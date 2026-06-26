Nati Jota combatió el calor en Estados Unidos con un día en la piscina: “Me entrego a disfrutar”

Nati Jota impactó a sus seguidores al posar en bikini en Estados Unidos

Entre viajes y entrevistas a los fanáticos de la Selección Argentina, Nati Jota vive a pleno la cobertura del Mundial 2026. En ese marco, la influencer debe afrontar sus labores en la ciudad de Dallas, la cual atravesó días calurosos con temperaturas que oscilaron los 36 grados. Así las cosas, este viernes, la comunicadora mostró su día de relax, impactando a sus seguidores con imágenes en bikini.

Todo sucedió cuando Jota decidió contestarle un mensaje a uno de sus seguidores, el cual le escribió: “Estoy en Dallas también Natuti, no sé si la gente dimensiona el calor que hace. Que estés haciendo tantas notas es un acto heroico, que la gente lo sepa”.

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Ante este mensaje, Natalia decidió responder de forma escrita y visual. Junto a un video, donde posaba con una bikini roja al borde de una pileta, la periodista escribió: “El nublado en Dallas se festeja como gol en playoff de Mundial, me pregunto si prefiero nublado en bache para echarme sin incinerarme o nublado en momento laboral para no derretirme ao vivo. Nunca lo sabré, me entregaré a disfrutar”.

En el clip, la joven mostraba toda su sensualidad junto a una piscina al aire libre, vestida con un bikini de color rojo de textura visible. Llevaba lentes de sol oscuras y el pelo largo, recogido en una coleta baja. Su expresión facial era seria y dirigía su mirada hacia el objetivo de la cámara.

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La sensual producción de Nati Jota desde Estados Unidos (Instagram)

En una de sus muñecas llevaba una pulsera negra. El entorno incluía una cerca metálica, árboles frondosos y un cielo parcialmente nublado. En la pared detrás de ella se observan varios carteles con normas de la piscina, como “Warning no lifeguard on duty” y “No diving”, junto a otros textos reglamentarios en inglés.

Semanas atrás, Jota vivió un momento de estrés en redes sociales cuando fue criticada por su aspecto al natural. “Vengo a hacer un pedido de cierta relevancia para mí. Yo trabajo casi siempre maquillada porque por las cámaras, la televisión, los medios de las comunicaciones. Es verdad, no suelen verme sin maquillaje. Todavía esto guarda un leve cosito de la piel. Yo me veo intimidada por ello, porque más me veo intimidada cuando aparezco con mi carita normal”, comenzó diciendo la influencer de cara a sus casi tres millones de seguidores en Instagram.

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Nati Jota aprovechó un rato libre, disfrutó de la piscina y compartió un video en bikini

Luego, la joven se refirió a situaciones que vivió recientemente en la vía pública: “Me cruza alguien y me dice: “Tenés una supercara de cansada, mal, mal. Estás recansada. ¿Estás bien?”. Sí, estoy bien. Es mi cara. Soy así. La otra es la que no es. Entonces, me angustia un poco. Si me ves sin maquillaje o si me ves cara de cansada, probablemente solamente estoy sin maquillaje. Y no digas nada. Y si estuviera realmente cansada, ¿acaso a alguien le gusta que le digan qué cara de cansado que tenés? Si alguien te dice ‘tenés cara de cansado’, efectivamente estas cansado. Aspira, pretende, que no se note tanto”.

Y para cerrar, Jota dio otra alternativa a su aspecto y habló de la posibilidad de haber llorado: “Y la otra opción es que yo esté hecha con... de cara es que lloré. Y no me vas a decir que no, ¿sabés? Lloré. ¿Querés que te cuente? Ni vos querés que te cuente ni yo te quiero contar. Seguramente es un drama re pel.... Y si no es un drama re pel...., es un drama repicante, que no dá que te cuente, que vos no querés que te cuente, que no vas a saber cómo salí”.

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Este episodio también estuvo relacionado a otra polémica que vivió la comunicadora al quedar en el centro de la controversia al comunicar la muerte del Indio Solari en el canal de streaming Olga. El episodio generó repercusión en redes sociales, donde la conductora fue tendencia y recibió cuestionamientos de miles de usuarios. Horas después, Jota publicó un mensaje en su cuenta de X: “Lo que provoca indignación es mi existencia pero lo hablamos otro día”, en referencia a las reacciones generadas.