Así festejó su cumpleaños L-Gante: rodeado de música, amigos y el extraño silencio de Wanda Nara

El cumpleaños de LGante

El cumpleaños de L-Gante reunió a su círculo más cercano y generó repercusión en redes sociales por la variedad de saludos y la atmósfera festiva, marcada por la música en vivo y la participación de colegas y amigos del cantante. Las imágenes compartidas por el propio artista y sus allegados muestran los momentos más destacados de la jornada, lo que incluyó actuaciones y dedicatorias que evidencian la importancia del evento para el entorno del músico.

La celebración se desarrolló en un ambiente distendido, donde la música fue un elemento constante. El cantante de cumbia 420 compartió en sus redes distintos momentos junto a sus seres queridos, quienes no dudaron en acompañarlo para festejar un año más de vida.

Uno de los puntos centrales de la fiesta fue la actuación en vivo de McCaco, quien interpretó canciones para los presentes, sumando energía y ritmo a la noche. En una de las imágenes, puede verse a Elián Valenzuela (tal su verdadero nombre) brindando y sonriendo frente al escenario improvisado, mientras al fondo se observa al público disfrutar del show.

L-Gante posa junto a sus amigos y colegas de la música trap durante la celebración de su cumpleaños, compartiendo alegría y camaradería en el evento.

En otra postal, la actuación de McCaco se destaca con la frase “MC caco rompiendo”, lo que reflejó el entusiasmo del público y la participación activa de los músicos invitados. La presencia de la música en vivo, con instrumentos y voces, marcó el pulso del evento y reforzó el lazo entre LGante y sus colegas del ambiente urbano.

Los saludos de compañeros y amigos no se hicieron esperar. Uno de los mensajes más llamativos fue el de Ecko: “Feliz cumpleaños perroooo. Disfrutá de tu día. Mucho aprecio @lgante_keloke”. Esto fue compañado de una foto juntos, además de otros músicos del círculo conocido como “Squad la MAFILIA TRAP 420”. En la imagen se los ve sonrientes, posando y mostrando el clima de camaradería que caracteriza al grupo.

La jornada estuvo marcada por gestos de afecto y reconocimiento, tanto de parte de colegas del género trap y cumbia como de amigos personales. Entre los saludos destacados, la dedicatoria de Luis Perdomo sobresale por su tono afectuoso: “Feliz Cumple, amigo. Bendiciones y Felicidades, Siempre Juntos. TKieroo Banda Perrooooo”. La imagen que acompaña el mensaje muestra a ambos posando ante una decoración de globos dorados y negros y el cartel de “Happy Birthday”, reflejando la cercanía entre los protagonistas y el clima de celebración.

El reconocido cantante L-Gante celebra su cumpleaños junto a un amigo, sonriendo ante una decoración festiva de globos dorados y negros y un cartel de neón.

Pero sin dudas uno de los detalles que más llamó la atención del entorno y de los seguidores del artista fue el silencio de Wanda Nara, expareja del cantante. Aunque en distintas entrevistas ambos habían señalado que mantenían una buena relación de amistad, la empresaria optó por no pronunciarse públicamente duranteel festejo. Este gesto no pasó inadvertido para quienes siguen el vínculo entre ambos, y generó especulaciones sobre el estado actual de la relación.

Cabe recordar que Wanda Nara y L-Gante vivieron una apasionada relación, con sus idas, vueltas y una amplia exposición mediática. Este vínculo llegó a su final en abril de 2025 y al poco tiempo Wanda comenzó una relación con Martín Migueles, a quien poco a poco fue develando en las redes sociales.

L-Gante y Wanda Nara tuvieron un vínculo apasionado repleto de idas y vueltas, hasta su separación definitiva (Instagram)

En un móvil con La mañana con Moria (El Trece), el cantante se refirió a esta nueva relación y no tuvo más que palabras de cariño para con su ex pareja. “Me hizo muy bien en cierta etapa. No tenemos tanta comunicación, pero todo bien”,afirmó.

La jornada de cumpleaños combinó música, afecto y la presencia de figuras cercanas, lo que refleja la importancia del evento para el cantante y su entorno. La sucesión de saludos, actuaciones y gestos de amistad quedó registrada tanto en imágenes como en mensajes que circularon en redes sociales, consolidando el cumpleaños como un acontecimiento relevante en la agenda personal y pública del músico.