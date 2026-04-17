Sociedad

Un turista de Buenos Aires se tiró a nadar en un río de Córdoba y murió

Personal de Bomberos halló el cuerpo sin vida del hombre que se había sumergido en en el balneario Los Remansos

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La pareja del turista de Buenos Aires alertó a las autoridades cuando el hombre no regresó tras sumergirse en el río de Córdoba
La pareja del turista de Buenos Aires alertó a las autoridades cuando el hombre no regresó tras sumergirse en el río de Córdoba

Un lamentable episodio tuvo lugar en la localidad de Nono, provincia de Córdoba, donde fue hallado sin vida un hombre de 37 años, oriundo de Buenos Aires, quien era intensamente buscado por personal especializado tras desaparecer en el balneario Los Remansos.

El suceso ocurrió en la tarde del jueves, cuando el turista se sumergió en el río y no volvió al sector donde aguardaba su pareja, lo que desencadenó un operativo de búsqueda coordinado por diversas fuerzas de seguridad.

El hombre se encontraba junto a su pareja, de 34 años, en un camping situado a unos trescientos metros del balneario, cuando decidió ingresar al agua. Sus pertenencias permanecieron a la vera del río, hecho que alertó a quienes lo acompañaban y motivó el inicio inmediato del rastreo.

Personal de la Subdirección General de Bomberos Eduardo San Alberto, en conjunto con bomberos voluntarios y efectivos del DUAR de la Dirección Bomberos, se movilizó rápidamente para realizar tareas de búsqueda subacuática en el cauce del río Chico.

Según el testimonio del subcomisario Federico Becerra, perteneciente al personal del DUAR, las tareas de rescate incluyeron una inmersión aproximada de cinco minutos, en la que se logró localizar el cuerpo sin vida del turista a unos tres metros de profundidad.

Por su parte, desde la Policía de Córdoba se detalló que el hallazgo se produjo en el cauce del balneario Los Remansos, tras un operativo que incluyó inmersiones en el sector y técnicas de rastreo subacuático a una profundidad aproximada de hasta cinco metros.

Una vez ubicado el cuerpo, se procedió a la extracción desde el agua, en presencia de autoridades judiciales, utilizando una tabla de raquis. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado hasta el corredor sanitario, donde personal especializado colaboró con el empaquetamiento y posterior traslado por parte del Ministerio Público Fiscal hasta la morgue de Villa Dolores.

La investigación está a cargo de la Fiscalía de Villa Cura Brochero, liderada por la doctora Cecilia Gimenez, quien supervisó las actuaciones en el lugar y dispuso las medidas procesales correspondientes.

Un turista estadounidense viajaba en un crucero y murió de un infarto

Una ambulancia blanca y azul del Hospital Regional Ushuaia con luces verdes intermitentes está estacionada frente a un buque gris de gran tamaño en un puerto oscuro
La Armada Argentina coordinó la evacuación médica en alta mar con el ARA Storni y un equipo médico especializado ante la emergencia en el crucero

La Armada Argentina informó el fallecimiento de un turista estadounidense de 74 años, quien fue rescatado de urgencia desde el crucero World Voyager en el pasaje de Drake.

La evacuación ocurrió semanas atrás, tras una llamada de emergencia proveniente de la embarcación con bandera portuguesa, bajo la coordinación del Centro de Búsqueda y Rescate Marítimo “Ushuaia”. El pasajero había presentado signos compatibles con un infarto mientras se encontraba en alta mar. A pesar de la intervención sanitaria y el traslado a una clínica privada en Tierra del Fuego, perdió la vida horas más tarde, según el comunicado oficial de la Armada.

El operativo incluyó la participación del ARA “Storni”, designado como buque guardia en Ushuaia, después de que se determinara que el propio crucero no lograría llegar a puerto con la velocidad necesaria para una atención médica oportuna. El patrullero recibió la orden de zarpar con carácter prioritario, llevando a bordo un equipo médico del Hospital Naval local. Al llegar a las proximidades del crucero, el Storni desplegó dos lanchas semirrígidas, capaces de alcanzar los 74 kilómetros por hora, para facilitar el abordaje y acelerar la atención al paciente.

Portavoces militares señalaron que el pasajero recibió atención médica inicial en la embarcación, y la evaluación del equipo determinó que la “evacuación inmediata” era la única alternativa posible. Además, el Centro de Búsqueda y Rescate Marítimo gestionó el despliegue anticipado de un helicóptero sanitario junto a autoridades fueguinas en Estancia Harberton, sobre el canal Beagle, con el objetivo de optimizar el traslado y reducir los tiempos de asistencia.

Este operativo estableció un precedente en la gestión de evacuaciones sanitarias para cruceros internacionales en el pasaje de Drake. En menos de 24 horas se desplegó un dispositivo combinado de embarcaciones rápidas, personal médico naval y apoyo logístico provincial, reflejando el protocolo de emergencias aplicado por grandes operadores turísticos en aguas australes. El pasajero, tras su llegada en ambulancia a la Clínica San Jorge, falleció luego de la intervención inicial.

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