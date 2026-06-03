La tajante respuesta de Evelyn Botto al recibir críticas por mostrar su peso en redes: “Gorda no es lo único que soy”

La tajante respuesta de Evelyn Botto sobre los comentarios que recibió sobre su cuerpo

Lejos de compartir detalles de su romance con Fede Bal, o su exitosa participación en Otro Día Perdido con Mario Pergolini, este martes, Evelyn Botto sorprendió a sus seguidores al hacer un tajante descargo. La influencer utilizó sus redes sociales para responder ante una serie de duros comentarios que había recibido sobre su aspecto físico.

Todo sucedió cuando Botto dio a conocer que decidió realizarse una antropometría en el marco de un cambio de hábitos orientado a mejorar su salud. La actriz y conductora utilizó sus historias de Instagram para mostrar parte del proceso: publicó un video en el que se la ve en una balanza, junto a un mensaje donde expresó su motivación y el acompañamiento profesional con el que cuenta. “Hoy entendí los valores de mi cuerpo. Tengo ganas, tengo un plan, tengo profesionales acompañándome”, escribió.

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En las imágenes, Botto reveló que su peso actual es de 78,7 kilos y explicó que el estudio es clave para medir no solo el peso, sino también la composición corporal, en especial la cantidad de masa muscular y grasa. “Estoy haciendo una antropometría. Es para medir músculo, grasa, todo para hacer un plan de alimentación”, detalló.

La profesional que la acompaña le explicó que este tipo de estudios permite evaluar cambios internos más allá del resultado que arroje la balanza, como el aumento de masa muscular o la disminución de grasa corporal. En el caso de Botto, el análisis mostró que cuenta con una buena masa muscular. El objetivo planteado para el proceso es mantener ese nivel y reducir entre 6 y 8 kilos de grasa, con una meta inicial de bajar 6 kilos en un periodo estimado de tres a cuatro meses, considerando una reducción semanal de entre medio y un kilo.

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La exposición pública de este proceso generó diversas reacciones entre sus seguidores. Botto relató que, tras compartir los resultados, recibió mensajes críticos. Una usuaria le advirtió que ese peso “no está bien” para que bajara con su contextura física. Botto consultó si la persona era nutricionista y al recibir una respuesta negativa, contestó que está siguiendo las indicaciones de un equipo de profesionales compuesto por un médico clínico, una psicóloga, un entrenador, una nutricionista y una deportóloga. Aclaró que su decisión se basa en una búsqueda personal, guiada y planificada.

Además, la conductora mencionó otro mensaje, en el que una seguidora le pidió que no bajara de peso, argumentando que representa a muchas personas con sobrepeso. Botto explicó que su identidad no se reduce a una cuestión corporal y sostuvo que tomará las decisiones que considere convenientes sobre su cuerpo. “Voy a hacer lo que quiera porque es mi cuerpo. Si quiero bajar de peso, lo voy a hacer. Si tengo ganas de operarme, también lo voy a hacer”, afirmó.

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De esta manera, Botto expuso su postura frente a las críticas, defendió su libertad para elegir qué hacer con su cuerpo y subrayó la importancia de encarar cualquier cambio acompañado por profesionales.

No es la primera vez que Botto recibe comentarios agresivos. A comienzos de marzo de este año, Bal contó el incómodo momento que un guardia de seguridad le hizo pasar con Evelyn. La anécdota salió a la luz durante una entrevista con el programa radial Perros de la Calle, que conduce Andy Kusnetzoff por Urbana Play. Allí, Bal repasó algunas situaciones de los primeros meses de su vínculo con Botto, cuando todavía no habían formalizado el noviazgo y su relación era más bien casual. Según relató, en esa etapa ella solía visitarlo de vez en cuando y en varias oportunidades llegaba a su casa en Uber, ya que no maneja. Sin embargo, con el correr de las semanas el actor empezó a notar algo extraño en el comportamiento de su pareja.

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Fede Bal y Evelyn Botto se muestran enamorados en redes sociales

“Entraba en Uber y ella venía con cara de o...”, comentó entre risas al recordar cómo la veía cada vez que llegaba a su casa. Al principio no entendía qué estaba pasando ni por qué Evelyn parecía incómoda al entrar al barrio. De hecho, durante un tiempo ella evitó contarle lo que sucedía. La explicación llegó después de varias visitas, cuando finalmente la locutora decidió revelarle qué ocurría cada vez que pasaba por la guardia de seguridad del lugar. Allí, según contó Bal, uno de los empleados había comenzado a hacerle bromas que, lejos de resultar graciosas, terminaron generando tensión entre ellos.

“El tipo de la puerta se me hace el chistoso y me tira: ‘¿Usted es de apellido Pereyra? Ah no… esa es la de la semana pasada’”, recordó el actor sobre lo que le contó su novia. Según explicó, ese comentario no fue un hecho aislado: el guardia repitió ese tipo de chistes en distintas oportunidades. En otra ocasión, incluso habría cambiado el apellido en la broma. “La semana pasada me dijo: ‘¿Usted es Zelaya? Ah no… esa es la que viene mañana’”, agregó Botto en su relato, visiblemente molesta por la situación que debía enfrentar cada vez que ingresaba al barrio.

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La reacción de Bal no tardó en llegar. Cuando se enteró de lo que estaba pasando, el actor decidió intervenir personalmente. “Agarré el auto y fui a buscar a ese viejo verg…ro”, contó sin filtros durante la entrevista radial, dejando en claro que la actitud del guardia no le causó ninguna gracia. En el estudio, Kusnetzoff y el resto del equipo reaccionaron con sorpresa ante la historia. El conductor incluso señaló lo desubicado del comentario que había recibido la locutora. “Es malísimo lo que estás diciendo. Encima a Eve…”, comentó entre risas, mientras Bal continuaba con el relato.

Lejos de tomar la situación con humor, el actor explicó que lo que más le molestó fue que la broma ponía en duda su comportamiento frente a su pareja. “Bol..., ¿cómo vas a hacer eso? Porque encima no es verdad. ¿Cómo le explico a Evelyn que no es verdad?”, recordó que le dijo al guardia cuando fue a enfrentarlo. Para Bal, el problema no era solo el comentario en sí, sino el impacto que podía tener en su relación. “Te estás haciendo el gracioso y me está costando carísimo esto”, expresó al recordar la discusión que mantuvo con el empleado de seguridad.

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