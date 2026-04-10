Triángulo amoroso, la serie vertical de Wanda Nara, ya tiene elenco confirmado: quién hará de “La China”

Wanda Nara se sumerge en la lectura de guiones, revelando su preparación para un nuevo proyecto de ficción, que se especula sea una serie vertical o una película.

El fenómeno de las series verticales sigue ganando fuerza en las plataformas digitales y este año tendrá su versión argentina de alto impacto mediático: Triángulo amoroso, una ficción inspirada en la vida sentimental de Wanda Nara y Maxi López, pensada especialmente para redes sociales. La expectativa creció aún más cuando se conocieron los primeros detalles del elenco y la producción, que prometen recrear, en clave de humor y drama, algunos de los episodios más comentados de la farándula local.

Según adelantó la periodista Naiara Vecchio en Twitter, la serie contará con Débora Nishimoto —de origen japonés— interpretando a “La China”, un dato que sorprendió por la elección de casting. También confirmó que Pachu Peña será el abogado de Maxi, mientras que César Bordón y Sebastián Presta tendrán roles centrales en la historia, con el rodaje previsto para la próxima semana. El formato vertical, pensado para consumo en celulares y redes sociales, busca innovar en la manera de contar ficciones a partir de hechos mediáticos recientes.

A estas novedades se sumó la información de Ángel de Brito, quien en sus redes sociales reveló la lista completa de actores y personajes que integrarán el universo de la serie. Sebastián Presta será el productor dentro de la ficción y César Bordón se pondrá en la piel de un gerente de marketing, mientras que Eugenia Guerty encarnará a la directora. Junto a Débora Nishimoto como Valeria, Clara Kovacic interpretará a Daniela y Pachu Peña será el abogado de Maxi. El elenco también incluye a Lautaro Rodríguez en el papel de un falso jugador europeo, Lucas Spadafora como Tony y Georgina Barbarossa en el rol de abogada de Wanda.

Débora, la joven que se hizo conocida gracias a Envidiosa, trabajará en la serie de Wanda

La trama sumará el costado mediático con Yanina Latorre como conductora de un programa de chimentos y Pia Shaw como panelista, sumando guiños a la televisión actual y la cultura pop argentina. Las publicaciones de De Brito y los anuncios virales en redes confirmaron que Triángulo amoroso buscará captar la atención de la audiencia digital, mezclando humor, guiños mediáticos y una estructura narrativa innovadora. El rodaje comenzará la semana próxima y la expectativa ya se refleja en el interés tanto del público como de los medios, atentos a un producto que promete ser uno de los lanzamientos más comentados del año.

Días atrás, Yanina sorprendió contando que tendrá una participación y detalló en SQP (América TV) cómo será su debut en la producción. La conductora contó que comenzará a grabar la semana próxima, en donde su personaje tendrá un guiño, tal vez como toda la producción, mezclando ficción y realidad, con un entorno que promete sorpresas y figuras inesperadas.

Yanina contó que recibió el guion y que su personaje, aunque no llevará su nombre, la tendrá como conductora de un programa de panel vinculada al universo de la expareja. “Me llega el guión el fin de semana para estudiar y el martes grabo”, relató en vivo, y anticipó que sus panelistas en la ficción son “desopilantes”, aunque por contrato no puede adelantar los nombres de quienes la acompañarán.

Pachu Peña, Lucas Spadafora, Georgina Barbarossa, Pía Shaw y Yanina Latorre son las grandes figuras que se suman a la serie vertical (X)

“Lo interesante es el panel, que no lo puedo decir”, sostuvo. También explicó que la producción mantiene en secreto la integración del panel, aunque calificó la propuesta como “muy buena”. Latorre evitó dar detalles sobre el número de capítulos o la extensión de su participación, pero reiteró que su personaje no será una simple versión de sí misma, sino que tendrá una dinámica ligada al universo mediático de los protagonistas.

El proyecto, titulado Triángulo Amoroso, fue presentado oficialmente dentro de la nueva grilla digital de Stream Telefe. La serie generó repercusión inmediata en redes sociales tras el reencuentro público de la expareja en un evento de lanzamiento. Según se adelantó, la historia explora vínculos, tensión y romance, y fue pensada específicamente para un consumo en formato vertical, adaptado a los hábitos de las plataformas móviles.