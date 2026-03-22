Entre la polémica y el show: el íntimo festejo de cumpleaños de Tini Stoessel antes de cantar en el estadio Kempes

La cantante celebró su cumpleaños número 29 en Córdoba (Video: Instagram)

En medio del escándalo mediático que la tuvo como protagonista junto a Emilia Mernes y María Becerra, Tini Stoessel eligió refugiarse en su círculo más cercano para celebrar su cumpleaños número 29. La artista, que en los últimos días estuvo en el centro de la conversación por rumores de distanciamiento y unfollows cruzados, apostó por un festejo íntimo y familiar en Córdoba, justo antes de salir al escenario del estadio Kempes para uno de los shows más esperados de su gira.

Antes de subirse al escenario, Tini compartió el festejo con Rodrigo de Paul, su mamá, su hermano, su amiga Sofía Fernández y todo el equipo que la acompaña en cada fecha. La celebración combinó la calidez de lo familiar con el espíritu de camaradería que caracteriza a sus giras. Globos dorados, blancos y negros, arreglos de flores hechas con globos y una larga mesa decorada recibieron a la artista y a su entorno, que se encargaron de mimarla desde temprano. Hubo tortas artesanales, velas encendidas y risas entre amigos y compañeros de trabajo, en un clima distendido donde lo profesional y lo afectivo se fusionaron.

Las imágenes y videos del festejo muestran a Tini sonriente, aplaudiendo la llegada de la torta de cumpleaños y rodeada de abrazos. El equipo completo participó del festejo, sumando cánticos, bailes y gestos de cariño en la previa de una noche especial. “Tengo el equipo más hermoso de este mundo!!!!! Me hacen muy feliz y ustedes, mis amores, gracias por sus mensajes de cumple llenos de amor, lxs amo con mi vida. ¡Esta noche nos vemos de nuevo Córdoba!!!!!!!!!!!”, escribió la cantante de “Cúpido” junto a la publicación.

La cantante celebró su cumpleaños antes de subir al escenario en el Estadio Kempes

En un íntimo festejo, se aprecian dos pasteles con velas encendidas sobre una mesa de mármol, en honor al cumpleaños número 29 de Tini en Córdoba

La artista también compartió escenas de la prueba de sonido, la llegada al estadio y la intimidad del camarín, donde se notó la complicidad con quienes la acompañan en cada ciudad. El festejo, lejos del despliegue multitudinario, tuvo el tono de una reunión familiar extendida, donde el afecto y la gratitud fueron protagonistas antes del reencuentro con el público cordobés.

En el día en que la cantante cumplió 29 años, su mamá Mariana Muzlera compartió un posteo lleno de emoción y orgullo en redes sociales. La publicación incluyó varias fotos de madre e hija abrazadas y sonrientes en Córdoba, celebrando el cumpleaños en la previa del show en el estadio Kempes.

Junto a las imágenes, Mariana escribió un mensaje que resume el vínculo y la admiración que siente por Tini: “Hoy cumplís 29 años y no puedo dejar de emocionarme por toda nuestra hermosa vida juntas. Te vi atravesar momentos muy duros y también renacer con una fuerza que me llena de admiración. Sos resiliente, valiente y profundamente talentosa, pero sobre todo sos una persona hermosa. Te amo con todo mi corazón, siempre voy a estar a tu lado. Gracias por enseñarme tanto. Feliz vida, HIJA!”

En la previa de su cumpleaños y en medio del revuelo mediático que la involucró, la cantante de “Carne y Hueso” celebró una noche especial en el estadio Kempes con su show FUTTTURA. Tini eligió Córdoba para reencontrarse con su público y sorprendió al invitar al escenario a Ángela , quien viene de brillar en el festival Lollapalooza y fue una de las figuras que se sumó al unfollow masivo a Emilia, reforzando la idea de que el grupo de artistas tomó partido en la interna.

La dupla cantó uno de los hits (Video: X)

Antes de la colaboración, la actriz de Violetta dedicó unas palabras llenas de admiración a su colega: “Extremadamente hermosa. Quiero que reciban con un fuerte aplauso a una de las voces y una de las mujeres más talentosas que tenemos en el país. Que se escuche muy fuerte el aplauso para ¡Ángela Torres!” El público respondió con ovaciones y ambas compartieron un momento de complicidad sobre el escenario.

La noche fue tomando un cariz épico no solo por el clima emocional y la expectativa, sino también por el clima meteorológico: a medida que avanzaron las horas, la lluvia comenzó a caer sobre el estadio cordobés. Lejos de frenar el espectáculo, Tini y Ángela interpretaron “Favorita” y luego “Si tú te vas” bajo la lluvia, acompañadas por miles de fans que resistieron el mal tiempo y convirtieron el show en una verdadera fiesta a cielo abierto. El agua no solo no dispersó al público, sino que sumó emoción y adrenalina: las artistas bailaron, saltaron y cantaron empapadas, celebrando el aguante de la gente y disfrutando del momento con una entrega total.