La emotiva reflexión de Sofía Calzetti a su hija: “El éxito como padres es que en la adultez tus hijos te elijan”

El vínculo familiar expuesto en el posteo abarca escenas cotidianas y deseos de una conexión perdurable tras la crianza

Sofía Calzetti, pareja Sergio Kun Agüero, utilizó su cuenta de Instagram para compartir una imagen junto a su hija Oliva y publicó una reflexión sobre la relación madre e hija, consolidando su posicionamiento como figura influyente en plataformas digitales. El posteo incluyó una frase que Calzetti explicó haber leído y que, según detalló, la marcó profundamente: “El éxito como padres es que en la adultez tus hijos te elijan”. La publicación generó interacción sostenida entre seguidores y cuentas vinculadas al ecosistema de celebridades y deportistas, consolidando la estrategia de exposición familiar como parte de su presencia pública.

El mensaje de Calzetti pone en primer plano la importancia de construir una relación elegida más allá de la dependencia parental

“El éxito como padres es que en la adultez tus hijos te elijan” leí esta frase y quedo grabada en mi, es que mi mayor deseo es que cuando vos hija no me “necesites” mas me elijas para poder compartir la vida al lado tuyo... un cafe, una charla, un consejo, un viaje.. y que ese vínculo que construimos todos los días sea siempre un lugar al que quieras volver“.

Sofía Calzetti comparte en Instagram una reflexión sobre la maternidad junto a su hija Oliva, consolidando su perfil como influencer digital

Calzetti sumó contenido original al destacar su deseo de que, con el paso del tiempo, su hija mantenga una relación elegida más allá de la dependencia parental. El mensaje aludió tanto al escenario cotidiano —compartir un café, entablar una charla, ofrecer un consejo o realizar un viaje— como a la expectativa de construcción de un lazo duradero fuera de la etapa de crianza.

“Mi mayor deseo es que cuando vos hija no me ‘necesites’ más me elijas para poder compartir la vida al lado tuyo” escribió Sofía

La estrategia de publicación se inscribe en la tendencia de relatos parentales autenticados por celebridades. El uso de una imagen junto a Oliva y la declaración sobre la importancia del vínculo consolidó el registro de Calzetti como generadora de contenido emocional centrado en la maternidad dentro del mercado de lifestyle digital.

Del contenido emocional a la interacción en plataformas sociales

La frase compartida por Calzetti actúa como disparador de interacción e identidad en la audiencia. Al citar: “Mi mayor deseo es que cuando vos hija no me ‘necesites’ más me elijas para poder compartir la vida al lado tuyo”, la modelo articuló una narrativa de apertura emocional que prioriza la elección y no la dependencia, reforzando la construcción de un relato propio y replicable en el circuito de contenidos parentales.

Un regalo para Benjamín

Gianinna Maradona y el Kun Agüero le dieron un gran regalo a su hijo por su cumpleaños número 17.

Benjamín Agüero Maradona ha recibido su primer vehículo, un Peugeot 208 blanco 0km, como regalo de cumpleaños de sus padres, Gianinna Maradona y Sergio Kun Agüero. El obsequio marcó la noche del festejo por sus 17 años, realizado al aire libre y con un enfoque familiar —enmarcando el vínculo del joven con el fútbol y el entorno íntimo de sus allegados—. La decisión de ambos padres de entregarle un auto nuevo representa el inicio de una etapa marcada por mayores responsabilidades y autonomía, acompañando el crecimiento de Benjamín dentro y fuera de la cancha.

El nieto de Maradona cumplió un nuevo año de vida y lo festejó con sus papás (Video: Instagram)

La celebración mostró un diseño integral con temática futbolera, donde sobresalieron detalles estéticos vinculados a Boca Juniors, la decoración de inflables y una selección de invitados centrada en el entorno más próximo del homenajeado.

El valor simbólico del vehículo en el crecimiento de Benjamín Agüero

La entrega del auto no solo funcionó como una adquisición material, sino que se integró a una dinámica de participación familiar. Gianinna organizó una “búsqueda del tesoro” para que Benjamín encontrara la llave del auto, con mensajes personalizados que acentuaron el valor afectivo del momento. Muchos fueron los mensajes difundidos por la madre en redes: “Búsqueda del tesoro y una familia incondicional... Los 17 llegaron con llave. Sos amor absoluto y celebrarte es maravilloso”.

Gianinna Maradona y el Kun Agüero sorprendieron a Benjamín con un regalo especial: “Los 17 llegaron con llave”

El acto de regalar un auto 0km a un deportista juvenil en pleno proceso de formación implica una toma de posición respecto al acompañamiento familiar y al acceso temprano a bienes de alto valor en el deporte profesional. La elección del modelo, pensado para cubrir traslados a entrenamientos y compromisos sociales, refuerza la proyección de Benjamín como futbolista de las inferiores de Independiente y heredero de una tradición familiar vinculada al deporte de alto rendimiento. La caja con la llave, decorada por ambos padres, contenía una dedicatoria: “¡Me encontraste! Feliz cumple, hijo. Te amamos. Mamá y papá”.