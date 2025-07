La opinión de Duki que generó controversia: “Ninguno de mis amigos famosos es feliz”

La reflexión de Duki acerca del futuro (Video: Hispaok)

Duki se encuentra en uno de los mejores momentos en lo personal y en lo profesional, en plena gira mundial y con un nuevo álbum estrenado. Sin embargo, en una reciente entrevista habló sobre la ansiedad y el acerca del futuro de las nuevas generaciones y no pudo escapar de la polémica.

“A los jóvenes les pasa que no pueden desarrollar una identidad. Llegan a los 20 años viendo a todos los demás y quieren ser todo lo que son los otros. Entonces, a los 20 años, si tenés que laburar en un lugar limpiado platos, nada flaco, bancátela”, comenzó diciendo el cantante de trap en la entrevista con la señal de streaming Hispa.

El oriundo de La Paternal sintetizó en una frase su postura: “Yo sé que vos flasheás que querés ser Justin Bieber, porque ahora todos quieren ser famosos”. Y siguió desarrollando el tema: “Eligen la música porque quieren ser famosos, pero quieren ser o streamer o influencer o quieren ser famosos. La gente quiere ser famosa porque de chicos ven la vida de los demás y piensan que eso es lo que está bueno, lo que está copado, lo que es lindo, que los famosos viven la vida”.

A continuación, analizó cómo percibe la realidad de la gente que lo rodea: “Qué sé yo, la mayoría de los famosos que conozco no sé si son felices, la verdad, me parece que ninguno es feliz. Para mí, es feliz la gente que cuando vuelvo a mi casa y los veo, mis amigos, mi familia, gente que de verdad la veo que son felices y que son felices con poco. Laburan, y hay veces que no llegan a fin de mes, pero tienen su plato de comida, tienen su familia, tienen lo que necesitan realmente para vivir“, aseguró Mauro Ezequiel Lombardo, tal como figura en el documento. Y agregó: ”Hay que tratar la ansiedad, pero tampoco y le habló a los jóvenes no se queden en esa de ‘Uy, me abrazo a la ansiedad y pienso que soy un incomprendido y que el mundo es difícil’“.

Para cerrar hizo una reflexión de cara al futuro: “Si seguimos así, en 20 años no va a haber médicos, es una locura, pero es verdad, pues toda la gente va a querer ser lo que son el otro, entonces nadie va a querer ser barrendero, nadie va a querer laburar atendiendo un kiosco. Es parte de la vida también”, concluyó. De inmediato, sus palabras se replicaron en las redes sociales, con opiniones a favor y en contra.

La reflexión de Duki: "Los jóvenes quieren ser famoso"(Crédito: Dale Play)

En el plano profesional, Duki viene de una serie de conciertos en el Movistar Arena, donde dejó en claro su excelente momento profesional. Ante más de 15.000, abrió el primer concierto con “Leitmotiv”, el primer track de Ameri, el último álbum de estudio de Duki, lanzado en 2024. Cuando el público oyó la melodía, comenzó a gritar y saltar al instante.

El rapero siguió con “Nueva Era”, y la transición fue inmediata: bailarines ocuparon la escena acompañando cada golpe de beat con movimientos en espejo. La escenografía se tiñó de rojo, mientras Mauro Ezequiel Lombardo avanzaba con firmeza. Detrás, la pantalla mostraba visuales con partes de la letra de uno de los hits más recientes.

Le siguieron “Brindis” y “Buscarte lejos”. En esta última, la sorpresa fue un número con bombos en vivo y pasos de malambo, lo que provocó una ovación general. Fue un momento de cruce entre el trap al que el referente tiene acostumbrado al público y las raíces folklóricas argentinas, que con más frecuencia aparecen en la escena. Los fanáticos, entregados desde el comienzo, respondían con saltos y gritos desaforados.

El show avanzó como una obra escénica: luces sincronizadas, transiciones oscuras entre canciones y efectos especiales que incluían fuego. La despedida se hizo con el himno nacional argentino en la versión deCharly García, mientras se encendían las luces y el público comenzaba a emprender su camino hacia la salida. El cierre fue emotivo, con una arena rendida ante su figura y una sensación compartida de haber vivido una noche irrepetible, en su regreso al país antes de la continuación de su gira.