Entre Suiza y Buenos Aires: Maxi López pasó la tarde con sus tres hijos

El exfutbolista compartió el tiempo de calidad con sus tres hijos (Video: Instagram)

En medio de fotos que lo ubicaban en Suiza junto a su pareja Daniela Christiansson y sus hijos pequeños, Maxi López sorprendió al compartir en sus redes sociales una serie de imágenes que lo mostraron disfrutando de una tarde con sus tres hijos mayores en Argentina. Las publicaciones no solo desmintieron las versiones sobre su paradero, sino que también dieron cuenta de su presencia activa en la vida de Valentino, Benedicto y Constantino, dejando en evidencia la importancia que otorga al tiempo compartido en familia, incluso en períodos de múltiples compromisos personales y profesionales.

La jornada comenzó con un almuerzo en un restaurante, donde López posó junto a sus hijos en una mesa de madera, rodeados de vasos, botellas y platos preparados para una comida relajada. En la imagen, todos se mostraron distendidos, con gestos espontáneos y un ambiente familiar que transmitió cercanía y complicidad. La elección de ese momento para retratarse juntos reflejó la prioridad que el exfutbolista da a los encuentros familiares, más allá de la exposición pública o los rumores mediáticos.

Luego, López compartió videos de Benedicto, quien disfrutó del aire libre desplazándose en monociclo eléctrico por las calles de un barrio privado. Las imágenes lo mostraron sonriente, en movimiento y con un fondo de casas modernas y vegetación, resaltando la libertad y el disfrute de una tarde sin obligaciones escolares. En otra secuencia, se lo vio alejándose por el pavimento, mientras el entorno verde y el clima soleado completaron el cuadro de una jornada dedicada al ocio y la recreación.

El día comenzó con un almuerzo junto a los tres hijos que tiene con Wanda

Las siguientes publicaciones retrataron a amigos de Benedicto jugando al fútbol en una cancha abierta, con el césped prolijo y las redes de los arcos de fondo. Maxi capturó la escena desde una perspectiva que permitió ver la energía y el entusiasmo de los chicos, en una postal clásica del deporte infantil y la camaradería. Estos momentos reforzaron la imagen de un padre presente y atento, involucrado en las actividades cotidianas de sus hijos.

El cierre de la serie de imágenes tuvo un guiño especial a su faceta profesional: López mostró el guion de la serie “Triángulo Amoroso”, apoyado sobre una mesa junto a sus lentes de sol y una llave de auto, mientras en la cancha de fondo se veía a niños jugando al fútbol. Ese documento corresponde al proyecto de ficción que protagonizará junto a Wanda Nara, su expareja y madre de sus tres hijos mayores. Con esta imagen, Maxi enlazó su vida personal y su nuevo desafío profesional, anticipando un trabajo audiovisual que promete reflejar parte de su historia familiar y deportiva.

"Triángulo amoroso" es el nombre de la serie vertical que protagonizará junto a su ex

Así, Maxi López dejó en claro que, más allá de los viajes y las obligaciones internacionales, el vínculo con Valentino, Benedicto y Constantino sigue siendo central en su vida, y que la cercanía y el tiempo compartido con ellos ocupan un lugar prioritario en su día a día. Según adelantó la periodista Naiara Vecchio en Twitter, la serie contará con Débora Nishimoto —de origen japonés— interpretando a “La China”, un dato que sorprendió por la elección de casting.

También confirmó que Pachu Peña será el abogado de Maxi, mientras que César Bordón y Sebastián Presta tendrán roles centrales en la historia, con el rodaje previsto para la próxima semana. El formato vertical, pensado para consumo en celulares y redes sociales, busca innovar en la manera de contar ficciones a partir de hechos mediáticos recientes.

La trama sumará el costado mediático con Yanina Latorre como conductora de un programa de chimentos y Pía Shaw como panelista, sumando guiños a la televisión actual y la cultura pop argentina. Las publicaciones de De Brito y los anuncios virales en redes confirmaron que Triángulo amoroso buscará captar la atención de la audiencia digital, mezclando humor, guiños mediáticos y una estructura narrativa innovadora. El rodaje comenzará la semana próxima y la expectativa ya se refleja en el interés tanto del público como de los medios, atentos a un producto que promete ser uno de los lanzamientos más comentados del año.