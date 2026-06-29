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El dolor de Mario Pergolini por la muerte de Ernestina Pais: “Fue un golpe horrendo”

El conductor dedicó sentidas frases a quien fue su sucesora en Caiga Quien Caiga. El vínculo profesional, el legado en la televisión y el impacto de su pérdida

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Mario Pergolini habló sobre la trágica muerte de Ernestina Pais y se mostró conmovido con la noticia (Video: Vorterix)

La conmoción que generó la muerte de Ernestina Pais se sintió con fuerza en el ámbito de los medios. En Vorterix, tres días después del accidente, Mario Pergolini y Nicolás Etevenaux dedicaron varios minutos a recordar a quien fue la primera mujer en suceder a Pergolini en la conducción de Caiga Quien Caiga (CQC). El diálogo, transmitido en vivo este lunes, reflejó el impacto que causó la noticia en quienes compartieron pantalla y proyectos con Pais.

El conductor del ciclo No preguntes por Rusia inició el recuerdo con frases entrecortadas y una evidente conmoción: “Tremendo lo de Ernestina Pais. La verdad que fue un golpe horrendo, ¿no? Una cosa...”. Etevenaux, su compañero, aportó: “Y la tragedia”. La conversación se mantuvo en un tono sombrío y de incredulidad, con repeticiones que daban cuenta del impacto emocional.

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“Horrenda”, sumó Pergolini. La verdad que muy feo, muy feo”, continuó mientras se generaba un silencio entre cada frase. “De una mujer querida además, ¿no?”. Etevenaux coincidió: “Recontra querida, años en la TV haciendo de todo”.

El conductor recordó también el modo en que Ernestina enfrentó situaciones adversas: “Y aun en sus momentos, así de desgracia, todo el mundo como intentando que salga”. Etevenaux sumó que la propia Pais se hacía cargo de lo que atravesaba, relatando en entrevistas cómo afrontaba sus circunstancias.

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Ernestina Pais con Gonzalo Rodríguez y Juan Di Natale: fue la primera mujer en conducir CQC

Este bloque de diálogo mostró una de las reacciones más directas y sentidas desde el núcleo histórico de CQC y la generación de medios que marcó la televisión argentina de los últimos 25 años. La muerte de Ernestina Pais significó una pérdida profunda para colegas y espectadores, por el cariño que supo cosechar y su presencia constante en los medios.

El viernes 26 de junio, Ernestina Pais falleció a los 54 años. Conducía su vehículo en San Isidro cuando fue embestida por una formación del Tren de la Costa en un paso a nivel. El siniestro ocurrió en horas de la tarde y el impacto fue inmediato y fatal.

Pais había construido una carrera reconocida en televisión, radio y periodismo gráfico. En el momento de su muerte, se encontraba activa profesionalmente y mantenía vínculos con colegas de distintas generaciones. El accidente generó una rápida ola de mensajes de dolor y acompañamiento para su familia, en particular para su hijo.

Gonzalo Rodríguez, su ex compañero en CQC, recordó a Ernestina Pais

Ernestina fue la primera mujer en ocupar el centro de la mesa de conductores en CQC. Su ingreso, en 2009, se produjo tras la salida de Pergolini, quien había liderado el programa durante más de una década. Su llegada no obedeció a una búsqueda formal, sino a una conversación casual en un evento social.

Según relató Pais, Diego Guebel —socio de Pergolini en Cuatro Cabezas— la abordó en aquel encuentro y le anticipó una decisión que aun no era pública: “Me dijo que lo que me iba a contar no lo sabía nadie, que se lo había dicho Mario la noche anterior y dijo ‘sos vos’”. Pais reconoció que su primera reacción fue rechazar la propuesta: “Yo dije que no primero”.

Ernestina Pais rodeada por Gonzalo Rodríguez y Juan Di Natale: fue la primera mujer en conducir CQC
Ernestina Pais rodeada por Gonzalo Rodríguez y Juan Di Natale: fue la primera mujer en conducir CQC

Finalmente, aceptó el desafío y comenzó una etapa que marcaría un punto de inflexión para el ciclo de Telefe, que ya sumaba 15 años al aire. En esa nueva formación, Gonzalito Rodríguez ocupó el lugar que había dejado Eduardo De la Puente, mientras Juan Di Natale permaneció como el único integrante histórico.

Ernestina condujo CQC durante tres temporadas, entre 2009 y 2011. Su salida fue presentada como una decisión personal. Explicó que los horarios nocturnos impedían que llevara a su hijo al colegio y que el año previo había atravesado problemas de salud. “Después de tantos años de felicidad de trabajar en medios tan geniales como Mañanas Informales y CQC, está buenísimo parar”, declaró al despedirse del ciclo.

El cierre de su etapa en CQC fue en buenos términos: “Me fui con un aplauso cerrado de mis compañeros, fue una maravilla. Fue una decisión de vida, de parar un poco”, expresó Pais en aquel momento. Sobre el peso simbólico de ocupar el lugar de Pergolini, fue explícita: “Para Mario, se había cumplido un ciclo. Nadie lo hizo como él, yo lo admiraba y lo admiro y tomar ese lugar fue un honor”, dijo.

Durante su tiempo en televisión, Ernestina Pais se destacó por su versatilidad y autenticidad. No solo dejó huella en CQC, sino también en Mañanas Informales y otros proyectos. Su carrera reflejó una combinación de profesionalismo, honestidad y cercanía con el público, elementos que sobresalieron en los múltiples homenajes y mensajes de afecto tras su fallecimiento.

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