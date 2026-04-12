El detalle de Maxi López que lo acerca a Wanda Nara y a su mudanza en la Argentina: la foto

Mientras se instala nuevamente en el país, Maxi López ya se prepara para el inminente proyecto que lo acercará a la madre de sus hijos mayores (Instagram)

Maxi López regresó a la Argentina tras pasar varios días junto a su familia en Suiza, y su vuelta no pasó inadvertida. El exfutbolista, conocido por su carisma frente a la cámara en los últimos tiempos, llegó al país con una agenda que combina asuntos personales y profesionales: por un lado, la mudanza definitiva que lo traerá de regreso al país junto a su esposa Daniela Christiansson y sus hijos más pequeños, Elle y Lando; por otro, la oportunidad de reencontrarse con sus tres hijos mayores y avanzar en nuevos desafíos laborales que lo vuelven a poner en el centro de la escena pública. Sin embargo, lo que más llamó la atención de su estadía en Buenos Aires no fue solo el reencuentro familiar, sino un proyecto que promete convertirse en uno de los lanzamientos más comentados del año y promete acercalo más a Wanda Nara, su expareja.

A través de sus historias de Instagram, Maxi mostró cómo disfruta de su tiempo con sus hijos, pero sorprendió al revelar una foto en primer plano del guion de Triángulo amoroso, la serie vertical que protagonizará junto a la empresaria. De inmediato, la imagen que compartió el propio López causó revuelo, ya que significa la primera vez que la expareja comparte un proyecto de ficción inspirado en hechos mediáticos recientes y en su propia historia.

Según se supo, el exdeportista ya se encuentra en pleno proceso de estudio del libreto, preparando cómo abordará su personaje y sumando energía a un rodaje que tiene prevista su puesta en marcha para la próxima semana. La periodista Naiara Vecchio adelantó en X algunos detalles del elenco y del formato elegido. La serie contará con Débora Nishimoto, actriz de la comunidad nikkei en Argentina al igual que la propia China Suárez y su familia, quien interpretará a la exCasi Ángeles, un dato que sorprendió por la originalidad del casting. Además, Pachu Peña será el abogado de Maxi, mientras que César Bordón y Sebastián Presta tendrán roles claves dentro de la historia.

Triángulo Amoroso, la ficción que unirá a Maxi López y Wanda Nara en la pantalla (Instagram)

El formato de Triángulo amoroso será vertical, pensado especialmente para el consumo en celulares y redes sociales, lo que marca una apuesta fuerte a las nuevas formas de ver ficción y a captar a la audiencia digital. La idea es innovar no solo en el relato, sino también en la manera de acercar el producto a los espectadores, siguiendo la tendencia de contenidos breves, ágiles y llenos de guiños al universo pop argentino.

La trama también incluirá un costado mediático claramente autorreferencial, con Yanina Latorre en el papel de conductora de un programa de chimentos y Pía Shaw como panelista, sumando así un nivel de complicidad con la televisión actual y la cultura pop nacional.

Mientras avanza este inminente proyecto, Maxi no descuida su faceta de padre. En paralelo, aprovecha para pasar tiempo de calidad con sus tres hijos mayores, fruto de su relación anterior, y continuar con los trámites y detalles logísticos de la mudanza que lo instalará nuevamente en la Argentina. Esta nueva etapa en su vida lo encuentra acompañado de su esposa Daniela y los hijos que tienen en común, Elle y Lando, en una familia que se agranda y se adapta a los cambios con entusiasmo.

Wanda Nara y Débora Nishimoto, quien interpretará a "La China", protagonizarán la nueva serie vertical de Telefe, cuya grabación inicia la próxima semana (X)

El regreso de López y el lanzamiento de Triángulo amoroso reflejan un momento de transición y de nuevos comienzos para el exfutbolista. Su nombre vuelve a ocupar un lugar central en la conversación pública, esta vez desde el mundo de la ficción y con el plus de compartir pantalla con Wanda Nara, en una historia que promete dar que hablar y que, incluso antes de su estreno, ya es un fenómeno en redes sociales y entre los seguidores de la farándula local.