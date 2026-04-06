Maxi López celebró su cumpleaños en Suiza con Daniela y su hijita, Elle: el apasionado beso, brindis y elegancia

Maxi López comparte un tierno beso con su pareja durante la celebración de su cumpleaños, mostrando un momento de afecto en la intimidad.

Maxi López celebró sus 42 años el viernes 3 de abril, en medio de múltiples felicitaciones en redes sociales, entre ellas las de Daniela Christiansson y Wanda Nara.

El exfutbolista recibió un saludo especial de Wanda Nara en Instagram, quien publicó una imagen en la que ambos posan juntos durante un evento, acompañada por el mensaje: “Feliz cumple, Gastón. Te quiero”, usando el segundo nombre del deportista.

Por su parte, Daniela Christiansson difundió una fotografía familiar y felicitó a Maxi López: “Feliz cumpleaños a mi hombre increíble”, expresó la modelo, madre de sus hijos Elle y Lando. Además, describió al exjugador como “El padre de mis hijos. Mi ancla, mi lugar en la vida. Me enamoré de ti hace años y te amo aún más hoy. Incondicionalmente”.

El propio Maxi López respondió a la publicación de Wanda Nara con el mensaje “Gracias Solange”.

Elle, la hija de Maxi López y Daniela Chriastiansson, juegan en un restaurant

Luego de su paso por MasterChef Celebrity (Telefe), Maxi decidió poner en pausa la exposición mediática para enfocarse plenamente en su familia y en una nueva etapa. Con la mudanza a la Argentina en el horizonte,el exfutbolista regresó a Suiza para ultimar detalles y aprovechar cada instante de calidad junto a sus seres queridos. En este contexto, Maxi compartió con sus seguidores un momento especial:una salida al aire libre con Elle, su hija mayor con Daniela Christiansson, que dejó en evidencia la complicidad y el cariño que los une.

Daniela Christiansson celebra el cumpleaños de Maxi López con un romántico beso, expresando su amor incondicional en una publicación especial.

“¿Cuál es tu favorito?”, preguntó Maxi en inglés mientras caminaban. “Mi favorito”, respondió Elle con una sonrisa. “¿Cuáles?”, insistió él, buscando que la nena se explaye. “Dulces”, contestó ella, y enseguida, ante la duda de su papá, aclaró: “Sí, mmm…”. “¿Chocolates?”, sugirió Maxi, pero Elle fue por otro lado: “No. Caramelos”. “¿Caramelos? ¿Te gustan estas?”, consultó el exdeportista, mientras la nena asentía.

El diálogo se volvió aún más tierno cuando Maxi propuso: “¿Ahora vamos a…?”. La nena, sin dudarlo, respondió: “Al parque de juegos”. “Ahora vamos al parque de juegos. Veamos dónde puedo encontrar el parque de juegos”, bromeó Maxi, mientras la nena, con determinación, lo invitó: “Solo seguime”.

La charla continuó con un pequeño desafío idiomático: “¿Cómo se dice en español ‘buen día’?”, preguntó el exdeportista. “Buen día”, repitió Elle, y ambos celebraron juntos el aprendizaje. “Mira las flores”, señaló ella, observando el entorno, y Maxi completó: “Sí. Las flores. Así que vamos al parque de juegos”. La escena, simple y cotidiana, dejó al descubierto el gran lazo de amor y acompañamiento que Maxi construye con su hija día a día.

La complicidad entre ambos no sorprende a quienes siguen de cerca la vida de López en redes sociales. El miércoles pasado, la familia celebró el cumpleaños número tres de Elle en Suiza, en un reencuentro cargado de ternura, alegría y detalles pensados especialmente para la más pequeña de la casa. La fiesta fue un verdadero despliegue de colores, juegos y cariño, con amigos y seres queridos rodeando a la cumpleañera.

Daniela Christiansson y Maxi López festejan con alegría el tercer cumpleaños de su hija Elle, rodeados de amigos y familiares en una celebración infantil.

Daniela, pareja de Maxi y mamá de Elle, acompañó la celebración con un mensaje que sintetizó el espíritu de la jornada: “Feliz cumpleaños a nuestra princesa que acaba de cumplir tres años. Tu fiesta de cumpleaños fue tan linda de ver, y tu sonrisa llena de felicidad iluminó todo el lugar. Tenés una energía increíble que llenó nuestras vidas de tanto amor, felicidad y risas. Sos nuestro rayito de sol. Feliz cumpleaños, Elle. Gracias a todos por los mensajes de cumpleaños para Elle”, escribió la modelo en sus redes, sumando imágenes y videos de la jornada.

Maxi López y Daniela Christiansson festejan el tercer cumpleaños de su hija Elle, quien posa en brazos de su madre, mientras el exfutbolista carga a su bebé.

En sus historias de Instagram, Maxi también compartió un video especial de la fiesta. Allí se lo puede ver bailando con Elle sentada sobre sus hombros al ritmo de una canción de Shakira, parte de la banda sonora de una película de Disney. A su lado, Daniela se sumó a la coreografía, generando una postal de familia unida y celebrando la felicidad de la pequeña. El exfutbolista eligió resumir el momento con una frase simple y directa: “Cumple de princesa Elle”.

Lejos de la competencia televisiva y los flashes, López disfruta de una etapa de reencuentro y cotidianidad, priorizando a sus hijos y apostando a crear recuerdos que trascienden cualquier distancia. La charla con Elle y la fiesta de cumpleaños son apenas una muestra del vínculo cercano que mantiene con su familia, pese a los cambios y desafíos. Para Maxi, estos momentos son el verdadero premio: la posibilidad de acompañar a sus hijos, celebrar sus logros y verlos crecer rodeados de amor.