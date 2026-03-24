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Franco Colapinto y Maia Reficco habrían confirmado su romance: “Ella se mudó a Madrid para estar cerca de él”

El piloto de Fórmula 1 y la actriz argentina que triunfa en Hollywood estarían pasando por un gran momento personal, compartiendo viajes, mudanzas y hasta reuniones familiares

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Maia Reficco y Franco Colapinto confirmaron su romance tras semanas de rumores en redes sociales y medios de espectáculos (Video: La Mañana con Moria, Eltrece)

En medio de uno de los momentos más importantes de su carrera deportiva, Franco Colapinto volvió a quedar en el centro de la escena, aunque esta vez no por lo que ocurre dentro de la pista, sino por su presente sentimental.

En las últimas horas, distintos programas y portales de espectáculos coincidieron en una misma versión: el piloto argentino y la actriz Maia Reficco ya no estarían atravesando apenas una etapa de acercamiento, sino que habrían formalizado su relación. La noticia comenzó a tomar fuerza después de que Gustavo Méndez revelara en La mañana con Moria (Eltrece) que el vínculo “empezó como un amor de verano” y hoy ya se transformó en un noviazgo consolidado, con mudanza, viajes compartidos y presentación a las familias incluidas.

Los rumores entre ambos no son nuevos. A comienzos de año, las redes sociales encendieron las primeras alarmas cuando Franco compartió una imagen en la que se veía a Maia con su casco de Fórmula 1. A eso se sumó un intercambio cómplice en comentarios que fue leído por muchos como algo más que una simple buena onda entre amigos. Pero con el correr de las semanas, las señales empezaron a multiplicarse y ya no quedaron limitadas a las redes. Según trascendió, fueron vistos juntos en Europa, entre cenas, paseos y encuentros que reforzaron la idea de que la historia avanzaba a paso firme.

“Estamos hablando de que ya son novios porque ella se mudó a Madrid para estar cerca de él”, aseguró el periodista en el ciclo de Moria Casán. “Hay que decir, ya se venía comentando que se estaban viendo. Ahora ya son novios”, completó.

La actriz Maia Reficco se
La actriz Maia Reficco se instaló en Madrid para acompañar más de cerca al piloto argentino Franco Colapinto en su carrera internacional

De acuerdo con la información que circuló este lunes, uno de los datos que terminó de confirmar el nuevo estatus de la relación fue la decisión de Maia de instalarse en Madrid. La actriz, que desarrolla una carrera internacional, habría elegido mudarse a la capital española para estar más cerca del piloto y poder acompañarlo con mayor facilidad en sus compromisos profesionales. En ese contexto, también se aseguró que la artista viajaría a Japón para estar presente en una de las próximas fechas del calendario de Franco, un gesto que en el entorno del espectáculo fue leído como una clara señal de compromiso. La mudanza a Madrid y los avistamientos en Mónaco fueron parte de los detalles que más se repitieron en la cobertura del romance.

Pero no fue lo único. Entre los datos que más llamaron la atención apareció un aspecto mucho más íntimo y familiar del piloto. Según se contó, Colapinto no solo estaría muy enganchado con Maia, sino que además ya comenzó a integrarse al círculo más cercano de la actriz con gestos de afecto concretos. Una de las versiones que más repercusión tuvo fue la que lo muestra especialmente atento con la familia de ella, en particular con su abuela, a quien le enviaría mensajes con frecuencia. Esa supuesta cercanía terminó de reforzar la idea de que no se trata de un romance pasajero, sino de una relación que avanza con seriedad y que ya habría superado la etapa del coqueteo inicial.

Franco Colapinto ya frecuenta al
Franco Colapinto ya frecuenta al círculo familiar de Maia Reficco y mantiene comunicación cercana con su abuela

La historia también despertó interés por el perfil de la joven que habría conquistado al automovilista. Maia Reficco tiene 25 años, nació en Boston y es hija de padres argentinos. Pasó parte de su infancia y adolescencia en Buenos Aires, donde comenzó a formarse en música y actuación antes de desarrollar una carrera que hoy la encuentra instalada en la escena internacional. Su salto a la popularidad llegó con Kally’s Mashup, la serie juvenil de Nickelodeon Latinoamérica, y luego afianzó su nombre con trabajos en la pantalla internacional y en el teatro musical. Entre sus proyectos más destacados figuran Pretty Little Liars: Original Sin y su paso por Hadestown, musical con el que llegó a Broadway.

Su recorrido artístico no es menor. Con una carrera construida entre la televisión, la música y el teatro, Maia logró posicionarse como una de las jóvenes artistas argentinas con mayor proyección fuera del país. Esa combinación entre un piloto argentino en ascenso dentro del automovilismo internacional y una actriz con presente fuerte en Estados Unidos y Broadway hizo que muchos ya empiecen a hablar de una de las parejas jóvenes más resonantes del año.

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