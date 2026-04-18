Economía

Cuando la lluvia se lleva hasta la ensalada: prevén escasez de frutas y verduras y precios más caros en el “Gran Santa Fe”

La zona de quintas en localidades aledañas a la capital provincial fue afectada por un exceso de precipitaciones y luego por la lentitud de los sistemas de desagüe

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Vista de un cultivo de lechugas que crecen vigorosamente, asistidas por sistemas avanzados de inteligencia artificial. Estos sistemas ajustan automáticamente las condiciones ambientales para el desarrollo óptimo de los vegetales, ejemplificando la fusión exitosa entre la agricultura y la última tecnología en IA y robótica. (Imagen ilustrativa Infobae)
La lechuga puede producirse con cuidadosa administración de agua o a cielo abierto, expuesta a excesos o faltantes hídricos (Imagen ilustrativa Infobae)

Además de demorar y ralentizar las cosechas de cultivos de cultivos clave de la producción argentina, como el maíz temprano, y de restringir el proceso de cosecha de soja a las zonas altas en el centro y norte de la provincia, las intensas precipitaciones pluviales, al punto de inundación, en la zona frutihortícola conocida como “Gran Santa Fe” (unas 1.200 hectáreas en torno de localidades como Recreo y Monte Vera, aledañas a la capital provincial), afectará la disponibilidad y los precios de frutas y verduras, pues según la Sociedad de Quinteros de Santa Fe ya se perdió el 90% de la producción de frutas y hortalizas de la zona.

Se trata de un área en la que trabajan unos 300 pequeños productores, ahora con problemas o directamente imposibilitados de ingresar a sus predios, que tras las intensas lluvias quedaron anegados debido a la insuficiencia y falta de velocidad de los sistemas de desagüe.

Los productos más afectados serían lechuga brócoli, coliflor y otros recientemente implantados. Al quedar bajo agua durante varios días, la producción puede perderse casi por completo. La carencia ya se constata en puntos de venta de la Ciudad de Santa Fe, la capital provincial. En el ingreso norte a la ciudad, en el llamado “Mercado de Productores”, el precio de la lechuga se duplicó en pocos días y otros productos tendrían la misma suerte, lo que a su turno llevaría a “importar” mercadería de otras provincias, incurriendo en costos de transporte y -de vuelta- precios más altos.

Exceso de humedad

“La humedad en la tierra es muy alta y va a llevar varios días poder volver a trabajar en las quintas (…) no hay piso para llegar hasta los cultivos y poder aprovechar lo poco que queda, principalmente porque en la zona hay mucha producción de verduras de hoja”, dijo en declaraciones Guillermo Beckmann, titular de la Sociedad de Quinteros, anticipando complicaciones de abastecimiento en la región.

Fotografía de archivo en la que se registraron las manos de una vendedora y un comprador de alimentos, en el mercado Central de Frutas y Verduras, en la localidad de Tápiales, en Buenos Aires (Argentina). EFE/Juan Ignacio Roncoroni
Fotografía de archivo en la que se registraron las manos de una vendedora y un comprador de alimentos, en el mercado Central de Frutas y Verduras, en la localidad de Tápiales, en Buenos Aires (Argentina). EFE/Juan Ignacio Roncoroni

En principio, estos problemas de disponibilidad y abastecimiento no tendrían alcance nacional y se circunscribirían principalmente al área directamente afectada. “Santa Fe ha perdido importancia como polo de producción frutihortícola a nivel nacional”, señaló a Infobae Mariano Winograd, especialista en el mercado frutihortícola que tiempo atrás había advertido en este medio que “el dólar barato hace que venga cualquier cosa de Brasil y que sea baratísima”, todo un desafío para los productores locales, más allá de los avatares climáticos.

Frutas y verduras en la Argentina

Las principales áreas de producción frutihortícola de Argentina son el Alto Valle del Río Negro, la región de Cuyo, el NOA y el NEA, que incluye el área del “Gran Santa Fe”, además de áreas periurbanas como el bolsón de producción frutihortícola en torno de la Ciudad de La Plata, clave en el abastecimiento del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y de San Pedro.

A nivel provincial, sin embargo, las quintas del “Gran Santa Fe” forman un cinturón frutihortícola muy importante para la provincia y para el centro-norte argentino, mediante unidades familiares y pequeñas explotaciones que se comercializan mayormente en el Mercado de Santa Fe, en particular, tomates, morrón, lechuga, acelga, espinaca, cebolla de verdeo, zanahoria y apio. Aunque menos relevante en términos de la dieta frutihortícola local, también hay explotación de frutilla en la localidad de Coronda, considerada la “capital nacional” de ese fruto.

En la zona de quintas del “Gran Santa Fe”, epicentro de los problemas de inundación y pérdidas de producción, predomina la horticultura intensiva, tanto a campo abierto como bajo cubierta (invernaderos). La producción está orientada principalmente al abastecimiento del consumo fresco local y regional. También se cultivan, en menor escala, otras hortalizas de hoja y productos de estación, adaptándose a las demandas del mercado y a la estacionalidad.

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