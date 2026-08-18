Panamá
Agregar Infobae enGoogle

En Panamá faltan 1,856 enfermeras y 1,090 técnicos de salud para atender a una cada vez más creciente población

Gremios apuntan hacia problemas de planificación del recurso humano y de alineación entre la formación y las necesidades reales del sistema

El debate público sobre la escasez de personal de enfermería y de otros profesionales de la salud ha ganado intensidad en los últimos años. (Minsa)
El debate público sobre la escasez de personal de enfermería y de otros profesionales de la salud ha ganado intensidad en los últimos años. (Minsa)
Guardar

Alrededor de unas 1,856 enfermeras hacen falta en el sistema de Salud panameño para cubrir las necesidades de la población, mientras que el déficit del número de técnicos de salud se estima en unos 1,090.

Las cifras las pone la magister Eusebia Calderón de Copete, directora nacional de Enfermería del Ministerio de Salud, en el marco de que el déficit de enfermeras y técnicos de salud se ha convertido en uno de los cuellos de botella más críticos para garantizar una atención oportuna, segura y equitativa en el país.

El entorno se da en momentos en que la región de las Américas enfrenta una escasez estructural de recursos humanos en salud y se proyecta un déficit de cientos de miles de profesionales hacia 2030.

PUBLICIDAD

En la región de las Américas, pese a contar con uno de los mayores niveles de producción de graduados en enfermería del mundo, la distribución desigual, las condiciones laborales precarias y los procesos de planificación fragmentados contribuyen a mantener brechas significativas, especialmente en áreas rurales, comunidades vulnerables y servicios de primer nivel de atención.

En América Latina y el Caribe, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) calcula que para 2030 se proyecta un déficit de alrededor de 600.000 profesionales de salud, considerando médicos, enfermeras y parteras, si se toma como meta alcanzar 44,5 profesionales por cada 10.000 habitantes.

PUBLICIDAD

Una enfermera y un Técnico de Salud atienden a jóvenes en un centro educativo de la ciudad de Panamá. (Minsa)
Una enfermera y un Técnico de Salud atienden a jóvenes en un centro educativo de la ciudad de Panamá. (Minsa)

En el caso panameño, para el 2022 ya los datos oficiales y gremiales mostraban una realidad compleja, donde el Ministerio de Salud (Minsa) y la Caja de Seguro Social (CSS) reportaban alrededor de 7.238 profesionales de enfermería.

La Asociación Nacional de Enfermeras de Panamá (ANEP) calcula que en el país hay apenas entre ocho y diez enfermeras por cada 10.000 habitantes, cifra muy por debajo de los estándares recomendados y del promedio regional.

A ello se suma una fuerte sobrecarga laboral, turnos repetidos y falta de plazas estables que obligan al personal a cubrir jornadas extendidas, especialmente en áreas rurales e interioranas donde el déficit de enfermeras se describe como particularmente agudo.

La situación no se limita a la enfermería: médicos recién graduados, técnicos y otros trabajadores de la salud han denunciado que, mientras se habla de traer médicos del extranjero, se reducen las plazas de residencia y se limitan las oportunidades de especialización.

Esto, aseguran, evidencia problemas de planificación del recurso humano y de alineación entre la formación y las necesidades reales del sistema.

Las infraestructuras que adelanta el Ministerio de Salud tienen una inversión total de casi $1,950 millones, dijo el director nacional de Infraestructura de Salud, Abdiel Escobar Tejedor. (Minsa)
Las infraestructuras que adelanta el Ministerio de Salud tienen una inversión total de casi $1,950 millones, dijo el director nacional de Infraestructura de Salud, Abdiel Escobar Tejedor. (Minsa)

Recientemente, el Minsa anunció que para este año las inversiones en ejecución en instalaciones de salud superan los $400 millones, mientras que el monto global corresponde a proyectos que se desarrollarán y pagarán de manera progresiva.

“Cuando todas estas obras se concluyan, estamos hablando de casi $1,950 millones”, indicó el director nacional de Infraestructura de Salud del Minsa, Ing. Abdiel Escobar Tejedor.

Con estas inversiones, se indicó que el Minsa busca recuperar infraestructuras que durante años permanecieron sin utilización, además de fortalecer la red pública de servicios y garantizar que más comunidades tengan acceso oportuno a instalaciones de salud modernas, funcionales y con capacidad resolutiva.

En Panamá el debate público sobre la escasez de personal de enfermería y otros profesionales de la salud ha ganado intensidad en los últimos años, alimentado por las experiencias de sobrecarga laboral durante la pandemia de COVID-19 y por las recurrentes denuncias de los gremios sobre la falta de plazas suficientes, la precariedad de los contratos y la mala distribución de los recursos humanos entre la capital y las provincias interioranas.

La relevancia del tema se amplifica si se considera que la enfermería y los técnicos de salud constituyen la columna vertebral de cualquier sistema sanitario, al ser quienes sostienen gran parte del cuidado directo, la vigilancia comunitaria, la ejecución de programas preventivos y el funcionamiento cotidiano de hospitales y centros de salud.

La Asociación Nacional de Enfermeras de Panamá (ANEP) calcula que en el país hay apenas entre ocho y diez enfermeras por cada 10.000 habitantes. (Minsa)
La Asociación Nacional de Enfermeras de Panamá (ANEP) calcula que en el país hay apenas entre ocho y diez enfermeras por cada 10.000 habitantes. (Minsa)

En palabras de la Organización Panamericana de la Salud, el desarrollo de recursos humanos adecuados, disponibles y calificados es uno de los elementos centrales para lograr sistemas de salud resilientes y avanzar hacia la cobertura universal.

Temas Relacionados

PanamáEnfermerasTécnicosSaludInstalacionesFormaciónProblemasPlanificaciónRecursoHumanoDéficit

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Vivienda ocupada creció en Costa Rica durante 2025 y las casas completamente pagadas concentran el 66% de la tenencia

El parque habitacional del país alcanzó 1,873,372 viviendas en 2025, mientras aumentaron tanto la propiedad totalmente pagada como el alquiler, según un estudio de CENFI y la Universidad Hispanoamericana.

Vivienda ocupada creció en Costa Rica durante 2025 y las casas completamente pagadas concentran el 66% de la tenencia

El Ministerio Público pide enviar a juicio al ex viceministro Nick Estrada por la compra irregular de fertilizantes en Guatemala

El Ministerio Público presentó la solicitud ante el Juzgado Tercero Pluripersonal por una adquisición de Q144 millones 836 mil 29 realizada en 2024, investigada por presuntas fallas en el reparto y hallazgos de producto a la intemperie

El Ministerio Público pide enviar a juicio al ex viceministro Nick Estrada por la compra irregular de fertilizantes en Guatemala

Bukele y su impacto en la campaña de Abelardo de la Espriella: videos virales, mano dura y una elección 2026 atravesada por la inseguridad en Colombia

Una publicación de The New Yorker describe cómo una fórmula nacida en El Salvador reorganizó mensajes, estética y presencia en redes. En Medellín, un testimonio revela el magnetismo de una frase que se volvió consigna para muchos

Bukele y su impacto en la campaña de Abelardo de la Espriella: videos virales, mano dura y una elección 2026 atravesada por la inseguridad en Colombia

La comisión de postulación aprueba el perfil del contralor general para el período 2026-2030 y prohíbe afiliación política

El documento, avalado con 27 votos, será la base de la convocatoria prevista para el 20 de agosto y de la recepción de expedientes programada entre el 21 y el 25 de agosto

La comisión de postulación aprueba el perfil del contralor general para el período 2026-2030 y prohíbe afiliación política

El ministro Víctor Atallah asegura que la República Dominicana mantendrá su esquema nacional de vacunación

Las autoridades sanitarias descartaron ajustes en el calendario infantil, pese a la reducción anunciada por Washington el 10 de agosto y dijeron que revisan la información sin que implique cambios locales

El ministro Víctor Atallah asegura que la República Dominicana mantendrá su esquema nacional de vacunación

TECNO

Google compra por USD 10 millones un archivo interno de Spirit Airlines para entrenar sus modelos de inteligencia artificial

Google compra por USD 10 millones un archivo interno de Spirit Airlines para entrenar sus modelos de inteligencia artificial

Hija de Bill Gates podría enfrentar acciones legales por presunto fraude digital con su startup

OpenAI elimina el equipo dedicado a analizar los riesgos de su inteligencia artificial

Meta quiere que sus gafas graben todo lo que se ve en tiempo real y se identifiquen personas

En qué se diferencia una camioneta pick-up de una SUV y qué papel juega en ellas la tecnología

ENTRETENIMIENTO

Todo sobre “Hollywood Arts”: tráiler, fecha de estreno y más sobre el spin-off de “Victorious” en Netflix

Todo sobre “Hollywood Arts”: tráiler, fecha de estreno y más sobre el spin-off de “Victorious” en Netflix

Murió Frank Beard, baterista de ZZ Top

Así nació Jean Grey como villana de “Spider-Man: Brand New Day”: la historia del primer antagonista descartado

‘Cien años de soledad’: fecha de estreno del gran final de la serie de Netflix

El último proyecto de Hayden Panettiere: una campaña de PETA para liberar a los delfines y las ballenas de los parques marinos

MUNDO

El bosque de Fontainebleau necesitará 30 años para recuperarse tras los incendios que arrasaron más de 2.000 hectáreas

El bosque de Fontainebleau necesitará 30 años para recuperarse tras los incendios que arrasaron más de 2.000 hectáreas

Entre protección e invasión: identifican que los drones alteran cada vez más a las águilas neotropicales

Tensión en el Golfo Pérsico: Emiratos Árabes Unidos denunció que Irán lanzó dos misiles balísticos hacia su territorio

Wall Street cerró en rojo presionado por los altos precios del petróleo y los rendimientos de los bonos del Tesoro

La ex ministra ecuatoriana Ivonne Baki fue postulada para suceder a António Guterres al frente de la ONU