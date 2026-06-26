Teleshow

Nati Jota combatió el calor en Estados Unidos con un día en la piscina: “Me entrego a disfrutar”

En plena cobertura del Mundial 2026 y con temperaturas cercanas a los 36 grados, la influencer compartió un momento de descanso

Guardar
Google icon

Nati Jota impactó a sus seguidores al posar en bikini en Estados Unidos

Entre viajes y entrevistas a los fanáticos de la Selección Argentina, Nati Jota vive a pleno la cobertura del Mundial 2026. En ese marco, la influencer debe afrontar sus labores en la ciudad de Dallas, la cual atravesó días calurosos con temperaturas que oscilaron los 36 grados. Así las cosas, este viernes, la comunicadora mostró su día de relax, impactando a sus seguidores con imágenes en bikini.

Todo sucedió cuando Jota decidió contestarle un mensaje a uno de sus seguidores, el cual le escribió: “Estoy en Dallas también Natuti, no sé si la gente dimensiona el calor que hace. Que estés haciendo tantas notas es un acto heroico, que la gente lo sepa”.

PUBLICIDAD

Ante este mensaje, Natalia decidió responder de forma escrita y visual. Junto a un video, donde posaba con una bikini roja al borde de una pileta, la periodista escribió: “El nublado en Dallas se festeja como gol en playoff de Mundial, me pregunto si prefiero nublado en bache para echarme sin incinerarme o nublado en momento laboral para no derretirme ao vivo. Nunca lo sabré, me entregaré a disfrutar”.

En el clip, la joven mostraba toda su sensualidad junto a una piscina al aire libre, vestida con un bikini de color rojo de textura visible. Llevaba lentes de sol oscuras y el pelo largo, recogido en una coleta baja. Su expresión facial era seria y dirigía su mirada hacia el objetivo de la cámara.

PUBLICIDAD

La sensual producción de Nati Jota desde Estados Unidos
La sensual producción de Nati Jota desde Estados Unidos (Instagram)

En una de sus muñecas llevaba una pulsera negra. El entorno incluía una cerca metálica, árboles frondosos y un cielo parcialmente nublado. En la pared detrás de ella se observan varios carteles con normas de la piscina, como “Warning no lifeguard on duty” y “No diving”, junto a otros textos reglamentarios en inglés.

Semanas atrás, Jota vivió un momento de estrés en redes sociales cuando fue criticada por su aspecto al natural. “Vengo a hacer un pedido de cierta relevancia para mí. Yo trabajo casi siempre maquillada porque por las cámaras, la televisión, los medios de las comunicaciones. Es verdad, no suelen verme sin maquillaje. Todavía esto guarda un leve cosito de la piel. Yo me veo intimidada por ello, porque más me veo intimidada cuando aparezco con mi carita normal”, comenzó diciendo la influencer de cara a sus casi tres millones de seguidores en Instagram.

La sensual producción de Nati Jota desde Estados Unidos
Nati Jota aprovechó un rato libre, disfrutó de la piscina y compartió un video en bikini

Luego, la joven se refirió a situaciones que vivió recientemente en la vía pública: “Me cruza alguien y me dice: “Tenés una supercara de cansada, mal, mal. Estás recansada. ¿Estás bien?”. Sí, estoy bien. Es mi cara. Soy así. La otra es la que no es. Entonces, me angustia un poco. Si me ves sin maquillaje o si me ves cara de cansada, probablemente solamente estoy sin maquillaje. Y no digas nada. Y si estuviera realmente cansada, ¿acaso a alguien le gusta que le digan qué cara de cansado que tenés? Si alguien te dice ‘tenés cara de cansado’, efectivamente estas cansado. Aspira, pretende, que no se note tanto”.

Y para cerrar, Jota dio otra alternativa a su aspecto y habló de la posibilidad de haber llorado: “Y la otra opción es que yo esté hecha con... de cara es que lloré. Y no me vas a decir que no, ¿sabés? Lloré. ¿Querés que te cuente? Ni vos querés que te cuente ni yo te quiero contar. Seguramente es un drama re pel.... Y si no es un drama re pel...., es un drama repicante, que no dá que te cuente, que vos no querés que te cuente, que no vas a saber cómo salí”.

Este episodio también estuvo relacionado a otra polémica que vivió la comunicadora al quedar en el centro de la controversia al comunicar la muerte del Indio Solari en el canal de streaming Olga. El episodio generó repercusión en redes sociales, donde la conductora fue tendencia y recibió cuestionamientos de miles de usuarios. Horas después, Jota publicó un mensaje en su cuenta de X: “Lo que provoca indignación es mi existencia pero lo hablamos otro día”, en referencia a las reacciones generadas.

Temas Relacionados

Mundial 2026Nati Jota

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Wanda Nara sumó a Eka Ojeda a su agencia de modelaje: “Una de las nuevas caras argentinas”

Luego del escándalo que protagonizó la chica de 22 años con Mauro Icardi y la China Suárez en un boliche de Costanera, la joven apuesta por una nueva faceta en su vida de la mano de la empresaria

Wanda Nara sumó a Eka Ojeda a su agencia de modelaje: “Una de las nuevas caras argentinas”

El enojo de Sofía la Reini Gonet con quienes se negaron a ayudar a un barrio necesitado: “Se la pasan dándole a todos los influencers”

La joven decidió convertirse en embajadora de una asociación que ayuda en distintos puntos del país y usó su plataforma para sumar colaboración. Sin embargo, recibió respuestas negativas de sus marcas e hizo un fuerte descargo en sus redes

El enojo de Sofía la Reini Gonet con quienes se negaron a ayudar a un barrio necesitado: “Se la pasan dándole a todos los influencers”

La justicia falló en contra de Mauro Icardi y deberá pagar la totalidad de la cuota alimentaria

Ángel de Brito y Yanina Latorre dieron las últimas actualizaciones acerca de la causa de alimentos que tiene el delantero del Galatasaray con Wanda Nara

La justicia falló en contra de Mauro Icardi y deberá pagar la totalidad de la cuota alimentaria

El Turco García desmintió su nueva relación y contó cuánto le afectó el baile de Mariela Prieto en Gran Hermano: “Bajé 11 kilos”

Tras ingresar en el segmento “Congelados” del reality, el exfutbolista contó cómo repercutieron en su salud las imágenes de su pareja con Emanuel Di Gioia y negó haber estado con Melisa Anzoategui, la ex de la Hiena Barrios

El Turco García desmintió su nueva relación y contó cuánto le afectó el baile de Mariela Prieto en Gran Hermano: “Bajé 11 kilos”

Bersuit en Infobae a la Tarde: Maradona, el fútbol y los 25 años de un disco que marcó una época

Dani Suárez y Juan Subirá repasaron anécdotas de la banda junto al ídolo argentino, recordaron cómo vivieron los Mundiales durante las giras y reflexionaron sobre la vigencia de Hijos del culo, uno de los álbumes más emblemáticos de su carrera

Bersuit en Infobae a la Tarde: Maradona, el fútbol y los 25 años de un disco que marcó una época

DEPORTES

Lionel Scaloni confirmó que Messi será suplente en el duelo de Argentina ante Jordania: las situaciones de Dibu Martínez y Cuti Romero

Lionel Scaloni confirmó que Messi será suplente en el duelo de Argentina ante Jordania: las situaciones de Dibu Martínez y Cuti Romero

Dolor en el fútbol: encontraron muerto a un jugador de la selección sub 20 de Venezuela luego de los terremotos

Uruguay-España, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

El show de goles de Ousmane Dembélé para el 4-1 de Francia sobre Noruega: Les Bleus podrían jugar ante Alemania en octavos de final

Así están los cruces de 16avos de final del Mundial: días, horarios y la agenda completa de los partidos

TELESHOW

Wanda Nara sumó a Eka Ojeda a su agencia de modelaje: “Una de las nuevas caras argentinas”

Wanda Nara sumó a Eka Ojeda a su agencia de modelaje: “Una de las nuevas caras argentinas”

El enojo de Sofía la Reini Gonet con quienes se negaron a ayudar a un barrio necesitado: “Se la pasan dándole a todos los influencers”

La justicia falló en contra de Mauro Icardi y deberá pagar la totalidad de la cuota alimentaria

El Turco García desmintió su nueva relación y contó cuánto le afectó el baile de Mariela Prieto en Gran Hermano: “Bajé 11 kilos”

Bersuit en Infobae a la Tarde: Maradona, el fútbol y los 25 años de un disco que marcó una época

INFOBAE AMÉRICA

Néctar California celebra 70 años en Colombia con peluches coleccionables inspirados en frutas

Néctar California celebra 70 años en Colombia con peluches coleccionables inspirados en frutas

Presidente de Honduras se solidariza con familias afectadas por derrumbe que cobró la vida de tres personas en el Anillo Periférico

Diputado de oposición Boris España presenta una iniciativa para escalonar horarios en el Ejecutivo

Cruz Roja Costarricense envía rescatistas a Venezuela para apoyar labores tras los terremotos

Quedan 13 prófugos de La Joyita; autoridades capturan a otros dos evadidos en Panamá