Amor sin fronteras: el gesto de María Becerra al adoptar un perrito en Chile

María Becerra protagonizó un tierno momento al sumar un nuevo integrante a su familia (Instagram)

María Becerra volvió a emocionar a sus millones de seguidores al compartir una experiencia que refleja su amor incondicional por los animales. En los últimos días, la cantante mostró el instante exacto en que recibió a un pequeño cachorro adoptado a través de un refugio en Chile, y que fue trasladado para ser recibido en su hogar, en Argentina. La historia, que se viralizó rápidamente en redes sociales, pone en primer plano el costado más solidario y comprometido de la Nena de Argentina, quien no duda en involucrarse personalmente en campañas y causas de adopción responsable, aún en medio de su ajetreada agenda artística.

El momento quedó inmortalizado en un video publicado por la fundación chilena Ayuda Callejeros, donde se ve a la cantante radiante, abrazando al pequeño y celebrando la llegada del nuevo integrante a su familia. “Les dejamos imágenes de lo que fue la entrega de nuestro cachorrito a María Becerra, hoy felizmente viviendo con su mamá en Argentina, muchas gracias Maria por promover la adopción y no la compra”, destacaron desde el refugio, haciendo hincapié en el gesto de Becerra y su equipo por acercarse personalmente, involucrarse y difundir la importancia de la adopción.

El pequeño cachorro no estuvo solo durante su espera: el refugio agradeció especialmente a un hogar de tránsito, cuyos integrantes lo cuidaron con dedicación hasta el día de la entrega. Como broche de oro, se supo que los cuidadores temporales decidieron adoptar a la hermanita del perrito, asegurando que ambos crezcan rodeados de amor y contención. “Es tal cual como lo soñé”, se escuchó decir a María, visiblemente emocionada en el video, mientras abraza al cachorro, quien pronto conocerá a sus ocho hermanos en la casa de la artista.

El momento en que la cantante se reencontró con el perrito en Argentina (Captura de video)

La historia de este encuentro comenzó semanas atrás, cuando Becerra visitó Chile como parte de una campaña de adopción de mascotas. La fundación relató en sus redes: “Nos visitó @mariabecerra. Llegó acariciando y contemplando a nuestros cachorritos con mucha ternura, se nota el amor que siente con los animalitos, le queremos agradecer su cercanía, sencillez, y por sobre todo por incentivar la adopción”. El equipo de Ayuda Callejeros destacó la humildad y empatía de la cantante, que a pesar de sus compromisos y su agenda repleta en cada país que visita, se tomó el tiempo para acercarse a la jornada de adopción y conocer las historias de los perritos en busca de hogar.

En aquel momento, la fundación ya había adelantado el final feliz: “Muy felices de haber sido parte de esta visita y además le queremos contar: María se enamoró de uno de nuestros cachorritos, que en los próximos días se irá a su hogar definitivo, en Argentina”.

En su visita a Chile, María Becerra se enamoró de uno de los perritos en adopción y decidió quedárselo (Instagram)

El gesto de la cantante no tardó en generar una ola de reacciones entre sus seguidores y en las redes sociales. El video en el que María recibe al cachorro y expresa su alegría se llenó de mensajes celebrando su actitud. “Ella es la mejor”; “Segunda vez que adopta un perrito en otro país que no es el suyo”; “Es tan humilde”; “Gracias por tu amor a los animales”; “Se nota que es buena persona”; “Es un ángel sobre la tierra”; “Gracias por ayudar a los perritos”, fueron solo algunos de los comentarios que se destacaron, dejando en claro el cariño y la admiración que genera su vínculo con los animales.

Becerra siempre fue muy activa en la promoción de la adopción responsable y la ayuda a los refugios. No es la primera vez que la artista decide sumar un perro adoptado a su familia, sino que también lo hizo en febrero pasado durante su paso por Miami. La Nena de Argentina utiliza su popularidad para visibilizar la problemática del abandono animal y la importancia de elegir la adopción por sobre la compra de mascotas.

Así, entre giras internacionales, éxitos musicales y compromisos solidarios, María Becerra volvió a demostrar que la fama puede ser una herramienta poderosa cuando se usa para inspirar y ayudar. Su gesto resonó en las redes y en el corazón de quienes creen que, con pequeños actos de amor, es posible cambiar el mundo de quienes más lo necesitan. Y la historia de este cachorro, que cruzó fronteras para encontrar una familia, es la mejor prueba de ello.