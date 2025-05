Wanda Nara y la China Suárez recibieron flores del club turco de Mauro Icardi: el especial motivo

La actriz sorprendió con el regalo que le enviaron por el Día de la Madre en Turquía y la empresaria contraatacó (Instagram)

Las coincidencias e indirectas entre Wanda Nara y la China Suárez continúan dando de qué hablar en el mundo del espectáculo. Desde que la actriz oficializó su romance con Mauro Icardi, ninguna de las dos se dio un respiro en la batalla mediática que comenzaron años atrás. Ahora, volvieron a ser noticia por una particular coincidencia entre ambas: el regalo que les envió el Galatasaray por una especial fecha.

Con una sonrisa serena, los ojos cerrados y un ramo de rosas rojas entre los brazos, la China posó para la cámara desde el interior de su casa. El gesto fue su manera de agradecer públicamente el regalo que recibió por el Día de la Madre en Turquía, fecha que se celebra el 12 de mayo. Sobre la imagen, escribió: “Gracias @galatasaray”, en alusión al club donde juega Mauro, con quien está en pareja desde hace unos meses.

En la siguiente historia, mostró de cerca el ramo: una combinación clásica de rosas rojas envueltas en papel blanco y rosa, con un lazo rojo que sostenía una tarjeta. La protagonista enfocó la carta que lo acompañaba y dejó que el texto hablara por sí solo. Firmada por Galatasaray Sportif A.Ş., se pudo leer: “Es muy difícil poner en palabras la alegría que sentimos por tenerla como parte de nuestra familia. Estamos muy felices de que sea parte de nuestros éxitos y de que esté con nosotros”.

La China posó con el ramo que le envió el Galatasaray

Más adelante, el texto continuó: “Le enviamos estas flores para decirle que es una de las madres más maravillosas del mundo y para desearle un Feliz Día de la Madre. Qué bueno que esté y que forma parte de nuestra familia. Estamos ilusionados para celebrar las victorias a su lado”. Por su parte, más abajo, la actriz escribió su respuesta: “Feliz Día de la Madre en Turquía. Deseando volver”.

Pero la exCasi Ángeles no fue la única en ser agasajada este domingo por parte del club turco. En paralelo, Wanda mostró el regalo que recibió del equipo en el que se desempeña su expareja y se robó la atención de los usuarios. La empresaria mostró un ramo de rosas blancas, sus favoritas, acompañado por una carta personalizada, que conmovió a sus seguidores por el nivel de detalle y afecto.

La carta que le enviaron junto al ramo de rosas rojas

“Feliz día a nuestra Leona”, comenzaba el texto impreso sobre papel blanco y sostenido por una cinta roja. “Sabemos el esfuerzo que has hecho por este club, eres una gran madre y tus cinco hijos estarán orgullosos de ti. Te extrañamos en cada partido por la suerte que siempre nos has traído”, decía la carta. En el mensaje, también remarcaron: “Nunca nadie hará olvidar lo que has hecho por estos colores. Sos bienvenida siempre”.

La postal estaba enmarcada por el sillón marrón de su living, decorado con su clásica manta Hermès, y completada por una valija personalizada de Louis Vuitton, en cuya tapa se lucía la pintura de una leona, símbolo que ya se ha convertido en sinónimo de Wanda. Sobre la foto, escribió: “Me muero de amor. Rosas blancas, mis favoritas”. Su posteo llamó la atención de sus fanáticos, quien destacó el apodo que le puso el equipo. Por su parte, Nara respondió junto a una imagen de la carta completa: “Gracias por tantos mensajes de amor”.

El emotivo gesto que recibió Wanda por parte del club turco

Momentos más tarde, la empresaria mostró la carta completa (Instagram)

El gesto no solo generó miles de reacciones, sino que volvió a poner a las dos figuras, Wanda y la China, en un contrapunto involuntario. Y, con el pasar del tiempo, los comentarios en redes no tardaron en llegar. “Se van a agarrar de las mechas”; “Qué falsos son los del club”; “Cómo se nota que a Wanda sí la querían”; “Es un montón que lo mande a la China. Ella destruyó una familia”; “Al club le gusta un poco el chisme”, fueron algunas de las reacciones que se destacaron.

Entre cartas, flores y símbolos compartidos, el Día de la Madre en Turquía se transformó en un nuevo capítulo en la historia cruzada de dos mujeres que siguen siendo protagonistas del mismo universo mediático.