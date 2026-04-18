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Las 45 mejores fotos del show de Ricky Martin en Buenos Aires: sorpresas, hits y emoción en una noche mágica

Entre homenajes al público, improvisaciones musicales y una producción de alto nivel, el puertorriqueño dejó claro que su relación con los argentinos sigue más viva que nunca

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Ricky Martin
El intérprete festeja con complicidad, levantando la energía de la noche
Show de Ricky Martin
A puro sentimiento, el cantante interpreta con entrega y conexión total
Show de Ricky Martin
Sonriente, el astro celebra con el público tras un momento clave del show
Show de Ricky Martin
Desde lo alto, Ricky domina la escena mientras el cuerpo de baile acompaña abajo
Show de Ricky Martin
Con la banda distribuida en altura, el espectáculo apuesta a una puesta inmersiva
Ricky Martin
Con una puesta visual en tonos verdes y una actitud desafiante, Ricky Martin mantuvo la intensidad del recital en Buenos Aires
Show de Ricky Martin
Entre luces azules, Ricky Martin despliega potencia vocal y carisma
Show de Ricky Martin
Con una puesta imponente y una batería de luces impactante, Ricky Martin dio inicio a su show en Buenos Aires
Show de Ricky Martin
El protagonista de la noche abrió el concierto con un bloque de alto voltaje, dominado por el ritmo, la potencia vocal y la conexión inmediata con el público
Ricky Martin
Rodeado de bailarines, el intérprete lidera una coreografía cargada de sensualidad
Show de Ricky Martin
El artista desplegó desde el inicio una presencia escénica magnética, combinando canto, baile y un contacto permanente con la platea
Show de Ricky Martin
La puesta visual acompañó cada tramo del recital con cambios de luces, pantallas y climas bien diferenciados
Show de Ricky Martin
El bloque más coreográfico del recital mostró a Ricky Martin al frente de un cuerpo de baile que sostuvo la intensidad de principio a fin
Ricky Martin
Ricky Martin saluda al público durante su presentación en el Campo Argentino de Polo, en una noche marcada por la energía y la conexión constante con sus fans
Show de Ricky Martin
Entrada en mano y sonrisa lista: la previa también se vivió como una celebración entre los fanáticos
Ricky Martin
Con un gesto icónico, Ricky conecta con el público en pleno show
Show de Ricky Martin
Bajo un fondo hipnótico, el performer apuesta a la cercanía con el público
Show de Ricky Martin
Con el micrófono en alto y en movimiento constante, Martin mantuvo la intensidad de una noche cargada de hits
Ricky Martin
Valentino, uno de los hijos de Ricky, fue captado siguiendo de cerca el show durante la noche porteña
Show de Ricky Martin
Entre remeras, merchandising y recuerdos de shows anteriores, el público fue armando su propia postal de la noche
Show de Ricky Martin
Con un look negro con detalles brillantes, el intérprete reforzó la estética elegante y nocturna de uno de los tramos del show
Show de Ricky Martin
La previa reunió a seguidores de distintas edades, muchos de ellos con banderas y remeras dedicadas al artista
Ricky Martin
Elevado sobre el escenario, lideró uno de los cuadros más impactantes del show con una puesta visual y coreográfica imponente
Ricky Martin
Ricky Martin, en una de las postales más icónicas del show, con una puesta visual dominada por tonos rojos
Show de Ricky Martin
Martin se lució con una performance física y dinámica, marcada por coreografías y juego escénico
Ricky Martin
Cercano al público, canta y sonríe en uno de los tramos más conectados del show
Show de Ricky Martin
Entre canción y canción, la estrella mostró su lado más cercano con gestos cómplices y sonrisas hacia el público
Show de Ricky Martin
El cantante en plena performance, combinó canto y coreografía junto a su cuerpo de baile sobre el escenario
Show de Ricky Martin
El artista lidera una coreografía grupal junto a su cuerpo de baile en uno de los momentos más intensos del show
Show de Ricky Martin
El intérprete cantando acompañado por su guitarrista, en una puesta visual dominada por luces verdes
Ricky Martin
Con look de gala y rodeado de bailarinas, Ricky Martin combina sensualidad y ritmo sobre el escenario
Ricky Martin
El artista corona la secuencia con una pose triunfal frente a miles de espectadores
Show de Ricky Martin
La previa dejó escenas de celebración entre amigas y seguidoras que esperaban desde hacía meses esta presentación
Show de Ricky Martin
Amigas y seguidoras de Ricky Martin compartieron la previa con remeras alusivas y entusiasmo por el reencuentro
Show de Ricky Martin
Los clubes de fans dijeron presente desde temprano y le pusieron color a la previa del recital
Ricky Martin
Con una mano en alto, el intérprete marca la intensidad del momento
Ricky Martin
Entre luces verdes, el ídolo latino celebra cada compás con gestos vibrantes
Show de Ricky Martin
Entre bailarines y músicos, el cantante guía la escena con actitud magnética
Ricky Martin
Rodeado de bailarinas, el puertorriqueño despliega una coreografía intensa y cargada de energía
Ricky Martin
Con banda en vivo, Ricky Martin suma potencia instrumental a su show
Ricky Martin
Con gesto firme, el cantante señala al cielo mientras enciende al público
Show de Ricky Martin
Con gesto firme, el cantante guía al público en uno de los picos del show
Show de Ricky Martin
En pleno clímax, el intérprete combina potencia vocal y despliegue físico
Ricky Martin
El ícono latino se acerca a los fans en un momento de conexión directa
Ricky Martin
Entre movimientos sincronizados, el escenario se llena de tensión y elegancia

Crédito: RS Fotos

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