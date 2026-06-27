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El día de relax de Isabel Macedo: bikini y spa frente a la laguna

La actriz y su amiga Milagros Brito aprovecharon la tarde para pasar una tarde lejos del ruido de la ciudad

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Mujer de cabello oscuro con bikini negro de encaje blanco reflejada en un espejo de cuerpo entero con marco de madera irregular
El día de relax de Isabel Macedo: café, caminata, bikini y spa frente a la laguna

Isabel Macedo y Milagros Brito eligieron un día sin compromisos y lo aprovecharon hasta el final. Lo que empezó con café y conversación terminó en spa, con una laguna de agua turquesa apareciendo en casi cada foto como si fuera un personaje más de la jornada.

La primera imagen las muestra en un café de estética industrial. Paredes de ladrillo oscuro, carteles con frases en inglés y sillones de cuero marrón enmarcan una escena sin poses: dos amigas sentadas, hablando, sin apuro visible. Isabel, morocha, lleva blazer negro y el cabello suelto con mechas; mira a cámara con una sonrisa espontánea. Milagros, rubia, aparece de perfil en primer plano, la atención puesta en la conversación. Es el tipo de foto que se saca sin pensarlo demasiado.

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Después, el plan las llevó al aire libre. Milagros salió a caminar por un paseo exterior bordeado de palmeras, con una laguna de agua turquesa extendiéndose detrás y edificios modernos en el horizonte. El look que eligió para la ocasión mezcló lo deportivo con lo urbano: leggings negros acanalados, buzo rosa claro, blazer gris oversize, zapatillas Adidas negras con medias blancas y una cartera Louis Vuitton a cuadros colgada del brazo.

Mujer de espaldas con cabello largo y oscuro, sumergida en una bañera de agua, con traje de baño negro, mirando una ventana circular con vista a una piscina
La actriz aprovechó para relajar en una bañera
Mujer recostada en bikini, sobre toalla blanca y superficie de madera. Fondo con gran laguna artificial, edificios altos y cielo nublado. Vista lateral de la mujer
Isabel descansa en bikini sobre una superficie de madera con una laguna de fondo
Dos mujeres en bikini reflejadas en un espejo con marco de madera. Una mujer sostiene un teléfono celular blanco
Ambas eligieron trajes de baño con detalles en encaje

Dos tomas la capturaron en movimiento. En la primera avanza con el teléfono en la mano y los anteojos de sol puestos, el cuerpo en diagonal y la laguna detrás. En la segunda camina hablando por teléfono, con el blazer al hombro y el paso decidido. El sol de frente ilumina cada detalle del conjunto.

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El mediodía las encontró a las dos en bikini, con la laguna como fondo permanente. Isabel eligió un modelo negro con detalles de encaje gris en los bordes, de corte triangular y tiras finas. Milagros optó por uno en tono animal print beige de silueta similar. La foto más espontánea de esa parte del día las muestra sobre las reposeras: Isabel sentada y erguida, mirando a su amiga; Milagros estirada con los ojos cerrados bajo un cielo apenas nublado. No hay mirada a cámara ni pose armada. Es una imagen tomada en el medio de una tarde.

Las selfies frente al espejo llegaron después y sumaron otro tono al registro del día. El espejo tiene marco de madera con forma orgánica, irregular, sobre una pared blanca. En la primera toma, Milagros sostiene el teléfono mientras ambas miran hacia abajo, como evaluando el resultado antes de publicarlo. En la segunda enfrentan la cámara de frente: Isabel con el bikini negro con encaje bien definido, Milagros con el suyo en animal print y varias cadenas doradas al cuello. La madera del marco le da a las imágenes una calidez que contrasta con el exterior luminoso de las fotos anteriores.

Dos mujeres en bikini sobre reposeras en un balcón con vista a una laguna azul y un edificio moderno
A pesar del frío, las mujeres aprovecharon para estar al aire libre
Mujer con chaqueta oscura y gafas de sol camina por un sendero junto a palmeras, laguna y edificios, sosteniendo un teléfono móvil
El comfy look por el que apostó Isabel
Dos mujeres sentadas en un sofá de cuero en una cafetería. Una sonríe a la cámara. La otra mujer de cabello castaño oscuro toma la foto. Pared de ladrillo con texto
Isabel y Milagros le frenaron el relax para tomar un café (Instagram)

El spa cerró la jornada. Isabel aparece recostada en la sauna sobre una toalla blanca, brazos detrás de la cabeza y ojos cerrados, con la laguna turquesa visible a través de un ventanal lateral. La imagen tiene la quietud de quien desconectó por completo. La siguiente la muestra en una tina de piedra clara, de espaldas a la cámara: el cabello oscuro y largo cae sobre los hombros mientras apoya los brazos en el borde y mira hacia una ventana circular que enmarca, una vez más, la laguna. La grifería dorada y los tonos cálidos del cuarto completan una escena de descanso sin estridencias.

La última foto del día es la más serena de toda la secuencia. Isabel sola frente al espejo de madera, en bikini negro con encaje, el cabello suelto y una sonrisa tranquila. Apoya el brazo en el marco irregular y mira directo a la cámara. No hay laguna de fondo, no hay compañía, no hay movimiento.

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