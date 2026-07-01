Sofía Gonet desmintió la reconciliación con Homero Pettinato: “Jamás saldría así de desarreglada”

La influencer hizo frente a los rumores que la revinculaban con Homero Pettinato (Video: Intrusos-América TV)

Todo arrancó con Pepe Ochoa en El Ejército de la Mañana (Bondi Live): Sofía “la Reini” Gonet y Homero Pettinato habrían vuelto a apostar por el amor. El periodista contó que los habían visto salir del departamento de él a los besos, de la mano, para subirse juntos a un auto de alquiler, y mostró imágenes al aire. En minutos, los programas de espectáculos tomaron el dato y el rumor se disparó. Las cámaras de Intrusos (América TV) salieron a buscar respuestas. Primero encontraron a Homero a la salida de OLGA. Después fue el turno de Sofía. Y los dos desmintieron la versión, aunque de maneras muy distintas.

Gonet fue la más contundente. Cuando el cronista Alfonso Oliva la interceptó, la influencer venía de regreso de la costa con su equipo y se había enterado del rumor de la misma manera que cualquier espectador. “Estaba volviendo de la costa hoy con todo mi equipo y miro así el celular y me enteré de la misma manera que ustedes”, dijo. La noticia la agarró en movimiento y sin ningún tipo de preparación para responder. Pero respondió igual, y sin titubear.

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La influencer Sofía Gonet negó los rumores sobre Homero Pettinato y dijo que jamás saldría “así de desarreglada” (Instagram)

Sobre el video que mostraba a Pettinato de la mano con una chica, Sofía fue directa: “La chica del video no soy yo”. Y agregó el argumento que arrancó risas en el móvil: “Yo jamás saldría a la calle así de desarreglada y con ese brushing fatal”. La frase le dio vuelta al asunto: en vez de defenderse, pasó a cuestionar el look de quien sí aparecía en las imágenes, dejando en claro que la sola posibilidad de confundirla con alguien así le resultaba improbable.

El estado del vínculo con Pettinato quedó igual de claro. “Con Homero no hablo hace mil años”, dijo. Y sobre una vuelta, no dejó margen: “Es una etapa cerrada y con él la mejor. Pero no, no volveríamos jamás”. Cuando el cronista le contó que Homero, al ser consultado por las cámaras, había alimentado un poco el misterio en vez de cerrar el tema, Sofía lo tomó con distancia y sin enojo. “Capaz se caga de risa. A él no le gustan mucho estas cosas igual. No creo que le beneficie en nada tampoco agarrarse de mí o de esta situación. Lo dudo de él, pero bueno”, dijo entre risas.

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La reacción de Pettinato, en efecto, fue más ambigua. A la salida de OLGA, el conductor y humorista negó el reencuentro una y otra vez, pero el video que le mostraron al aire lo dejó sin argumentos claros. “No, no creo. Debe ser del año pasado”, dijo en un primer momento. Cuando le confirmaron que las imágenes eran recientes, observó las tomas y reconoció algo que lo incomodó: “Qué raro, estoy vestido como ahora, boludo, rarísimo”. Su salida fue creativa: “Yo repito mucho la ropa, eso es lo que pasa”. Sobre una posible vuelta, fue más cauto que Sofía: “Ah, no sé. Cortamos una banda, boludo, cortamos hace mucho tiempo. Ni lo pienso”.

Pepe Ochoa contó que la pareja estaba apostando nuevamente por el amor y el conductor y cantante negó los rumores (Video: Intrusos-América TV)

El historial de la pareja explica por qué el rumor generó tanto ruido. Ochoa, al revelar los nombres en su programa, ya había adelantado que la situación merecía cierta preocupación. “Lo menos grave que se han dicho es tóxico, violento, me haces mal, sos una rata, vividor, vago, mala gente”, enumeró. La lista incluyó también “gato cascoteado”, “mersa”, “mugriento”, “pulgoso” y “adicto”. En abril, Sofía había reconocido en Infama (América TV) que habían intentado retomar la relación “por décima quinta vez” y que no había funcionado. “Ahora realmente estamos en contacto cero”, había dicho entonces. También reveló que hacía terapia cuatro veces por semana para terminar de dejar la relación atrás.

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Recientemente, Gonet también habló de su presente sentimental. Después de más de un año de separada, contó que recién está empezando a moverse. “Recién ahora, después de un año de separarme o más, me estoy como animando a, bueno, tengo una cita, voy acá, voy allá, hablo con alguien”, describió. Una vida amorosa que arranca de a poco y sin apuros, según sus propias palabras.

El último tramo de la entrevista trajo otro nombre al ruedo. El cronista le preguntó por Ian Lucas, que había subido una foto con una chica nueva. Sofía confirmó que se había enterado pero que no le había respondido. “Vi que subió una foto con una chica muy linda. No, no le contesté”, dijo con una sonrisa. Cuando el cronista insinuó que quizás antes había habido algo entre ellos, Gonet lo cortó de raíz: “Antes la verdad es que jodíamos un montón con el tema del shippeo. Pero hablar posta, posta, es que nunca pasó nada con Ian. Nada, ni un beso ni un nada”.

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