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El Ministerio Público pide enviar a juicio al ex viceministro Nick Estrada por la compra irregular de fertilizantes en Guatemala

El Ministerio Público presentó la solicitud ante el Juzgado Tercero Pluripersonal por una adquisición de Q144 millones 836 mil 29 realizada en 2024, investigada por presuntas fallas en el reparto y hallazgos de producto a la intemperie

La FECI sostuvo que hubo compras directas con oferta electrónica sin control técnico ni logístico, sin lista de beneficiarios ni puntos de entrega definidos.
La FECI pidió enviar a juicio al exviceministro Nick Kenner Estrada por la compra de fertilizantes del MAGA por Q144 millones. (MAGA)
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La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP) pidió enviar a juicio al exviceministro Nick Kenner Estrada por la compra de fertilizantes del MAGA por Q144 millones, un caso que apunta a presuntas irregularidades en la adquisición y distribución de insumos comprados en 2024.

Las denuncias sostienen que el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) compró fertilizantes por Q144 millones 836 mil 29 y contrató personal para repartirlos, aunque no se logró comprobar su entrega. La investigación también señala que parte del producto fue hallado a la intemperie.

Las investigaciones también alcanzan a otros exfuncionarios de la administración de Bernardo Arévalo, entre ellos al exministro Mynor Estrada y a la exviceministra Klemen Gamboa.

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La solicitud del Ministerio Público fue presentada por la FECI ante el Juzgado Tercero Pluripersonal de Primera Instancia Penal. El exviceministro debe enfrentar debate oral por peculado culposo, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes.

La investigación se originó en tres denuncias y una auditoría de la Contraloría

El caso surgió a partir de tres denuncias presentadas por el diputado César Dávila Córdoba, la entonces ministra de Agricultura María Fernanda Rivera y la Contraloría General de Cuentas. El 12 de noviembre de 2025, la fiscalía realizó cuatro allanamientos en distintas dependencias del MAGA como parte de esas diligencias.

La FECI sostuvo que hubo compras directas con oferta electrónica sin control técnico ni logístico, sin lista de beneficiarios ni puntos de entrega definidos.
La auditoría de la Contraloría detectó fallas en la adjudicación de fertilizantes del MAGA, como direcciones falsas de proveedores y recepción de productos sin etiquetas técnicas. (MAGA)

De acuerdo con la auditoría de la Contraloría General de Cuentas, hubo fallas en los procesos de adjudicación. Entre ellas figuraban el uso de direcciones falsas por parte de proveedores y la recepción de productos sin etiquetas técnicas.

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La FECI añadió que se recurrió a compras directas con oferta electrónica sin control técnico ni logístico. También indicó que no se definieron los beneficiarios ni los puntos de entrega, y que se adjudicaron cantidades superiores a la capacidad operativa de los proveedores.

En su momento, la FECI, resumió así uno de los hallazgos de la investigación: “Se logró establecer dentro de las conclusiones del mismo que no era el abono adecuado, que el producto fue entregado sin cumplirse con los requisitos establecidos en los contratos, que no hubo una lista de beneficiarios, que no existía una necesidad real para comprar dichos fertilizantes, y, además, varios proveedores no cumplieron con los requisitos establecidos en los contratos”.

La FECI sostuvo que hubo compras directas con oferta electrónica sin control técnico ni logístico, sin lista de beneficiarios ni puntos de entrega definidos.
El caso de los fertilizantes del MAGA también alcanza al exministro Mynor Estrada y a la exviceministra Klemen Gamboa, ambos exfuncionarios de la administración de Bernardo Arévalo. (MAGA)

Nick Estrada asumió el viceministerio en enero de 2024

Nick Kenner Estrada Orozco fue juramentado el 15 de enero de 2024 como viceministro de Desarrollo Económico Rural durante la gestión del entonces ministro Mynor Estrada.

Estrada es ingeniero agrónomo y, según la publicación oficial de la cartera citada por la publicación, llegaba al cargo con experiencia en evaluación de impacto ambiental, formulación de proyectos y programas de desarrollo.

El MAGA había informado el 16 de enero de 2024 que su nombramiento buscaba impulsar estrategias productivas para agricultores, mejorar su calidad de vida y contribuir a la seguridad alimentaria.

La FECI sostuvo que hubo compras directas con oferta electrónica sin control técnico ni logístico, sin lista de beneficiarios ni puntos de entrega definidos.
La investigación del Ministerio Público señala presuntas irregularidades en la adquisición y distribución de fertilizantes comprados por el MAGA en 2024 a Nick Kenner Estrada, quien fue capturado en 2025. (MAGA)

Dos meses después de los primeros operativos, la fiscalía reportó la captura de Estrada Orozco en San Pedro Sacatepéquez, en San Marcos. En paralelo, emitió órdenes de aprehensión contra el exministro Mynor Estrada y la exviceministra de Seguridad Alimentaria y Nutricional Klemen Gamboa.

Ambos eran buscados por su posible participación en hechos delictivos: “Se busca capturar al exministro del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Maynor Estuardo Estrada Rosales, y a la exviceministra de Seguridad Alimentaria y Nutricional, Klemen Guadalupe Gamboa Beltetón”.

Sobre el alcance del caso, el fiscal añadió: “Se ha logrado establecer que podían tener participación en delitos penales”.

Los tres exfuncionarios son señalados por peculado culposo, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes. El proceso está a cargo del Juzgado Tercero Pluripersonal de Primera Instancia Penal de Guatemala.

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