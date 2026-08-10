El día que Nancy Dupláa descubrió a su hijo Luca Martín mirando porno y la vez que lo encontró con una chica en la cama

Madre e hijo hablaron de las situaciones más avergonzantes que vivieron (Video: Somos corta/ YouTube)

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En una entrevista cargada de humor y complicidad, Nancy Dupláa y su hijo Luca Martin sorprendieron al público del canal de streaming Corta al compartir anécdotas personales y situaciones embarazosas que reflejan la confianza y la honestidad emocional que rige su vínculo familiar. La charla, emitida en el programa Padre Boludo, Hijo Boludo, permitió ver el costado más íntimo de la actriz y el panelista, dejando en evidencia la libertad con la que abordan temas tabú dentro del hogar.

La conversación se desarrolló en un clima distendido, donde ambos se animaron a relatar momentos de la vida cotidiana que, lejos de generar incomodidad, fortalecieron su relación basada en el respeto y la transparencia.

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Nancy Dupláa y Luca Martin recordaron desopilantes anécdotas del despertar sexual del hijo de la actriz (Corta, YouTube)

La charla avanzó hacia otra anécdota de la adolescencia de Luca, cuando Nancy lo descubrió viendo pornografía. Luca explicó su “estrategia” para evitar ser sorprendido: “Dejás la compu prendida, ponés YouTube, tipo abrís, y ese es el volumen. Y después en la imagen tenés la pornografía ilícita”. Sin embargo, su plan no resultó infalible y la reacción de su madre fue inmediata. “Obvio, la abrió y ¡buah! Tipo Brazzers”, confesó con desparpajo en alusión a una conocida página de videos XXX.

Durante la entrevista, Nancy recordó una situación insólita en la que, al ingresar a la habitación de su hijo, lo encontró en la cama acompañado de una chica. Nancy evocó el momento en que, al entrar de improviso, comenzó a imitar la voz de un muñequito de la infancia de Luca frente a su hijo y su acompañante, generando una situación tan absurda como divertida: “Cuando era chiquitito le hacía la voz: ‘¿Dónde está la luz?’”.

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Luca relató la escena con naturalidad: “¡Mamá, estoy con alguien! Estaba con una chica en la cama”. El episodio, lejos de provocar tensión, se transformó en motivo de risas tanto para ellos como para el entrevistador.

Luca junto a su madre, Nancy Dupláa y Pablo Echarri en su debut en Sex (Instagram)

El diálogo entre madre e hijo dejó en claro que en su casa nunca existieron temas prohibidos. Luca subrayó que siempre hubo espacio para expresar cualquier emoción sin reservas ni prejuicios. Esta apertura, según él, es uno de los valores que más aprecia y que considera una herencia directa de Nancy: “Heredé de mi vieja la sensibilidad y la transparencia para hablar de los sentimientos”.

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La exposición de situaciones embarazosas no generó reproches ni incomodidad entre ellos. Por el contrario, ambos coincidieron en que la honestidad y el humor permiten resolver cualquier conflicto y desdramatizar los episodios cotidianos que podrían resultar problemáticos en otras familias.

Nancy, por su parte, remarcó que respeta los espacios de su hijo y que, a pesar de los momentos incómodos, sabe cuándo retirarse y dejar que Luca tenga su privacidad: “Perdón, que nunca más pasó, Lucas, soy ubicada”, expresó en tono cómplice.

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Luca Martin junto a sus padres Nancy Dupláa y Matías Martin (Instagram)

Más allá de la exposición mediática, Nancy Dupláa y Luca Martin han construido una relación en la que el respeto mutuo predomina tanto en lo personal como en lo profesional. Luca, panelista en Bendita, y Nancy, actriz consagrada, evitan esconderse detrás de los apellidos familiares y se acompañan en cada paso de sus carreras públicas.

Ambos dejaron claro que la libertad y la confianza no solo se manifiestan puertas adentro, sino que también se proyectan en la manera en que eligen mostrarse ante el público y los medios. La conversación en Padre Boludo, Hijo Boludo se transformó así en una muestra de cómo el humor, la comunicación abierta y el respeto pueden definir un vínculo familiar sólido, sin necesidad de escudos ni máscaras.

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