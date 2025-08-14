Teleshow

Evangelina Anderson y Martín Demichelis: una historia de amor de novela y la crónica de una ruptura anunciada

La modelo puso fin a los rumores y confirmó el final de la pareja después de 18 años, tres hijos y mil viajes. Un guion escrito de Carlos Paz a Múnich y de Buenos Aires a Marbella que se fue desintegrando con el paso del tiempo entre mudanzas y rumores de infidelidad

Martina Cortés

La pareja terminó su historia de amor luego de 18 años de relación y tres hijos en común (Instagram)

La noticia primero causó sorpresa y enseguida avivó viejos recuerdos: Evangelina Anderson y Martín Demichelis se separaron tras una historia que se extendió durante más de 18 años, marcando a fuego el universo de la farándula nacional. El final del vínculo, reconocido públicamente por la propia modelo, cierra una etapa de viajes y momentos compartidos que alguna vez parecieron de película. De aquel primer encuentro fortuito, llegaron los hijos, las mudanzas, las crisis y las reconciliaciones, hasta que una nueva realidad los encuentra andando por caminos separados.

Evangelina y Martín se conocieron en diciembre de 2007. Por entonces, ella había iniciado una temporada en Villa Carlos Paz, mientras él aprovechaba una visita a su familia en Córdoba, tras meses en Alemania jugando para el Bayern Múnich. El encuentro se dio en una función de teatro donde ella era la estrella, y al salir, Demichelis recibió un mensaje de un número que no tenía agendado. Durante tres días intercambió mensajes con una supuesta Evangelina Anderson, aunque lo que en realidad desconocía el futbolista es que todo fue una broma de un amigo, quien al verlo tan obnubilado por la modelo quiso jugarle un chiste y hacerlo creer que conversaba con ella.

Ese amigo, ya convertido oficialmente en celestino, también averiguó el itinerario de la rubia y citaba al jugador a sus salidas, aunque ella, sin saber del chiste ni de la supuesta charla telefónica, apenas le prestaba atención. El equívoco duró hasta que el entonces futbolista, convencido, intentó encarar a Evangelina como si fueran viejos conocidos: “Me acerqué a hablar con ella convencido de que había estado tres días intercambiando mensajes”, recordó alguna vez. Quiso saber por qué se hacía la distraída cuando se veían si se suponía que estaban en contacto directo. Ella, desconcertada, no entendía nada.

Evangelina Anderson y Martín Demichellis durante sus primeros años de relación
A lo largo de su historia de amor, Martín y Evangelina se establecieron en distintas partes del mundo

En 2008, un año después del primer encuentro, Evangelina Anderson optó por dejar su carrera en la Argentina para apostar por la relación. La noticia del embarazo la llevó a abandonar su participación en Bailando por un sueño y mudarse a Múnich para vivir junto a Demichelis, ya una figura del poderoso club bávaro. En mayo de 2009, nació Bastian, el primer hijo de la pareja, quien hoy juega para las inferiores de River Plate, siguiendo los pasos de su papá, quien debutó en primera con la camiseta de la banda roja.

Ese mismo año, la pareja se comprometió en Verona, Italia, aunque recién años más tarde formalizarían su unión. En 2012, mientras vivían en Marbella, enfrentaron una crisis que lograron superar. Eva, embarazada de su segunda hija, volvió temporalmente a la Argentina y finalmente, antes del nacimiento, regresó a España con la autorización del médico para que Martín estuviera presente en el parto de Lola, nacida en enero de 2013.

En julio de 2015, consolidaron el vínculo celebrando una íntima boda civil con setenta y ocho invitados. Al año siguiente, Anderson describió “una campestre, una playera y otra romántica” como los distintos festejos adicionales, incluso compartió un video de la propuesta de casamiento donde Demi, como siempre lo llamó, le entregó un anillo ante familiares y amigos. “Porque se me hacen súper largos los días sin ella, porque es una grandísima mamá, porque es la madre que soñé para mis hijos, porque soy feliz, porque la sigo deseando, porque te re amo, mami”, fue una de las frases del exfutbolista para ella en aquella ocasión.

La pareja formó una familia con sus tres hijos: Bastián, Lola y Emma
En los últimos años, la pareja atravesó por diferentes crisis (Instagram)

En febrero de 2017, recibieron a su tercera hija, Emma, apodada Abrojito por su entorno quien no tardó en convertirse una celebridad en las redes por su simpatía y sus travesuras. Cinco años después, la familia regresó a la Argentina luego de que Martín fuera elegido director técnico de River Plate tras la salida de Marcelo Gallardo. Fue un cambio drástico, sobre todo para los hijos, nacidos y criados en Europa. Evangelina apoyó la mudanza, organizó la logística del cambio de país y preparó todo para instalarse en Buenos Aires.

Ya en Argentina, el entrenador afrontó su papel en el club de sus amores y Anderson combinó su regreso a la televisión con proyectos de modelaje y su labor como jurado en Los 8 Escalones (El Trece). Volvió a compartir espacios con figuras como Wanda Nara en el mismo edificio, aunque la estadía porteña duró poco: tras ser despedido del Millonario, una propuesta laboral llevó a la familia a México, donde Demichelis asumió el cargo de entrenador en Rayados de Monterrey.

El romántico mensaje de Evangelina Anderson para Martín Demichelis por sus dos años de casados (Instagram)
La modelo junto a sus tres hijos, Lola, Emma y Bastián, en el partido de Rayados de Monterrey (Instagram)

Fue durante esta etapa que los rumores de infidelidad y crisis tomaron fuerza y hace casi un año vincularon al entrenador con una azafata. Si bien la pareja eligió el silencio y mostró una imagen de unidad en redes sociales, las versiones continuaron creciendo, y cuando el ciclo de Demichelis como entrenador mexicano finalizó y regresaron a la Argentina, los rumores se intensificaron. Esta vez, el nombre que apareció como tercera en discordia fue el de Stephie Moreno, DJ argentina radicada en el exterior.

En cuestión de horas, el clima de especulaciones se volvió insostenible, lo que llevó a la modelo a dar su palabra y cortar con las versiones: “Estoy separada”, afirmó ante los medios a la salida de la grabación Los 8 Escalones, sin agregar detalles y dejando en claro su prioridad: “Hay una familia y hay tres chicos”. El rostro serio, la respuesta directa, la postura clara de hablar una sola vez: “Mi vida no es un show y mi familia no es un circo. Yo me quedo acá y Martín está acá también. Estamos tratando de salir adelante”.

Evangelina Anderson confirmó el final de su relación con Martín Demichelis (Desayuno Americano - América)

Anderson no quiso dar más detalles, aunque dio a entender que era una decisión conversada y no algo intempestivo y que se las ingeniaba para atravesar el duelo de la mejor manera posible: "Tomamos la decisión hace bastante. Dieciocho años es mucho tiempo, no estoy saltando en una pata”.

Con el anuncio escueto pero firme, la historia de amor que comenzó entre viajes, escenarios y mudanzas por el mundo, suma ahora un capítulo distinto, marcado por la madurez y la necesidad de proteger a quienes más quieren. Pero a pesar de todo, continúan apostando a la posibilidad de reinventarse, cuidar la armonía y darle un sentido real al cierre de un ciclo que, sin dudas, dejó huella en la historia reciente del espectáculo argentino.

