Las 45 mejores fotos del show de Ricky Martin en Buenos Aires: sorpresas, hits y emoción en una noche mágica

18 Abr, 2026 02:05 a.m. EST
El intérprete festeja con complicidad, levantando la energía de la noche A puro sentimiento, el cantante interpreta con entrega y conexión total Sonriente, el astro celebra con el público tras un momento clave del show Desde lo alto, Ricky domina la escena mientras el cuerpo de baile acompaña abajo Con la banda distribuida en altura, el espectáculo apuesta a una puesta inmersiva Con una puesta visual en tonos verdes y una actitud desafiante, Ricky Martin mantuvo la intensidad del recital en Buenos Aires Entre luces azules, Ricky Martin despliega potencia vocal y carisma Con una puesta imponente y una batería de luces impactante, Ricky Martin dio inicio a su show en Buenos Aires El protagonista de la noche abrió el concierto con un bloque de alto voltaje, dominado por el ritmo, la potencia vocal y la conexión inmediata con el público Rodeado de bailarines, el intérprete lidera una coreografía cargada de sensualidad El artista desplegó desde el inicio una presencia escénica magnética, combinando canto, baile y un contacto permanente con la platea La puesta visual acompañó cada tramo del recital con cambios de luces, pantallas y climas bien diferenciados El bloque más coreográfico del recital mostró a Ricky Martin al frente de un cuerpo de baile que sostuvo la intensidad de principio a fin Ricky Martin saluda al público durante su presentación en el Campo Argentino de Polo, en una noche marcada por la energía y la conexión constante con sus fans Entrada en mano y sonrisa lista: la previa también se vivió como una celebración entre los fanáticos Con un gesto icónico, Ricky conecta con el público en pleno show Bajo un fondo hipnótico, el performer apuesta a la cercanía con el público Con el micrófono en alto y en movimiento constante, Martin mantuvo la intensidad de una noche cargada de hits Valentino, uno de los hijos de Ricky, fue captado siguiendo de cerca el show durante la noche porteña Entre remeras, merchandising y recuerdos de shows anteriores, el público fue armando su propia postal de la noche Con un look negro con detalles brillantes, el intérprete reforzó la estética elegante y nocturna de uno de los tramos del show La previa reunió a seguidores de distintas edades, muchos de ellos con banderas y remeras dedicadas al artista Elevado sobre el escenario, lideró uno de los cuadros más impactantes del show con una puesta visual y coreográfica imponente Ricky Martin, en una de las postales más icónicas del show, con una puesta visual dominada por tonos rojos Martin se lució con una performance física y dinámica, marcada por coreografías y juego escénico Cercano al público, canta y sonríe en uno de los tramos más conectados del show Entre canción y canción, la estrella mostró su lado más cercano con gestos cómplices y sonrisas hacia el público El cantante en plena performance, combinó canto y coreografía junto a su cuerpo de baile sobre el escenario El artista lidera una coreografía grupal junto a su cuerpo de baile en uno de los momentos más intensos del show El intérprete cantando acompañado por su guitarrista, en una puesta visual dominada por luces verdes Con look de gala y rodeado de bailarinas, Ricky Martin combina sensualidad y ritmo sobre el escenario El artista corona la secuencia con una pose triunfal frente a miles de espectadores La previa dejó escenas de celebración entre amigas y seguidoras que esperaban desde hacía meses esta presentación Amigas y seguidoras de Ricky Martin compartieron la previa con remeras alusivas y entusiasmo por el reencuentro Los clubes de fans dijeron presente desde temprano y le pusieron color a la previa del recital Con una mano en alto, el intérprete marca la intensidad del momento Entre luces verdes, el ídolo latino celebra cada compás con gestos vibrantes Entre bailarines y músicos, el cantante guía la escena con actitud magnética Rodeado de bailarinas, el puertorriqueño despliega una coreografía intensa y cargada de energía Con banda en vivo, Ricky Martin suma potencia instrumental a su show Con gesto firme, el cantante señala al cielo mientras enciende al público Con gesto firme, el cantante guía al público en uno de los picos del show En pleno clímax, el intérprete combina potencia vocal y despliegue físico El ícono latino se acerca a los fans en un momento de conexión directa Entre movimientos sincronizados, el escenario se llena de tensión y elegancia
Crédito: RS Fotos