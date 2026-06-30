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La emotiva despedida de los músicos por la muerte de Daniel Melingo: “¡Se nos fue un artista total!”

Así arranca el homenaje de Fito Páez ante la partida del gran músico. Fabi Cantilo, Leo García, Richard Coleman, otros colegas que le rinden tributo

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Tres retratos individuales de artistas: hombre canoso con barba y chaqueta a cuadros, mujer con cabello rojizo y chaqueta naranja, hombre con gorra y gafas
Fito Páez, Fabi Cantilo y Leo García posan en retratos individuales que los muestran como figuras destacadas de la escena musical argentina.

Este martes, la música popular argentina tuvo una gran perdida: Daniel Melingo, el cofundador de Los Twist y una de las figuras más singulares del rock y el tango argentinos, murió en su departamento de la calle Estomba, en el barrio porteño de Villa Ortuzar.. Tenía 68 años. Fue su hijo quien lo encontró sin vida. El músico atravesaba una enfermedad respiratoria que lo había llevado a recibir cuidados paliativos en su domicilio.

De inmediato, las voces de distintos músicos, colegas, amigos y admiradores, se hicieron escuchar en las redes para rendirle homenaje.

“Se nos fue un artista total!. Artista de artistas. Una persona cálida, sensible, inteligente, graciosa…Experto patafisico universal. No hubo nada en este mundo fuera del área de su interés. Experto malabarista nocturno, conocedor de todos los arrabales, músico, performer, poeta inaudito. Heidegger, Alberto Ure, Enrique Cadicamo, Gurdieff, Charly García, Stockhausen, Elvis Presley y Aníbal Troilo eran parte de su infinito imaginario desbordante.Te voy a extrañar turquito querido!… atesoro nuestras charlas y encuentros desde que nos conocimos en los 80’. Entre los laberintos atraves del tiempo nunca perdimos el contacto. Referente total de mi vida.Un gran abrazo de amor a todos sus amigos y familiares Fito"

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Retrato en blanco y negro de un hombre con canas, barba incipiente y sombrero oscuro, mirando con el ceño fruncido
Un retrato en blanco y negro de Melingo ilustra el homenaje del músico Fito Páez al artista fallecido.
Dos músicos en un escenario iluminado. Un hombre toca el clarinete, una mujer con sombrero señala al frente. Luces de escenario azules y verdes
Fabiana Cantilo y Daniel Melingo interpretan música en vivo sobre un escenario iluminado.
Un hombre de barba gris sonríe, lleva una gorra plana y una bufanda amarilla, y sostiene un objeto rojo con plumas. La imagen incluye un texto y una interfaz de reproductor de música
Melingo sonríe en una fotografía compartida por Richard Coleman en redes sociales, con un mensaje de despedida.
Un retrato de Daniel Melingo con cabello canoso y un pañuelo naranja, junto a una publicación de Instagram de leogarciaartista
El músico Leo García publica en redes sociales un retrato de Daniel Melingo junto a un mensaje de despedida para el artista.
Un hombre de mediana edad con cabello gris, barba, sombrero negro y chaqueta oscura, mira hacia arriba. Su rostro y ropa tienen manchas
El músico y actor Melingo, con sombrero y rostro manchado, mira hacia el cielo en un retrato publicado en redes sociales como parte de su despedida.
Fotografía en blanco y negro de un hombre de perfil, con un sombrero de ala ancha y barba, sobre un fondo de pared de piedra
El músico Daniel Melingo aparece en un retrato en blanco y negro, con sombrero, como parte de un homenaje a su trayectoria musical y artística.
Fotografía en blanco y negro de Daniel Melingo, un hombre con sombrero de ala ancha y abrigo oscuro, mirando hacia su derecha, con fondo urbano borroso
El músico Daniel Melingo, exponente del tango y el rock, posa con sombrero en un retrato en blanco y negro ambientado en un entorno urbano nocturno.

El deceso fue confirmado por su manager, Olga Castreno, y Pelo Music: “Lamentablemente ha fallecido Melingo, un terrible pérdida de un músico increíble. Su brillante obra nos atravesó el Rock, el Tango y la música popular durante más de 4 décadas. Abrazamos a la familia”.

Katja Alemann y su adiós a Melingo
El posteo de su amiga Katja Alemann

Apenas 20 días antes de su muerte, Melingo había concedido una extensa entrevista a Teleshow, publicada el 20 de junio, en la que habló de sus proyectos en marcha: la presentación del álbum Tangos bajos (Rework) en el Teatro Coliseo el próximo 21 de septiembre, un documental sobre las raíces africanas de la música popular argentina y el lanzamiento de su propio vino Malbec. Nada anticipaba un desenlace tan próximo. En esa charla, desmintió con energía el equívoco que lo persiguió toda su vida: que del rock había pasado al tango.“¡Es al revés! ¡Antes que de la cuna! ¡Mi vieja cantaba tangos conmigo en la panza!”, le dijo a este medio.

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Alejandro Daniel Melingo nació el 22 de octubre de 1957 en Buenos Aires. Su niñez transcurrió entre los barrios de Balvanera y Parque Patricios, y su vínculo con la música fue temprano: su padrastro era manager del legendario cantor Edmundo Rivero, y su abuela paterna había sido cantante en el teatro alla Scala de Milán. Estudió guitarra clásica y clarinete en el Conservatorio Nacional de Música Carlos López Buchardo y completó su formación en el Conservatorio Municipal Manuel de Falla y en la Universidad Católica Argentina, donde cursó armonía, composición, etnomusicología y música contemporánea.

A fines de 1979 viajó a Brasil para escapar de la dictadura militar y se incorporó a la banda del músico Milton Nascimento, figura central de la música popular brasileña. De regreso en Buenos Aires, se sumó a Los Abuelos de la Nada, donde tocó saxofón, clarinete y guitarra junto a Miguel Abuelo,Andrés Calamaro,Cachorro López,Gustavo Bazterrica y Polo Corbella. De esa etapa es el álbum Vasos y Besos, que incluye “Chalamán”, descrita por sus propios compañeros como una “genialidad hecha reggae marca Melingo”. Junto a Víctor Kesselman y Viviana Tellas creó además el espectáculo Juicio Oral y Público al Dr. Moreau, presentado por Los Abuelos en diciembre de 1981.

Dejó la banda a fines de 1983 para dedicarse a Los Twist, que había fundado en 1982 con Pipo Cipolatti y que completaron Fabiana Cantilo e Hilda Lizarazu. Con sonidos de corte rockabilly y letras irreverentes, el grupo publicó tres álbumes —La dicha en movimiento (1983), Cachetazo al vicio (1984) y La máquina del tiempo (1985)— y dejó canciones que quedaron en la memoria de una generación: “Hulla hulla” y “Cleopatra (la reina del Twist)”.

Noticia en desarrollo...

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