Úrsula Corberó mostró cómo vive la maternidad a dos meses del nacimiento de Dante: “Tanto amor no me cabe”

A casi dos meses de dar a luz a su hijo, la actriz española compartió los momentos destacados de esta nueva etapa en su vida (Instagram)

En un domingo de Pascuas distinto y con el corazón desbordado de emociones, Úrsula Corberó eligió abrir una ventana a su vida y compartir, a través de sus redes sociales, cómo transcurren sus primeras semanas como mamá de Dante, el hijo que tuvo junto al Chino Darín el 9 de febrero. Lejos de idealizar la maternidad, la actriz decidió mostrar tanto los momentos de alegría y ternura como aquellos desafíos y vulnerabilidades que atraviesa en esta nueva etapa.

“Tanto amor no me cabe”, escribió Úrsula en el pie del posteo, acompañando un carrusel de fotos que rápidamente se llenó de mensajes de sus seguidores. Entre las postales, se destacaron una imagen donde la actriz aparece sentada en la parte trasera de un auto, con gafas oscuras y el cabello suelto, amamantando a Dante con la ayuda de una almohada especial. En otra foto, los diminutos pies de Dante se asoman sobre una manta blanca con corazones rojos, mientras que otra imagen muestra la habitación luminosa y minimalista donde madre e hijo comparten las primeras siestas y despertares. Corberó también se muestra sonriente y relajada, con una tortuga de peluche en la cabeza, dejando ver su costado más lúdico y despreocupado.

La cotidianeidad de esta nueva vida se refleja en pequeños detalles: un body estampado de perritos, otro enterito marrón con la frase en francés “mon petit croissant”, es decir “mi pequeña medialuna” en español, la rutina de limpieza de mamaderas en la cocina y los distintos rincones soleados de la casa que se convirtieron en su refugio. En los primeros planos, se aprecia la oreja de Dante, sus gestos dormido en la cama matrimonial, donde su tamaño diminuto resalta aún más, y una imagen paseando en cochecito, abrigado bajo una manta.

Los diminutos pies de Dante sobre una manta de corazones rojos

Dante luce un body con estampado de perritos en una escena que resume el clima familiar y relajado

Úrsula posa sonriente con una tortuga de peluche en la cabeza

La rutina de la lactancia: mamaderas listas y bolso preparado en la cocina

El primer plano de la oreja de Dante, uno de los muchos detalles que Úrsula elige atesorar en imágenes

Sin embargo, Úrsula no se limitó a los momentos idílicos. En una foto descontracturada, posa con expresión seria y cierta ironía mientras lleva puestos los dispositivos de extracción de leche materna, mostrando con humor y naturalidad el día a día de la lactancia. Hay lugar también para la red de apoyo: otra postal muestra a su madre, Esther, sentada junto a la cuna de Dante, aportando calidez al entorno familiar.

La maternidad, como dejó claro la propia actriz, también tiene sus días difíciles. Una selfie en la que Úrsula aparece llorando, con los ojos visiblemente enrojecidos, refleja la intensidad emocional y las dificultades que implica criar a un recién nacido.

El body marrón de Dante, con la inscripción “mon petit croissant”, sumó un guiño tierno a la galería

La pequeñez de Dante, recostado en la cama matrimonial, destaca la magnitud de este nuevo capítulo en la vida familiar

Úrsula muestra el lado real de la maternidad con una selfie durante la extracción de leche

El recorrido visual de la publicación se completa con una imagen de puro apego y ternura: el Chino, recostado en el sillón, duerme con Dante sobre su pecho, formando una postal de contención y calma que resume el espíritu de familia que atraviesa esta etapa. También hay lugar para la belleza de lo simple: la mano diminuta de Dante sobre una manta tejida, la vista al jardín desde la ventana, y el bebé dormido en la cama matrimonial, tan pequeño que casi se pierde entre las sábanas.

La publicación de Úrsula rápidamente cosechó miles de likes y comentarios de cariño. Sus seguidores, especialmente muchas madres, se sintieron identificados con la honestidad del relato visual. “Qué etapa tan dura. Vengo a decirte que es temporal y todo pasa. Lo bueno y lo malo”; “Mostrando la realidad de la maternidad. AMO”; “Todas las mamás posparto acá presentes y acompañando”; “Un paseo por todas las facetas de ser madre, sin dejar de ser icónica”; “Creo que todas las que somos madres nos hemos sentido identificadas”, fueron algunos de los mensajes destacados.

Esther, la madre de la actriz, acompañando a su nieto durante su tiempo en la cuna

La pequeña mano de Dante sobre una de sus mantas

Para mostrar lado difícil de la maternidad, Corberó eligió una foto suya llorando

La pareja de la actriz y padre del bebé, Chino Darín, descansando con Dante dormido sobre su pecho, (Instagram)

Con su posteo, Corberó dejó en claro que la maternidad no es solo una sucesión de fotos perfectas, sino una experiencia intensa que se construye entre risas, lágrimas, ayuda de los afectos y mucho amor. A dos meses del nacimiento de Dante, la actriz muestra que, a pesar del cansancio y las emociones a flor de piel, cada día trae nuevos descubrimientos, desafíos y una ternura que no le cabe en el pecho.