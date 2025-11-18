Verónica Lozano habló sobre la polémica foto de Wanda Nara con Johnny Depp: “Le gana el ego”

A una semana del encuentro entre Wanda Nara y Johnny Depp por los pasillos de Telefe, Verónica Lozano expresó su postura respecto a la actitud de la empresaria (Desayuno Americano - América)

Hace una semana, Johnny Depp llegó a Argentina y en esos días visitó sitios históricos de la ciudad de Buenos Aires, fue a comer con amigos y también dio varias entrevistas a los medios. Invitado especial a los estudios de Telefe, la expectativa era máxima y el foco estaba puesto en la esperada nota del actor con Verónica Lozano en Cortá por Lozano. Sin embargo, lo que comenzó como uno de los grandes eventos televisivos del año rápidamente se transformó en un fenómeno viral por motivos ajenos al diálogo entre ellos. Todo ocurrió cuando Wanda Nara se tomó una foto junto a Depp, y la publicó de inmediato en sus redes sociales, previo a la nota central.

El revuelo no tardó en crecer y, mientras en el mundo digital se repetía la imagen de Wanda con el artista estadounidense, las opiniones y especulaciones no se hicieron esperar. En medio de la ola mediática, fue la propia Veronica Lozano quien dio su palabra y contó su punto de vista sobre el episodio. Frente a las cámaras de Desayuno Americano (América), la conductora compartió cómo vivió el momento, sin esquivar ninguna pregunta.

El notero del ciclo de América fue al grano. “Un poco opacó todo lo de la foto con Wanda”, señaló, refiriéndose al impacto que tuvo la imagen de la empresaria con Depp sobre el resto del material generado en torno a la visita del actor. Verónica respondió con su estilo directo: “No, a ver, qué sé yo. Si me preguntás, yo no me enojé. Me parece que como compañera hubiera estado bueno que subiera la foto después del programa. Pero bueno, Wanda también es así. A veces me parece que le gana el ego y las ganas de focalizar sus historias personales. Pero no estoy enojada con ella”, aclaró la conductora, quitándole dramatismo a la situación pero remarcando su postura.

La foto de Wanda y Johnny que causó revuelo (Instagram)

La anécdota se potenció aun más luego de que circuló un clip donde se vió a Wanda corriendo detrás de la producción para asegurarse la codiciada foto. En medio del debate mediático, surgió la versión de que la empresaria habría sido confundida con una empleada de limpieza por parte de Depp y su equipo. Verónica fue clara sobre esa supuesta confusión: “No, eso no creo, no creo. También me parece que hay que aclarar que si hubiera sido el caso, él saludó a todo el mundo y eso no está ni mejor ni peor. Porque también es como bajarle el precio a Wanda y a una chica que limpia. Digo, todos los laburos son dignos y él ha sido muy amoroso y generoso con todo el personal del canal”.

La conductora destacó que Depp no discriminó ni privilegió a nadie: “Claramente, él no tenía ni idea quién se le acercaba, la verdad es esa. A mí me conoce de pe..., porque nos vimos previamente, pero me podría haber pasado lo mismo y entiendo que Wanda, Evangelina (Anderson) y todos los chicos y chicas del canal se querían sacar fotos con él, como a mí me hubiera pasado si hubiera sido convidado de otro programa o de otra figura del canal”.

La conductora tuvo la oportunidad de entrevistar a Johnny Depp en su programa (Captura de video de Cortá por Lozano)

Sobre el detrás de escena de la visita, Verónica sumó una mirada reflexiva: “No creo confundir. Sí, tal vez decir: ‘Bueno, el lunes le habíamos convidado y no vino porque estaba grabando’, y ahí paró la grabación para venir a sacarse la foto. Me pareció como feo que un día tan importante se pusiera en la agenda algo tan trivial”. Luego agregó: “El canal no tenía absolutamente nada que ver con la participación de él. No lo digo mal, sino la verdad. Entonces, me parece que era lindo priorizar ese acontecimiento y después lo otro es súper divertido. Yo la entiendo a ella, entiendo su cabeza. O sea, está muy bien, da contenido, da material. Pero bueno, ya está”.

El tema siguió creciendo en las redes y hasta tuvo consecuencias inesperadas, como la decisión de Mauro Icardi de dejar de seguir al actor tras la publicación de la famosa imagen. Consultada sobre este dato, Verónica se mostró sorprendida. “No tenía ni idea”, respondió entre risas, mostrando que la polémica extendió su alcance mucho más allá de los pasillos de Telefe.