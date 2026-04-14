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La ira de Sofía Pachano con una seguidora que criticó su look: “No se opina sobre el cuerpo ajeno, señoras”

La actriz respondió sin filtro en sus redes a los comentarios sobre su apariencia física. “Nadie te preguntó”, le contestó a la usuaria

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Sofía Pachano y su bebé recién nacido ya están en su casa
Sofía Pachano, contundente ante un seguidora que cuestionó su imagen

La reacción de Sofía Pachano ante los comentarios sobre su aspecto físico se transformó en uno de los episodios más comentados de las últimas horas. La influencer y actriz, conocida por su participación activa en redes sociales, eligió responder de forma directa luego de recibir una observación que, según sus palabras, traspasó los límites del respeto.

No es la primera vez que una figura pública enfrenta cuestionamientos sobre su imagen en plataformas digitales, pero el caso de Pachano puso en primer plano el debate sobre los comentarios dirigidos al cuerpo y la apariencia ajena. “No se opina sobre el cuerpo ajeno, señoras”, publicó en sus historias, dejando clara su postura ante miles de seguidores.

El ida y vuelta de Sofia Pachano en su instagram
La actriz respondió a una seguidora que comentó sobre su apariencia, generando un intenso debate sobre los límites de la opinión pública en internet

El episodio comenzó cuando una usuaria llamada Loli le escribió: “¡Ay, Sofi! Qué pena que optaste por el mismo look, no te favorece”. Sorprendida, Pachano respondió con un escueto “¿Perdón?”, abriendo un intercambio que rápidamente escaló en tono. Loli argumentó que su comentario no era malintencionado y que, como madre, entendía los cambios hormonales que podían reflejarse en el cabello y la piel.

La actriz no tardó en replicar: “Porque lo que hiciste no es un comentario, es una opinión sobre mi pelo que nadie te preguntó”. Para ejemplificar el malestar que generan ese tipo de opiniones, agregó: “Voy a darte un ejemplo, ‘Ay, Loli, qué pena que optaste por esa remera y esa posición en tu foto de perfil, la verdad que no te favorece nada’”.

El ida y vuelta de Sofia Pachano en su instagram
Sofía Pachano respondió sin rodeos a una seguidora que opinó sobre su look, encendiendo un debate sobre la libertad y el respeto en las redes sociales

La tensión aumentó cuando la usuaria, visiblemente molesta, contestó: “Andá a cag... Ustedes siempre quieren que les digan qué hermosos están, qué bien que hacen todo, no se bancan nada”. El cruce se volvió viral luego de que Pachano compartiera la captura de la conversación en su cuenta de Instagram.

En sus propias palabras, la hija de Aníbal Pachano expuso: “Yo la verdad no entiendo qué les pasa por la cabeza. Cuando les doy un ejemplo de lo que hacen ellas... la psicótica soy yo”. Y remató: “Jamás pretendo que me digan que todo les gusta, pero no se opina sobre el cuerpo ajeno, señoras”.

El ida y vuelta de Sofia Pachano en su instagram
La actriz compartió la conversación con una seguidora que opinó sobre su aspecto, provocando una ola de reacciones entre sus seguidores y colegas

Estos hechos reflejan la vigencia de una problemática frecuente: la crítica a la imagen personal de figuras públicas en redes sociales y la reacción de quienes la reciben. El enfrentamiento entre Sofía Pachano y su seguidora reavivó la discusión sobre los límites de las opiniones en internet.

En el núcleo de la controversia, Sofía remarcó que muchas veces los comentarios disfrazados de “sugerencias” o “críticas constructivas” son, en realidad, observaciones no solicitadas que afectan la percepción de quienes las reciben. La influencer subrayó que no busca aprobación constante, pero sí exige el derecho a que no se opine sobre su cuerpo sin consentimiento.

El ida y vuelta de Sofia Pachano en su instagram
El episodio protagonizado por la hija de Aníbal Pachano evidenció la vigencia de la polémica por los comentarios sobre la imagen de las figuras públicas en plataformas digitales

Días antes, durante la celebración de Pascua, Pachano enfrentó otro episodio en redes al compartir un video en el que contaba a su hijo de dos meses la tradición del conejo de Pascua. El posteo generó reacciones de seguidoras que le reclamaban por omitir el significado religioso de la fecha. Ella respondió con ironía: “Las quiero mucho a mis seguidoras que me andan defendiendo en el posteo de las señoras que dicen que debería explicarle a mi bebé de dos meses sobre la resurrección de Cristo y no sobre el conejo de Pascua”.

En ese video, Sofía mostró los huevos de chocolate que había comprado y relató: “Es una tradición muy antigua en la que hay un conejo que pone huevos. Originalmente eran de verdad. Porque los huevos significan vida”. La actriz cerró el descargo con humor: “Seguro esas señoras el domingo no comen huevos. Qué pesadas, no sé cómo viven siendo así”.

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