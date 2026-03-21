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Bajo la lluvia y en medio del escándalo, Tini Stoessel brilló junto a Ángela Torres en Córdoba

En su primer show en el Estadio Kempes, la cantante invitó a la sobrina de Diego Torres al escenario y juntas hicieron vibrar al público

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La dupla cantó "Favorita, uno de los éxitos de la sobrina de Diego Torres (Video: X)

Tini Stoessel celebró una noche especial en el estadio Kempes con su show FUTTTURA, en la previa de su cumpleaños y en medio del revuelo mediático que la involucró junto a María Becerra y Emilia Mernes. El escándalo estalló días atrás cuando Tini y María dejaron de seguir en redes a Emilia, una decisión que desató especulaciones, rumores de distanciamiento y versiones sobre conflictos personales y profesionales entre las tres figuras más convocantes del pop argentino. La situación escaló cuando otras celebridades y colegas, como Antonela Roccuzzo y Ángela Torres, también dejaron de seguir a Emilia, amplificando el impacto y provocando debates en redes y programas de espectáculos.

En ese contexto, Tini eligió Córdoba para reencontrarse con su público y sorprendió al invitar al escenario a Ángela , quien viene de brillar en el festival Lollapalooza y fue una de las figuras que se sumó al unfollow masivo a Emilia, reforzando la idea de que el grupo de artistas tomó partido en la interna. Antes de la colaboración, Tini dedicó unas palabras llenas de admiración a su colega: “Extremadamente hermosa. Quiero que reciban con un fuerte aplauso a una de las voces y una de las mujeres más talentosas que tenemos en el país. Que se escuche muy fuerte el aplauso para ¡Ángela Torres!” El público respondió con ovaciones y ambas compartieron un momento de complicidad sobre el escenario.

La noche fue tomando un cariz épico no solo por el clima emocional y la expectativa, sino también por el clima meteorológico: a medida que avanzaron las horas, la lluvia comenzó a caer sobre el estadio cordobés. Lejos de frenar el espectáculo, Tini y Ángela interpretaron “Favorita” y luego “Si tú te vas” bajo la lluvia, acompañadas por miles de fans que resistieron el mal tiempo y convirtieron el show en una verdadera fiesta a cielo abierto. El agua no solo no dispersó al público, sino que sumó emoción y adrenalina: las artistas bailaron, saltaron y cantaron empapadas, celebrando el aguante de la gente y disfrutando del momento con una entrega total.

La dupla cantó uno de los hits (Video: X)

La puesta en escena, reforzada por la energía de los asistentes y el inusual marco de la lluvia, consolidó el espíritu de la noche como un símbolo de resistencia y alegría colectiva. Tini aprovechó para agradecer el acompañamiento de sus seguidores y el profesionalismo de su equipo, resaltando la importancia de poder seguir celebrando la música en vivo pese a cualquier adversidad.

La primera noche de Tini en Córdoba no solo marcó un regreso a los shows multitudinarios, sino que también fue una oportunidad para mostrar unión, talento y celebrar la música en vivo en un contexto cargado de rumores, internas y miradas públicas sobre la relación entre las máximas referentes del género. La lluvia, lejos de opacar el evento, le dio un marco inolvidable a una fecha que quedará grabada tanto para las artistas como para sus seguidores, y que funcionó como una declaración de principios: el show debe continuar, sin importar lo que pase fuera del escenario.ha que quedará grabada tanto para las artistas como para sus seguidores.

La cantante Tini Stoessel posa
La cantante Tini Stoessel posa con un conjunto elegante y llamativo en una escena de su reciente trabajo cinematográfico, 'Tini: The Movie'. (Captura de video)

Esto no fue todo: algunos fans detectaron cambios significativos en el setlist de Stoessel durante su presentación en Córdoba. Hasta antes del escándalo y en las primeras fechas de la gira, el tema “La_Original.mp3″ formaba parte del repertorio habitual. Sin embargo, en su primera noche en el estadio Kempes, Tini decidió reemplazar esa canción por “High Remix”, el éxito compartido con Becerra y Lola Índigo.

Para muchos seguidores, esta modificación no pasó inadvertida y fue interpretada como un gesto intencional, leído como una nueva arista en la pelea con Emilia Mernes. El cambio en el repertorio se sumó así a las señales públicas y privadas que marcan la distancia y los alineamientos dentro del universo pop femenino, y reforzó la atención sobre cada detalle del show y sus posibles mensajes ocultos en medio del conflicto.

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