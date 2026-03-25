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Ángela Torres tomó partido en medio de la polémica entre Tini Stoessel y Emilia Mernes: “Es un tema sensible”

La cantante se manifestó en un momento de la escena pop revolucionado por el distanciamento de dos de sus principales figuras

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En diálogo con un notero del programa, Ángela Torres se sinceró ante el tenso panorama que protagonizan Tini Stoessel y Emilia Mernes (Puro Show – El Trece)

En medio de la gran interna que divide al pop argentino, Ángela Torres decidió dar la cara y sumarse a la lista de artistas que rompieron el silencio sobre el conflicto entre Tini Stoessel y Emilia Mernes. Mientras la polémica crece y cada nuevo unfollow en redes sociales se convierte en noticia, la actriz y cantante eligió hablar de su vínculo con las protagonistas y explicar su postura ante un ambiente musical donde los gestos y las alianzas ya son tan observados como las canciones o los shows.

La confesión de Ángela se dio en una nota con Puro Show (El Trece), donde la joven actriz y cantante se mostró auténtica y sin rodeos. A pocos días de participar del concierto de Tini en Córdoba, Ángela no ocultó su emoción por la experiencia: “Fue un sueño estar con ella arriba del escenario. Es una reina absoluta y un placer enorme para mí. Todavía estoy cayendo porque no lo puedo creer”. La artista, que ya había manifestado su admiración por Tini en oportunidades anteriores, volvió a poner en valor el gesto de la cantante de invitarla a su show y no escatimó elogios hacia su colega.

Consultada directamente por el conflicto que divide a la escena pop femenina, Ángela optó por un camino diplomático, aunque no dudó en marcar su posición afectiva. “Yo tengo buena onda con todas. Es un tema sensible y prefiero no meterme para tener respeto, pero Tini es mi amiga hace muchos años y la quiero muchísimo”, aseguró, dejando en claro de qué lado está su corazón. “Creo que su actitud de haberme invitado al show fue muy generosa y estoy muy agradecida con ella”, insistió Torres, reforzando el lazo personal y profesional que la une a Stoessel.

La polémica entre Emilia y
La polémica entre Emilia y Tini puso en el medio a varios artistas, quienes eligieron sus bandos (Captura de video)

Sobre la decisión de dejar de seguir a Emilia en redes sociales, la hija de Gloria Carrá fue directa: “Me parece que cada uno es libre de hacer lo que quiera y sienta y yo no soy quién para juzgar. La verdad es que yo soy amiga de Tini hace mil”. La respuesta, lejos de encender más la polémica, buscó poner paños fríos y evitar alimentar la grieta. Ángela dejó en claro que, aunque entiende el juego de las redes y la atención que generan estos movimientos, su prioridad pasa por mantener el respeto y el cariño hacia sus colegas.

La charla, sin embargo, no se quedó solo en la interna pop. El notero aprovechó para consultarle por Maia Reficco, examiga de Ángela y recientemente vinculada sentimentalmente a Franco Colapinto. “Pero con Maia Reficco, ¿cómo quedó? Porque en un momento se habló que fue medio una Tatiana en la relación con Agustín”, preguntó el notero entre risas y haciendo referencia a su ruptura con Agustín Casanova. Ángela, sin perder la compostura, respondió: “Nada, la mejor, la mejor”. “Porque ahora viste que se dice que está con Colapinto”, insistió el periodista. “Le deseo lo mejor”, respondió Torres, evitando cualquier tipo de polémica o comentario negativo hacia su examiga. Ante la consulta sobre el vínculo de amistad, la artista fue honesta: “Sí, sí, sí”, admitió, confirmando que la relación se terminó pero sin dar mayores detalles ni entrar en el terreno del escándalo.

Más allá de las polémicas y las internas del ambiente, Ángela también habló de su presente personal y no ocultó su felicidad junto a Marcos Giles. “Mi relación es increíble, estoy totalmente enamorada. No convivimos, estamos hace un mes de novios, vamos de a poco”, contó, mostrándose ilusionada y en una etapa de plenitud sentimental.

En plena entrevista, Ángela se
En plena entrevista, Ángela se sinceró sobre su noviazgo con Marcos Giles (Captura de video)

Así, Ángela se metió en uno de los temas más calientes del momento, pero eligió un camino diplomático y de respeto. Dejó en claro de qué lado está afectivamente, apostó a los vínculos genuinos y evitó romper puentes en una interna que sigue sumando capítulos y manteniendo al fandom en vilo. Mientras tanto, la escena pop argentina sigue atenta a cada movimiento de sus protagonistas, y cada declaración o gesto se convierte en noticia, alimentando la expectativa sobre el futuro de los lazos entre las artistas del momento.

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Ángela TorresTini StoesselEmilia MernesPolémicaPuro ShowEl Trece

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