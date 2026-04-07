La escapada con amigas de Evangelina Anderson a Miami: cómplices y a puro relax

La dupla viajó a Estados Unidos con sus respectivas hermanas (Video: Instagram)

Evangelina Anderson, Majo Martino, Celeste Paternó, hermana de Evangelina, y Celeste Martino, hermana de Majo, aprovecharon el fin de semana largo para una escapada a Miami, y compartieron con sus seguidores una serie de postales que capturaron el espíritu relajado y divertido del viaje. El grupo se mostró unido en cada actividad, combinando salidas nocturnas, recorridos urbanos, momentos de relax y hasta rituales de dulzura y desayuno.

En una de las noches, las cuatro posaron sonrientes en una vereda iluminada por guirnaldas y faroles, con las terrazas de la ciudad y el bullicio de fondo. El look relajado, las camperas de cuero y los gestos cómplices marcaron el tono de la velada, reflejando la amistad y la alegría de compartir el paseo entre mujeres.

Durante el día, Majo sumó humor a la travesía con una foto sentada entre esculturas de un gorila y un koala en Lincoln Road, una de las zonas más emblemáticas y turísticas de Miami. La postal, en la que Majo mira de perfil con gorra y campera deportiva, resalta el costado lúdico del viaje y la capacidad de disfrutar de los pequeños detalles y paradas espontáneas.

Evangelina, Majo y Celeste Martino posan sonrientes para una selfie durante su divertida escapada nocturna por las calles iluminadas de Miami

Majo posó en la avenida Lincoln

Evangelina y compañía viajaron el jueves por la tarde y regresaron con el tiempo justo para retomar sus trabajos el lunes

La experiencia en la ciudad también incluyó el costado más goloso: grandes bandejas de gomitas con forma de frutillas y marshmallows en forma de panda, que capturaron la atención de las viajeras y sumaron color y diversión al paseo por los locales de dulces.

Evangelina Anderson aportó su propio registro clásico de Miami al mostrar una vista de Ocean Drive desde el auto, con palmeras, edificios art decó y el cielo despejado, mientras recorría la ciudad en modo relax. La postal resume el encanto de la ciudad y el placer de conducir por sus calles míticas.

El cierre de la secuencia lo dio Evangelina con un momento de calma: recostada en la cama, con ropa de dormir clara y una taza de mate en la mano, le dedicó un “buen día” a su hermana Celeste, a quien definió como su “cebadora de mates preferida”. El gesto íntimo muestra la importancia de los pequeños rituales y la calidez de los vínculos familiares en medio de la aventura.

A cara lavada y con el mate en la mano, Anderson compartió cómo fue su mañana

El recorrido dulce que hicieron las cuatro mujeres

Tras unos días de disfrute y complicidad en Miami, el grupo ya regresó al país para retomar sus actividades laborales y compromisos profesionales. La escapada quedó como un paréntesis de relax y amistad, antes de volver a la rutina diaria y a la agenda cargada que cada una de ellas mantiene en la Argentina.

Así, entre risas, dulces, paseos y pequeños momentos de conexión, el grupo celebró la amistad, el relax y la posibilidad de disfrutar juntas de una escapada en uno de los destinos más vibrantes y soleados del mundo. La escapada a Miami se convirtió en un álbum de recuerdos espontáneos, complicidad y celebración de los vínculos más cercanos.

Este viaje se dio luego de que la modelo se abriera acerca de la separación que le tocó vivir meses atrás luego de casi 20 años de relación. Durante una entrevista en el ciclo LAM(América),la modelo relató que la vuelta al país estuvo atravesada por temores personales y admitió que el miedo a la inseguridad fue uno de los factores que más la inquietaron.

Evangelina Anderson contó el bullying que sufrió una de sus hijas luego de un Superclásico

La ex MasterChef Celebrity contó por primera vez que una de sus hijas fue víctima de bullying en la escuela tras la disputa de un superclásico entre Boca y River que terminó con triunfo del Millonario. “A mi hija la agarraron entre cuatro nenes en la escuela, la rodearon, la tiraron al piso y le empezaron a pegar gritándole: ‘Aguante Boca’”, relató. La situación ocurrió en el contexto escolar y, según Anderson, nadie del colegio la contactó para informarle lo sucedido. “La fui a buscar y no me avisaron. Mi hija entró llorando, la tuve que llevar al hospital. Fue todo muy traumático”, describió.

Sin detallar cuál de las niñas había sufrido la actitud violenta, la panelista detalló la reacción entre la angustia y desconcierto, ya que no comprendía el motivo de la agresión. “Ella me decía: ‘Mamá, ¿qué culpa tengo yo de ser la hija de Demichelis? Yo no tengo la culpa del trabajo de papá’. A mí eso me destruyó”, admitió Anderson sobre un hecho que tuvo consecuencias en la dinámica cotidiana: “Como familia nos mató esa situación”, reconoció.