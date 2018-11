7. El desmayo de Carmen Barbieri (América): "Chicos voy a pedir un corte porque no me siento un poco bien. Estoy con un bajón de presión, voy a pedir que me den un poquitito de azúcar…Por favor", dice la conductora del ciclo Cómplices y testigos. Segundos después, se desploma de la silla y uno de sus compañeros corre a ayudarla.