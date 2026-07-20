Dalma Maradona emocionó a los hinchas argentinos con su dedicatoria a Lionel Messi: “Gracias por dejar todo”

Dalma Maradona y su mensaje a Messi tras Argentina-España: orgullo, despedida del capitán y un agradecimiento que se volvió viral

La conmoción por el mensaje de Dalma Maradona dirigido a Lionel Messi no tardó en expandirse entre los hinchas tras la final del Mundial entre Argentina y España. La hija de Diego Maradona eligió las redes sociales para expresar, con palabras cargadas de afecto, el sentir de miles de argentinos: “Qué orgullo que seas argentino. Gracias por todo, Leo”, escribió, acompañando la frase con una imagen emotiva.

Su publicación no solo apuntó a Messi. Dalma también dedicó un extenso agradecimiento a todo el plantel de la Selección Argentina y al cuerpo técnico, reconociendo el esfuerzo colectivo en el torneo. “Solo queda agradecerles todo lo hecho hasta hoy. Desde los jugadores hasta los que no conocemos pero hacen que todo sea posible. Gracias, gracias y más gracias por este Mundial y por dejar todo hasta el final”, compartió en sus historias.

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Dalma Maradona despidió el Mundial con un mensaje que se volvió consigna: “Gracias, gracias y más gracias por este Mundial y por dejar todo hasta el final”

Muchos argentinos se sintieron representados por sus palabras, que sintetizan el reconocimiento hacia Messi y la Selección más allá de cualquier resultado deportivo. La despedida del capitán en este Mundial movilizó sentimientos a flor de piel, algo que Dalma supo traducir en sus mensajes públicos.

La publicación de Dalma Maradona se destacó por su tono emotivo y su cercanía con los seguidores del fútbol argentino. Al referirse a Messi, utilizó términos de profundo cariño y admiración: “Qué orgullo que seas argentino. Gracias por todo, Leo”. La frase fue interpretada como una síntesis del sentimiento popular hacia el capitán, valorando su entrega y liderazgo durante años en la Selección.

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En el mismo hilo, Dalma amplió su mensaje para abarcar a la totalidad del equipo y a quienes trabajan tras bambalinas en la delegación nacional. “Solo queda agradecerles todo lo hecho hasta hoy”, comenzó, para luego remarcar: “Desde los jugadores hasta los que no conocemos pero hacen que todo sea posible. Gracias, gracias y más gracias por este Mundial y por dejar todo hasta el final”.

La publicación generó innumerables reacciones entre usuarios, que destacaron la honestidad y la sensibilidad de Dalma. Muchos replicaron sus palabras, otros la etiquetaron en historias, y algunos sumaron mensajes personales de agradecimiento y orgullo por el recorrido de la Selección en el certamen.

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Dalma Maradona comparte un mensaje de agradecimiento a la selección argentina de fútbol

Dalma Maradona compartió dos mensajes principales en sus redes: uno individualizado hacia Lionel Messi, y otro dirigido al grupo completo de la Selección y su cuerpo técnico. Ambos textos fueron acompañados por imágenes alusivas y rápidamente se posicionaron entre los contenidos más compartidos en la jornada posterior a la final.

Entre los diversos gestos de la Selección durante el Mundial, Dalma no pasó por alto la reivindicación de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas realizada por el plantel en el cruce ante Inglaterra. En un contexto de alta sensibilidad nacional, ese episodio fue recordado por la hija de Maradona como uno de los momentos de mayor carga simbólica.

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Dalma Maradona recordó la reivindicación de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas que hizo la Selección en el cruce ante Inglaterra

La referencia a las Malvinas en la voz de Dalma fue interpretada como un acto de continuidad con el legado de su padre, quien siempre mantuvo la cuestión de la soberanía en el centro de sus declaraciones públicas. El gesto de la Selección, sumado al mensMalaje de Dalma, reforzó la dimensión política y emocional del torneo para muchos hinchas.

En las redes, usuarios y figuras públicas replicaron los mensajes de Dalma, convirtiéndolos en tendencia y dándoles una visibilidad que trascendió el ámbito deportivo. Lo que empezó como una publicación personal se transformó en un fenómeno viral de alcance nacional, reafirmando el papel de la familia Maradona como referente simbólico del fútbol argentino.

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Las palabras de Dalma Maradona sintetizaron el sentir de una generación que creció con Maradona y vio en Messi la continuidad de una pasión nacional. Al cerrar su mensaje con “Gracias por todo, Leo”, selló un reconocimiento que va más allá de los títulos y los resultados.

El mensaje de Dalma Maradona resumió el sentir argentino

La gratitud expresada hacia el equipo y el cuerpo técnico abarcó también a quienes trabajan fuera de la cancha, resaltando el esfuerzo invisible de quienes sostienen a la Selección en cada competencia internacional.

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“Gracias, gracias y más gracias por este Mundial y por dejar todo hasta el final”, fue la frase que muchos eligieron para despedir la campaña albiceleste. Ese agradecimiento, simple y directo, se convirtió en la consigna de cierre de un torneo que, más allá del resultado, dejó una huella de orgullo y pertenencia para millones de argentinos.