieron a conocer tras el partido fueron contundentes. Las mismas no tardaron en tener repercusión y volverse virales gracias al enorme gesto de los egipcios.

La escena dejó en segundo plano al resultado

El 5-0 quedó registrado como el resultado de la jornada, con Marmoush como autor de un doblete y Abdelkarim entre los goleadores. Sin embargo, la secuencia de las fotografías añadió otro registro al final del encuentro: niños de Sudán del Sur compartiendo espacio con dos jugadores egipcios.

Así, el episodio dejó una imagen que excedió el desarrollo deportivo con un contacto directo entre los jugadores y un grupo de jóvenes sudaneses que jamás se olvidarán de ese momento vivido dentro del campo de juego.

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