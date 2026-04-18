Crimen y Justicia

“A vos sí que te voy a matar”: lo allanaron tras amenazar a su hermano y a su sobrino de 9 años y le descubrieron un arsenal

El operativo se realizó en una vivienda de Almagro. El acusado, de 35 años, quedó imputado. Las víctimas recibieron un botón antipánico

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Dos agentes de policía, con chalecos azules y negros, inspeccionan una cama con una colección de armas blancas, armas de fuego y accesorios tácticos
Las autoridades hallaron un arsenal de armas blancas y de aire comprimido en un domicilio de Almagro

Un hombre fue allanado en su casa del barrio porteño de Almagro tras haber amenazado a su hermano y a su sobrino de 9 años. Las autoridades hallaron en el lugar una gran cantidad de armas blancas, de aire comprimido, una réplica y hasta un arco y varias flechas.

De acuerdo a lo informado por fuentes judiciales a Infobae, la causa comenzó luego de que un hombre de 36 años denunció que su hermano, de 35, lo había amenazado y también intimidado a su hijo menor de edad.

Según la denuncia, el acusado le envió múltiples mensajes de voz en los que se lo escuchaba agitado, vacilante y confuso. El denunciante, preocupado por la situación, decidió llamar al 911 para pedir que se verificara el estado de salud de su familiar.

Cuando los policías se acercaron al domicilio, el propietario les negó el ingreso y, después de ese episodio, envió mensajes con amenazas directas a su hermano. Entre los audios, sobresalen frases como “a vos sí que te voy a matar”, “ahora te tenés que preocupar más por tu vida”, “vos estás muerto” y otras en las que también mencionaba al menor.

Las amenazas, que se repitieron durante varias horas, generaron temor y afectaron la vida cotidiana del denunciante tanto en su casa como en el trabajo. Por su parte, la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°21, a cargo de Federico Battilana, intervino y pidió medidas de protección para las víctimas, además de solicitar la orden de allanamiento.

Varias armas, incluyendo pistolas, revólveres, un rifle, katanas, machetes, hachas, cuchillos, un arco, flechas y nunchakus, dispuestas sobre una cama con sábanas a rayas
Los elementos secuestrados durante el allanamiento

La autorización fue otorgada por el Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°30, que dirige el juez Juan José Cavallari. El procedimiento fue realizado por el Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad y la División Capturas y Prófugos de la Policía de la Ciudad, con apoyo de la División de Operaciones Especiales Metropolitanas (DOEM).

Durante el allanamiento, los agentes secuestraron 40 cuchillos, 9 hachas de mano, 2 catanas, 1 machete, 1 arco con 8 flechas, 3 revólveres de aire comprimido con municiones, 1 rifle de aire comprimido con mira, 1 pistola réplica, 2 pares de guantes tácticos, 2 tonfas extensibles, 1 gomera y una caja de municiones.

El fiscal Battilana ordenó el secuestro de todos esos elementos, imputó al hombre por amenazas y lo intimó a presentarse de inmediato en la fiscalía. También solicitó a la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) un informe para saber si el imputado figura como legítimo usuario de armas.

En el marco de la causa, además, las víctimas recibieron un botón antipánico como medida de protección.

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