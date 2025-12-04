Teleshow

Nicole Neumann contra sus vecinos que quieren acabar con los carpinchos: “Váyanse ustedes a otra zona”

La modelo usó sus redes sociales para contar la situación que vivió en su barrio privado. Su enérgica defensa como proteccionista de animales y la polémica siempre vigente en el delta

La modelo usó sus redes sociales para defender a los carpinchos que viven en su barrio privado (Video: Instagram)

Nicole Neumann, reconocida por su activismo a favor de los derechos de los animales y su uso constante de las redes para concientizar sobre cuestiones ambientales, volvió a pronunciarse con firmeza tras escuchar una conversación vecinal sobre los carpinchos en el barrio donde reside. En una seguidilla de historias compartidas en su cuenta de Instagram, la modelo relató cómo este episodio la llevó a una profunda reflexión sobre la convivencia entre humanos y fauna local.

“Buen día. Bueno, mientras hago mi rutina de skincare les quería contar que anteayer venía andando en bicicleta con Cruz y, de golpe, una señora que salía del house se da vuelta y le dice a otro señor que venía caminando: ‘Ay, ¿qué vamos a hacer con los carpinchos? ¿Ya pensaron en eso?’. Yo casi salto, pero dije: ‘No, estoy con el bebé’”, comenzó Nicole, confesando su impulso inicial de intervenir en la charla, pero optando en ese momento por preservarse.

Como estaba con su hijo menor, eligió no abordar el tema con su vecina: “Dije ‘no sé, no me voy a poner a pelear’. Pero después me quedé pensando que lo habrá dicho porque es de las que los defiende, entonces menos mal que no salté ahí. Pero, si fuera de las que los quieren erradicar de la zona, pienso que si venís a vivir acá, tenés que ser consciente de que ellos, primero y principal, son parte de la naturaleza, pero porque además estaban primero que nosotros, era su hábitat“.

Nicole, en cada ocasión que
Nicole, en cada ocasión que pude, habla de los derechos de los animales. Al punto que rescato a Zeus, un caballo que era usado para tracción a sangre

Y siguió: “Esto era tipo pantano. Entonces, si uno viene a invadir, a construir arriba, no podés quitarle el espacio a otros seres vivos que tienen el mismo derecho porque los pusieron en la Tierra igual que a nosotros para vivirla y disfrutarla, tanto o más que nosotros

“Básicamente, si no podés convivir con empatía y amorosidad con ellos, por lo menos que no los maltraten o no lo quieran retirar de su casa por la codicia del humano. Y si no, andate a otra zona donde no hayan animales si no los disfrutás. Porque para mí, para mis hijos, para la gente que viene de visita, son hasta una atracción del paisaje. Tipo: ‘Ay, mirá qué lindo los carpinchos con su familia’. Es como un plus de estar en un lugar con verde, de naturaleza. Y si no, no sé, andate vos a un lugar cerrado, donde no hayan animales, donde no haya pájaros... La verdad que eso me parece espantoso. ¿Y qué educación, además, le da esa gente a sus hijos? Cero empatía, cero respeto por otros seres vivos”.

Lejos de dejar el tema ahí, Nicole contó que siguió pensando en el comentario, incluso mientras entrenaba y luego en la ducha. “Porque yo pienso en mis plantitas, en mi huerta. Pero, ¿qué sentirán y pensarán ellos de que se están quedando sin casa, sin refugio, sin poder salir de los lagos y sin alimento? Cruzan y los atropellan. Es una locura, realmente, de un egocentrismo y cero empatía que me preocupa enormemente que haya tanta en este mundo”.

Nicole tiene una granja llena
Nicole tiene una granja llena de animales rescatados por lo que le inculcó a sus cuatro hijos el amor por ellos (Instagram)

Ofreció soluciones concretas, como elevar huertas o proteger las plantas en vez de eliminar a los animales: “Si te mudás a un lugar donde sabés que hay carpinchos, hacé una huertita en altura o plantá tus plantas con protección, pero no la destrucción de todo y de todos”. Para Nicole, la educación ambiental y el ejemplo son clave: “¿Qué piensa esta gente? ¿Piensa? El día de mañana, si no hay más árboles, no hay abejas que polinicen, ¿qué vamos a comer? ¿Dónde vamos a vivir? ¿Qué vamos a respirar? ¿A dónde se van a mudar en ese caso, no? Porque ahora podés elegir mudarte a otro barrio. Pero, ‘hola, ¿qué tal?’. ‘Planeta B’ no hay, por lo menos en el corto tiempo no hay”.

La reflexión de Nicole Neumann, entre rutinas diarias y anécdotas familiares, vuelve a visibilizar la importancia de la convivencia armónica entre humanos y animales, y de actuar con respeto, sentido de pertenencia y cuidado por el entorno que se comparte.

Nicole Neumann

