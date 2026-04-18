Le quitó el auto a su amigo, perdió el control y chocó contra un paredón en Mar del Plata: el vehículo no tenía patente ni VTV

El vehículo implicado fue hallado sin patentes, daños en su parte frontal y con impacto tanto en el paredón como en un poste de alumbrado público

En la madrugada de este sábado, personal de la Comisaría 9na de Mar del Plata llevó adelante un procedimiento a partir de una alerta emitida al 911. El accidente se dio luego de que un hombre se llevara el auto de su amigo en un momento perdió el control, chocó en la costa y se escapó.

El hecho se desencadenó alrededor de las 06:30, cuando se reportó la presencia de un Renault 21 Nevada gris sin chapas patentes en la zona de Boulevard Marítimo y Paseo Jesús Galíndez, en la conocida Curva Cabo Corrientes. El vehículo, tras impactar contra el paredón de la explanada, fue hallado abandonado y sin ocupantes en su interior.

En la escena, los efectivos constataron daños evidentes en la parte frontal del automóvil, así como en el paredón y en un poste de alumbrado público. A pesar del fuerte impacto, no se registraron personas lesionadas. El vehículo, al ser verificado por el sistema informático, no presentaba impedimento legal alguno.

Agentes municipales constataron infracciones como la falta de VTV, patentes y daños a bienes públicos, actuando bajo el Juzgado de Faltas local

Poco después, a las 07:00, un nuevo llamado al sistema de emergencias movilizó nuevamente a los agentes. Un ciudadano denunció la sustracción de su vehículo en las inmediaciones del local bailable “Museum”, aportando detalles que coincidían con las características del coche encontrado en la Curva Cabo Corrientes.

Al llegar al lugar, el denunciante se identificó como propietario, pero aclaró que el rodado había sido conducido por un amigo, quien no se encontraba presente al momento de la intervención policial, de acuerdo con la información oficial.

El procedimiento sumó la intervención de personal de tránsito de la Municipalidad de General Pueyrredón, encargado de labrar las infracciones correspondientes. Entre las faltas detectadas se incluyeron la ausencia de la Verificación Técnica Vehicular (VTV), la falta de chapas patentes y los daños ocasionados a bienes públicos.

El Renault 21 Nevada fue secuestrado y trasladado al playón municipal, mientras el caso quedó bajo la órbita del Juzgado de Faltas del Partido de General Pueyrredón.

El antecedente de otro accidente en Mar del Plata

Testimonios de los afectados revelaron riesgos, amenazas e irregularidades policiales, destacando la falta de sanciones a conductores ebrios en Mar del Plata

El mes pasado, un joven alcoholizado y a gran velocidad protagonizó un choque que destrozó un tráiler en la zona norte de Mar del Plata. El incidente ocurrió en la avenida Félix U. Camet casi Beltrán, cuando un Volkswagen conducido por el muchacho impactó desde atrás a una camioneta. Tras el el hecho, el joven se negó a asumir la responsabilidad por los daños y amenazó a los ocupantes del otro vehículo.

Semanas atrás, Lucía, quien iba como acompañante en la camioneta, relató al medio marplatense 0223 cómo el Volkswagen los embistió desde atrás: “Nos salvamos porque veníamos con el tráiler que nos impactó de atrás. Lo peor es que encima me basureó. Me dijo ‘n…de m…’ y que era policía, que era menor y que no le iba a pasar nada… Para mí estaba borracho y drogado. Y qué era culpa mía porque venía con un tráiler”.

La mujer, quien estaba junto a su esposo, remarcó el riesgo al que se vieron expuestos: “De milagro no mató a alguien”. El episodio se prolongó hasta las 4 de la madrugada de un lunes. Si bien la camioneta no sufrió daños estructurales serios, el tráiler terminó completamente destruido.

Por el impacto y la tensión, Lucía tuvo vómitos, un síntoma que atribuyó al estado de nervios tras el accidente. Después del choque, familiares del joven se acercaron al lugar. Según contó la víctima, el padre del conductor propuso que “cada uno arregle su parte”, pero la situación se tornó confusa cuando vio que agentes de Tránsito entrevistaban a otra persona.

Lucía observó que en ese momento el padre había cambiado al conductor, lo que aumentó su indignación. “No puede tapar las c… que hace el hijo. Nunca nos preguntaron si estábamos bien. Este chico, además de chocarnos, nos dijo que era policía. Que me iba a matar”, denunció.

A pesar de que Lucía advirtió varias veces a los agentes municipales sobre el estado del conductor, la única acción tomada fue secuestrar la camioneta de la víctima porque el seguro estaba vencido desde dos días antes. El auto del joven quedó en el lugar, pese a la denuncia sobre consumo de alcohol y drogas y las amenazas.

“Yo filmé todo, cuando estaba arriba del auto y demuestra que estaba manejando borracho. Dice varias incoherencias. Yo hago esta denuncia porque un día este muchacho puede hacer una tragedia, porque además de borracho, anda fuerte. Si chocaba a un auto, los mataba a todos”, concluyó Lucía.