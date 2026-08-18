Presunto pandillero fue capturado tras intentar ocultar su identidad como pastor en El Salvador

La Fuerza Armada de El Salvador capturó en Metapán, Santa Ana, al hondureño alias “Tapón”, señalado como homeboy y gatillero de la pandilla 18. (Retomado de: René Francis Merino Monroy)

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La Fuerza Armada de El Salvador (FAES) informó este martes que localizó en el municipio de Metapán, en la zona norte de Santa Ana, a Juan Carlos O., conocido como “Tapón”, de nacionalidad hondureña, quien es acusado como homeboy y gatillero de la pandilla 18.

El sujeto buscaba evadir a las autoridades haciéndose pasar por pastor y alterando sus tatuajes, según información de fuentes oficiales. El ahora capturado fue entregado a la Policía Nacional Civil (PNC), donde deberá responder por su vinculación a estructuras criminales.

El ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, confirmó el operativo en sus redes sociales y destacó el compromiso de las fuerzas de seguridad en la persecución de pandilleros que intentan escapar de la justicia bajo cualquier disfraz.

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“No importa cuánto tiempo haya pasado ni cuánto intenten ocultarse; quienes pertenezcan a estructuras criminales serán encontrados y tendrán que responder ante la justicia”, afirmó el funcionario por medio de redes sociales.

La captura se realizó en el contexto de los dispositivos de seguridad que la Fuerza Armada mantiene en colaboración con la Policía Nacional Civil en el occidente del país, enfocados en la identificación, captura y entrega de miembros de pandillas que buscan evadir la persecución penal.

El caso de Juan Carlos O. llamó la atención de las autoridades por el método empleado: el sujeto habría modificado sus tatuajes, símbolos habituales de la estructura criminal, como parte de su intento por asumir una nueva identidad vinculada a actividades religiosas.

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El arresto de “Tapón” se produjo en operativos ejecutados por militares y la Policía Nacional Civil bajo el régimen de excepción en el occidente de El Salvador. (Retomado de: René Francis Merino Monroy)

Captura de presunto pandillero en Metapán

Según la información compartida por la Fuerza Armada, el sujeto fue interceptado en una zona rural de Metapán.

La captura de “Tapón” forma parte de una serie de operativos desarrollados en el marco del régimen de excepción y la estrategia gubernamental para el combate a las pandillas.

Desde la entrada en vigor de estas medidas, presuntos miembros de estructuras criminales han sido capturados en diferentes puntos del país, una labor en la que la Fuerza Armada de El Salvador y la Policía Nacional Civil actúan de manera coordinada.

El ministro Merino Monroy también enfatizó que “el mensaje es claro, nadie vinculado a estructuras criminales podrá esconderse en El Salvador. La justicia llegará, sin importar el tiempo o el método que utilicen para intentar ocultar su identidad”.

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Tras la captura en Metapán, “Tapón” fue entregado a la Policía Nacional Civil para avanzar con la investigación y la judicialización del caso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, el sujeto fue puesto a disposición de la Policía Nacional Civil, que dará inicio al proceso de investigación y judicialización correspondiente.

En el último año, las autoridades han reportado un incremento en las capturas de individuos que recurren a tácticas de camuflaje social, como la adopción de roles de líderes religiosos, con el objetivo de evitar la acción penal.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar la presencia de personas sospechosas en sus comunidades y colaborar con los dispositivos de seguridad.

La captura de el hondureño refuerza el discurso gubernamental orientado a la erradicación de las pandillas y la imposibilidad de impunidad: “No importa cuánto tiempo haya pasado ni cuánto intenten ocultarse”, insistió Merino Monroy, “la justicia les alcanzará”.

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