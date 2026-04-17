Crimen y Justicia

“Tenía miedo, ahora estoy nervioso”: habló el adolescente apuñalado por una compañera a la salida de una escuela en San Martín

La familia pide que se haga justicia a pesar de que se trate de una menor de edad. “Fue con cizaña, sin tener motivos”, dijo la madre

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El menor aseguró que en el momento tuvo miedo y ahora sigue con nervios por la situación

Esta mañana, habló públicamente el adolescente que fue apuñalado con un cúter por una compañera en la puerta de la Escuela Secundaria Ricardo Rojas, de Villa Bonich, en el partido bonaerense de San Martín. “En el hospital tenía miedo, ahora estoy nervioso”, dijo quien tras el ataque fue hospitalizado y ya se encuentra fuera de peligro.

Luciano fue asistido y trasladado al Hospital Castex, había salido de la escuela acompañado por amigos, tras finalizar el turno de mañana. Nayla, una alumna de tercer año, se acercó por detrás y lo atacó por la espalda, asestándole varias puñaladas dirigidas al cuello.

“No estoy tan bien, ando nervioso. Cuando me estaba dando, yo pensé que me estaba pegando y me dijeron ‘no, te abrió con el cúter’, ahí me senté y me desmayé”, contó Luciano sobre lo que recordó del momento, en diálogo con la señal TN.

Primer plano de un adolescente con cabello castaño oscuro, vistiendo una camiseta de rayas azules y amarillas, mirando ligeramente a la derecha
La víctima recibió asistencia inmediata por parte de la Policía y fue trasladada al Hospital Castex tras el incidente

Agregó: “Hace pocos días estábamos teniendo una relación. Pero no pensé que iba a llegar tan lejos. Ella no me había dicho nada sobre el ataque, yo siempre estaba con mis compañeros y ella con sus compañeras. Yo no le daba bola”.

“Me desmayé de ver tanta sangre. Me llevaron al hospital, un policía. Fue mi tía conmigo y me atendieron rápido”, detalló sobre el momento en el que lo asistieron. Además, confirmó que tardó en ser consciente de lo que le estaba pasando: “Me di cuenta cuando me levantaron, que me rompieron el buzo para fijarme”.

Leila y Evelyn, su madre y tía respectivamente, tomaron la palabra para reclamar justicia e insistieron en las pocas medidas que se tomaron al tratarse de menores de edad.

“Hizo la denuncia mi hermana, porque cuando yo fui no me tomaron ningún dato, nada. Me dijeron que como ella es menor no va a pasar nada. Volvió a su casa como si nada, tranquila. La misma policía me dijo que la devolvieron a la casa”, detalló la madre.

Por su parte, la tía agregó: “Desde la comisaría de la mujer, me dijeron que, como era menor, no era imputable. Que le iban a poner psicólogo y que tampoco nos hagamos ilusión de que pasará algo”.

La madre redobló la apuesta y aseguró que estos casos no se toman con la seriedad que requieren. “Del colegio no recibí nada todavía. La verdad, no entiendo, yo veo que lo están minimizando. Ella es una asesina, no encuentro otras palabras para describirla. Tiene que pagar por lo que hizo. Por eso pasan estas cosas en los colegios, porque son menores. Vienen, matan y total salen, es así”, dijo en TN.

Familiares de la víctima reclamaron justicia y señalaron que la agresora amenazó a otra estudiante el mismo día del ataque
Familiares de la víctima reclamaron justicia y señalaron que la agresora amenazó a otra estudiante el mismo día del ataque

Ella lo apuñaló y se fue caminando como si nada, riéndose. En el camino amenazó a otra nena con el mismo cúter, le dijo que le iba a pasar lo mismo”, remarcó sobre la violencia con la que vive la agresora sin padecer castigo alguno.

Tras el ataque, la joven fue detenida y escoltada por la Policía Bonaerense. Se encontraba en la comisaría de Billinghurst, a disposición de la Justicia de menores, hasta que, según la familia de la víctima, la liberaron.

Ningún integrante de la familia de la agresora se comunicó con los allegados a la víctima tras el episodio.

“Yo estaba llegando al colegio cuando me enteré. Ya lo había llevado el policía al hospital a él. Muchas mamás me decían que corriera, que a mi hijo lo habían apuñalado en el cuello, que se estaba desangrando en el piso”, recordó ella sobre el momento de desesperación cuando se enteró de lo que había sucedido.

Ahora, mientras se recupera, Luciano recibirá la visita de sus amigos y la familia espera que aporten datos para sumar a la reconstrucción del hecho.

“Hoy, todos (sus amigos del colegio) me mandaron que iban a venir a visitarme. Ayer vino un amigo, le comentamos que se tenía que presentar y dijo que no tenía drama”, expuso el adolescente.

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