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El emotivo momento en el que Tamara Báez le reveló a su hija Jamaica que estaba embarazada: “Vas a ser la mejor”

La influencer preparó un emotivo gesto con un mensaje especial y compartió el momento en redes, donde la reacción de la pequeña Jamaica conmovió a todos

Tamara Báez compartió el regalo que le hizo a su hija para anunciarle que se convertirá en hermana mayor en los próximos meses (Instagram)

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En medio de uno de los momentos más felices y emotivos de su vida, Tamara Báez eligió compartir cada uno de los detalles en las redes sociales. A una semana de haber anunciado que está embarazada junto a su pareja, Thiago Martínez, la influencer sorprendió a su hija Jamaica con una noticia muy especial: le preparó una sorpresa para contarle que pronto se convertirá en hermana mayor. El gesto, tan tierno como espontáneo, fue registrado en video y rápidamente se volvió viral, provocando una cadena de reacciones y mensajes de cariño de sus seguidores.

La grabación que Tamara publicó en Instagram muestra a la pequeña Jamaica abriendo una caja especialmente preparada por su mamá. Dentro, la niña encontró un enterito de bebé con la frase: “Voy en camino hermanita, esperame para jugar mucho”. Junto a la prenda, la joven incluyó uno de los test de embarazo que confirmó la llegada del nuevo integrante a la familia.

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Junto al video, Báez le dedicó unas palabras a su hija mayor: “Así se enteró Jami la noticia más linda. Es chiquita ella y vergonzosa cuando la graban. Vas a ser la mejor hermana mayor. Te amo, hija, soy muy feliz de que vas a tener un compañerito/a”. El posteo provocó una oleada de mensajes positivos y felicitaciones, tanto de seguidores anónimos como de figuras conocidas. “Qué lindo tener hermanos”; “Tan hermosa, Jami”; “Me muero de amor con esa hermanita mayor”; y “Aww qué hermosa”, fueron algunos de los comentarios destacados.

Tamara Báez y Thiago Martínez sonríen mientras posan para una selfie con una niña en el regazo de Thiago, que viste una chaqueta rosa y un vestido. Fondo interior
En medio de los grandes cambios que se avecinan en su familia, Tamara Báez mostró cómo le anunció a su hija que iba a ser hermana mayor

Entre quienes se emocionaron con el momento estuvo Thiago, la pareja de Báez y futuro papá del bebé en camino.“Desde que entraste en mi vida, ocupaste un lugar muy especial en mi corazón. Te quiero mucho, princesita. Mi sueño es que este bebé venga a unirnos todavía más y que juntos construyamos recuerdos llenos de amor y estoy seguro que vas a ser la mejor hermanita”, escribió el futuro padre, conmovido, al ver la reacción de la pequeña luego de que Tamara le contara que se iba a agrandar la familia.

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Cabe recordar que el anuncio público del embarazo de la influencer había sido uno de los temas más comentados en redes sociales la semana anterior. La influencer eligió un formato íntimo y familiar para dar la noticia: subió un video donde aparecen ella, Thiago y Jamaica sentados en el asiento trasero de un auto, todos con gorras grises. Al principio, las gorras no mostraban ninguna inscripción, pero pronto cada una reveló su mensaje: “Papá”, “Hermana Mayor” y “Mamá”. La publicación no tardó en superar los 100 mil “me gusta” y cosechó más de 2.800 comentarios, señal clara del alcance y el cariño que Tamara genera en su comunidad virtual.

La semana pasada,Tamara Báez anunció en Instagram que está embarazada con un video junto a Thiago Martínez y su hija Jamaica (Instagram)

En ese posteo, Tamara escribió: “Durante mucho tiempo soñamos con este momento, y hoy, con el corazón lleno de amor y gratitud, podemos decir que nuestro mayor milagro está en camino”. La influencer también compartió su expectativa frente a la llegada del bebé: “Aunque aún no te conocemos, ya transformaste nuestra manera de ver el mundo. Desde el primer instante te amamos con todo el corazón, y contamos los días para abrazarte. Nuestra familia está creciendo… y no podemos ser más felices. Bebé en camino”.

En este contexto, la reacción de Jamaica ante la noticia y la emoción de Thiago Martínez ilustran el clima de unión y ternura que se vive en la familia. La llegada del nuevo bebé representa un nuevo capítulo y una oportunidad para seguir construyendo recuerdos y vínculos. Tamara, fiel a su estilo, disfruta del presente rodeada de amor, agradecimiento y la certeza de que lo mejor está por venir.

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Tamara BáezJamaicaThiago MartínezEmbarazo

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