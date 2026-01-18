Tamara Báez mostró el antes y después de su retoque estético ante las críticas de sus seguidores

Tamara Báez decidió compartir el antes y después de su cirugía ante los comentarios negativos en las redes (Instagram)

La transformación física y emocional de Tamara Báez se convirtió en uno de los ejes de sus publicaciones más recientes. En octubre pasado, la influencer decidió dar un paso importante y se sometió a un levantamiento de glúteos brasileño (BBL), un procedimiento que eligió mostrar a sus seguidores desde el primer día, con orgullo y sin ocultar el proceso ni los desafíos. Si bien enfrentó críticas y comentarios despectivos, Tamara optó por seguir adelante, documentando cada etapa de su recuperación y, ahora, mostrando los resultados finales de la intervención pese a los mensajes que aseguraban que “no se le notaba el cambio”.

A través de sus historias de Instagram, Tamara compartió una foto suya con un filtro divertido, acompañada de un mensaje irónico dirigido a quienes la cuestionan. “Lo que son las fotos que me saqué antes de operarme. No puedo creer que hay gente que dice que no se me nota, jajajaja. ¿Quieren ver?”, escribió sobre la imagen. Luego, publicó un collage con imágenes del antes y el después, tomadas con dos meses de diferencia, donde los resultados y la evolución de su cuerpo quedaron en evidencia.

La influencer dejó en claro su indignación ante los comentarios de sus seguidores

En otro posteo, la expareja de L-Gante fue sincera sobre el impacto de los cambios personales en su bienestar y el motivo que la llevó a tomar la decisión de operarse. “Me había dejado estar muchísimo, tenía mi cabeza enfocada en todo menos en mí. Estoy súper feliz y sé que voy a lograr verme mucho mejor por mí y para mí”, expresó, subrayando la importancia de priorizarse y reencontrarse consigo misma.

Lejos de quedarse solo con la imagen, Tamara agradeció los mensajes de apoyo y decidió enfocarse en lo positivo. “Por eso está bueno contar y mostrar la realidad, cero vergüenza. Entiendo que hay gente que solo comenta para quizás hacer sentir mal o porque no sabe. Gracias por tantos mensajes lindos que estoy recibiendo”, escribió, dejando en claro que su elección va más allá del qué dirán.

Tamara compartió una serie de imágenes para comparar el resultado de su retoque estético

"Tenía mi cabeza enfocada en todo menos en mí", aseguró Báez al reflexionar sobre los cambios vividos

Sin embargo, no todo fue fácil en este proceso. En noviembre pasado, Tamara enfrentó una seguidilla de ataques en redes sociales por parte de una usuaria que, durante meses, la hostigó con comentarios sobre su físico. Desde sus historias, la influencer decidió visibilizar el hostigamiento y exponer los mensajes con frases como: “Bastante gorda la desagradecida”; “Tenés que buscar una para adelgazar”; “Tamara se comió a Tamara”. La situación se agravó tras la cirugía, cuando la misma persona redobló la apuesta: “Ridícula”; “Adelgazá asquerosa”; “La única forma que adelgaces”. Harta de la violencia digital, Tamara publicó las capturas y respondió con contundencia: “¿Qué le hice yo para ser tan asco de persona? ¿Nunca vio a una persona gorda, como dice ella todo el tiempo? ¿No tenés vida? Enferma”. Y advirtió: “Voy a empezar a escrachar a todas las forr… criticonas (como hacía antes)”.

Más allá de la exposición y el enojo, Báez lleva tiempo lidiando con desafíos de salud. En junio pasado, habló abiertamente sobre su diagnóstico de hipotiroidismo. Ante la consulta de una seguidora sobre cómo llevaba el tratamiento, Tamara respondió con honestidad: “Estoy medicada hace dos meses y de por vida, no me queda otra”. Además, compartió los efectos positivos: “Ya me siento mucho más deshinchada de cara”, comentó, animando a otros a no rendirse y a enfrentar sin miedo su propio proceso.

A modo de cierre, Tamara agradeció los mensajes de apoyo que recibió luego de mostrar el cambio físico que atravesó (Instagram)

En cada publicación, Tamara elige mostrar la realidad sin filtros ni vergüenza. Celebra los pequeños avances y agradece el apoyo recibido, mientras sigue enfrentando los comentarios negativos con actitud y valentía. La influencer de General Rodríguez reafirma que el verdadero cambio no está en la perfección, sino en la honestidad para transitar cada paso del camino. En un mundo donde el qué dirán pesa cada vez más, la expareja de L-Gante apuesta por la autenticidad y la fortaleza de quienes se animan a ser ellos mismos, sin pedir permiso ni esconderse detrás de apariencias.