El homenaje de Sandra, Vane y Sol Mihanovich a César Mascetti en “Canción de La Campiña”: “Es honrar su legado”

La familia de artistas se presentó en vivo donde dieron detalles de los recitales íntimos que preparan en La campiña de San Pedro (Video: Infobae al regreso/ Infobae en vivo)

Un momento muy especial se vivió en Infobae al regreso (Infobae en vivo, 18 hs) con una emotiva presentación de Sandra Mihanovich, Vane Mihanovich y Sol Mihanovich, toda la familia unida por el lanzamiento de “Canción para La Campiña”, un homenaje a César Mascetti y a su hogar en San Pedro que dio vida junto a su gran amor, Mónica Cahen D’Anvers.

“Estamos muy felices. Esta es una primicia porque estamos presentado una canción nueva el próximo viernes. Es una canción que grabamos especialmente para La Campiña de Mónica y César que es la campiña en San Pedro que ellos fundaron, formaron y crearon. A partir de la partida del Tata, de César, nosotros veníamos hablando que teníamos muchas ganas de ponerle música a La Campiña, pero a César le costaban siempre las innovaciones. Era temeroso, le parecía que podía haber un problema, así que cuando ya él no estuvo, dijimos ‘es la nuestra’”, contó Sandra, divertida.

"Canción de La Campiña" está dedicada al legado de César Mascetti y al lugar que creó junto a Mónica Cahen D'Anvers (Instagram)

“En realidad, es nuestra forma de honrar el legado y honrar la tierra. Quisimos poner todo eso en una canción”, expresó, sobre el lugar que fue el refugio del histórico conductor de Telenoche. La cantante dio detalles de cómo se gestó este tributo al periodista y su historia familiar: “Me junté con Sandra Corizzo que es una cantautora rosarina que quiero mucho, una amiga que tiene un oficio muy grande. Le tiré toda la data y le dije que quería que la canción hable de las rosas, las naranjas y los duraznos. Que hable de Mónica y César, de la familia de César que son quienes se la heredaron. Fueron María Mascetti, la tía de César, y Facundo Larrondo, su marido, que se la dejaron a él porque ellos no tuvieron hijos. La Campiña es muy familiar de la historia y todo eso se menciona en la canción. Hicimos un video muy lindo que vamos a estrenar el próximo viernes”.

Los artistas compartieron un especial tema dedicado al periodista e histórico conductor de Telenoche (Video: Infobae al regreso/ Infobae en vivo)

Vane destacó cómo la banda reunió a su familia. “El bajista es el marido de Sol y mi consuegro es el percusionista en este quinteto de La Campiña”, destacó, mientras la intérprete de éxitos como “María María” y “Soy lo que soy” enfatizó en la importancia de este proyecto tan íntimo. “Es un lujo total. Una maravilla. El quinteto son tres Mihanovich y dos Onzari y somos los que vamos a hacer el show el próximo sábado 18 de abril”.

“A partir del año 2023 empezamos a hacer shows y a ponerle música a la noche de La Campiña. Cada aproximadamente dos meses hacemos una presentación y por suerte la gente nos acompaña. Hay una cena show con una comida alucinante y es todo all inclusive”, detalló Sandra sobre la experiencia. “Hay rica comida, hay bastante buena música, creemos nosotros, y lo pasamos bien. Y a todo esto, bueno, nos banca mamá, que viene casi siempre”, señaló sobre el rol de Mónica, la otra parte del alma de La Campiña de Mónica y César. “Una vez dijo que no, porque estaba cansada. Estaba harta de escucharnos”, sumó Sol con humor.

Mónica y César, la histórica dupla de Telenoche en su amada Campiña de San Pedro

Sandra resaltó cómo la canción, al igual que el show que preparan para este fin de semana, está siempre inspirado en el periodista que murió el 4 de octubre de 2022: “César tenía una exigencia muy grande. Digamos, si reculaba y algo no quería que se hiciera, era por temor a que no fuera excelente. Para él todo tenía que tener una excelencia. Desde el durazno, la naranja, la flor, el pasto, la huerta. Todo tenía que ser así y además nosotros no podemos hacer nada que no sea impecable, porque él sentía esa responsabilidad”.

La visita de “Los Mihanovich” a Infobae en vivo terminó con la primera presentación de “Canción para La Campiña”. "Estamos muy felices. Y nos gusta mucho la canción”, destacaron, mientras Sandra repasaba algunos momentos de la letra conectados profundamente con César Mascetti. “Dice ‘duerme la campiña al horizonte la silla del Facundo’, que es su tío. ‘La mesa de Raquel’, que es la hermana de Susana, o sea, la tía también de César. Las palomas, los cuadros, el piano de María, que es María Mascetti y ella tocaba el piano que está ahí en la campiña”, pormenorizó.