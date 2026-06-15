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Chiche Gelblung volvió a la televisión en silla de ruedas: “El médico me dijo que estaba golpeando las puertas del Cielo”

A menos de un mes de su intermación, el conductor reapareció en los estudios Crónica TV, recibió un emotivo homenaje de sus compañeros y contó el dramático cuadro de salud que atravesó

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Chiche Gelblung volvió a la televisión en silla de ruedas tras 29 días de internación en el Sanatorio Mater Dei por una trombosis en el tobillo y una crisis cardiovascular (Video: Crónica TV)

A 29 días de haber ingresado al Sanatorio Mater Dei con una trombosis en el tobillo que derivó en una crisis cardiovascular, Chiche Gelblung (82) regresó a la televisión. Lo hizo en silla de ruedas, con la misma energía de siempre y con una historia para contar que incluyó médicos en conflicto, la posibilidad real de perder una pierna y una frase que todavía le genera bronca.

El periodista y conductor volvió a los estudios de Crónica TV, donde recibió un recibimiento caluroso de sus compañeros de programa y de Eduardo Miguel Prestofelippo, mejor conocido como El Presto. Hubo brindis con champagne, aplausos y la calidez de un equipo que lo esperaba. El Presto tomó la palabra para ir más allá de la broma: “Queremos brindarle nuestro respeto, nuestra admiración y nuestro cariño. No solo de la gente que hace Crónica, sino de aquellos jóvenes que hemos tomado en vos las ganas de luchar y de hacer un periodismo que despierte conciencia”. Gelblung escuchó, agradeció y no tardó en meter un chiste: “Cada dos años tengo que enfermarme para que me hagan esto”.

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La jornada también tuvo lugar para la autocrítica y la nostalgia. Cuando le preguntaron si había extrañado el trabajo, la respuesta fue directa: “Sí. A esta profesión tenés que extrañarla siempre, si no, no la podés hacer. Tenés que extrañarla, tenés que sentirla”. Y luego, casi de pasada, deslizó que hubiera querido estar cubriendo el Mundial 2026. “Yo quiero estar en estos momentos en el mundial. Hubiera estado en el mundial, no el Rulo”, lanzó.. Aclaró enseguida que no hay ningún conflicto con su colega: “No tengo problema con el Rulo, lo quiero mucho. Está haciendo una cobertura muy buena”. Pero no pudo evitar recordar lo que fue su experiencia en el último mundial: los traslados en carrito, la búsqueda desesperada de un baño cerca del estadio y un asistente que lo presentaba ante todos como “my grandfather”.

chiche gelblung
El regreso de Chiche Gelblung a Crónica TV incluyó un homenaje de sus compañeros y un mensaje de apoyo de El Presto

Un día antes en su propio ciclo70 20 Hoy por El Nueve, Gelblung se mostró desde su casa en una entrevista con su co-conductora Mercedes Cordero, donde habló con una franqueza que no dejó margen para la interpretación. La internación había comenzado por una descompensación que se sumó a una caída previa en su casa, con un golpe en el ojo izquierdo. Lo que en principio parecía manejable se fue complicando hasta requerir terapia intensiva y la colocación de dos stents en una de sus piernas.

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“El primer médico que me vio me dijo: ‘Estás golpeando las puertas del cielo’”, relató el periodista frente a cámara, con el tono de quien todavía no terminó de procesar la frase. “Pero yo no me sentía así. No tengo perdón para ese tipo, porque nadie le puede decir así a un paciente. En todo caso que diga: ‘Estás jorobado’”. La indignación fue genuina y el conductor no la disimuló.

Lo que siguió adentro del quirófano fue, según describió, una disputa médica en tiempo real. “Era una batalla en simultáneo entre el cirujano vascular que estaba tratando de salvar el pie y el traumatólogo que quería amputar el pie. Estaban decidiendo si era abajo de la rodilla o arriba de la rodilla. ¡Ya era la pierna!”, contó. La escena, narrada con una calma que sorprende, muestra a un hombre que en algún momento tuvo que hacer las paces con una posibilidad concreta: quedarse sin un miembro.

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Chiche Gelblung dijo que extrañó el trabajo y afirmó que hubiera querido cubrir el Mundial 2026

“Yo ya tenía resuelto que si había que perder el pie lo perdía. Se lo dije a mi mujer. Si ese era el precio para que salieran las cosas bien, vamos para adelante”, afirmó. Y agregó algo que resume el estado mental con el que atravesó la internación: “Me lo tomé con naturalidad y con mucha valentía. Me sorprendí de mí mismo”.

El cirujano vascular fue la figura que Gelblung rescató con claridad. “Encontré un médico maravilloso. Ese es el cirujano vascular que me hizo la operación, que iba peleando en simultáneo con el traumatólogo”. La operación se realizó con sedación, pero el conductor asegura haber tenido conciencia de lo que ocurría en todo momento. “Sentía cómo se estaba abriendo la arteria. Veía al médico trabajar para que se abriera. Sentía que le estaba ganando la batalla”, reveló.

La bronca con el primer médico que lo atendió no pasó a segundo plano. “Sentí que querían matarme. El tema no era que perdiera el pie sino la vida. Mi reacción fue decir: ‘Yo no estoy golpeando las puertas del cielo’”, insistió Gelblung, que volvió sobre la frase más de una vez a lo largo de la entrevista, como si necesitara terminar de refutarla.

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La internación de Chiche Gelblung comenzó por una descompensación que se sumó a una caída en su casa con un golpe en el ojo izquierdo

De regreso en pantalla, el conductor adelantó que va a continuar trabajando, aunque por ahora dosificará las horas. Bromeó con que piensa seguir hasta el final, a la manera de Mirtha Legrand, y desmintió de paso una versión que lo vinculaba con la famosa foto de Ricardo Balbín agonizante en la revista Gente. “No estuve en ese momento en la revista y tampoco lo hubiera hecho. Ese es un límite”, aclaró.

Gelblung dijo sentirse recuperado y aseguró que la internación le devolvió diez años de energía.

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