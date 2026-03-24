Teleshow

La emotiva reflexión de Sofía Calzetti a su hija: “El éxito como padres es que en la adultez tus hijos te elijan”

La modelo expresó sus profundos sentimientos hacia Olivia, fruto de su relación con el Kun Agüero y habló de su rol como mamá

Guardar
El vínculo familiar expuesto en
El vínculo familiar expuesto en el posteo abarca escenas cotidianas y deseos de una conexión perdurable tras la crianza

Sofía Calzetti, pareja Sergio Kun Agüero, utilizó su cuenta de Instagram para compartir una imagen junto a su hija Oliva y publicó una reflexión sobre la relación madre e hija, consolidando su posicionamiento como figura influyente en plataformas digitales. El posteo incluyó una frase que Calzetti explicó haber leído y que, según detalló, la marcó profundamente: “El éxito como padres es que en la adultez tus hijos te elijan”. La publicación generó interacción sostenida entre seguidores y cuentas vinculadas al ecosistema de celebridades y deportistas, consolidando la estrategia de exposición familiar como parte de su presencia pública.

El mensaje de Calzetti pone
El mensaje de Calzetti pone en primer plano la importancia de construir una relación elegida más allá de la dependencia parental

“El éxito como padres es que en la adultez tus hijos te elijan” leí esta frase y quedo grabada en mi, es que mi mayor deseo es que cuando vos hija no me “necesites” mas me elijas para poder compartir la vida al lado tuyo... un cafe, una charla, un consejo, un viaje.. y que ese vínculo que construimos todos los días sea siempre un lugar al que quieras volver“.

Sofía Calzetti comparte en Instagram
Sofía Calzetti comparte en Instagram una reflexión sobre la maternidad junto a su hija Oliva, consolidando su perfil como influencer digital

Calzetti sumó contenido original al destacar su deseo de que, con el paso del tiempo, su hija mantenga una relación elegida más allá de la dependencia parental. El mensaje aludió tanto al escenario cotidiano —compartir un café, entablar una charla, ofrecer un consejo o realizar un viaje— como a la expectativa de construcción de un lazo duradero fuera de la etapa de crianza.

“Mi mayor deseo es que
“Mi mayor deseo es que cuando vos hija no me ‘necesites’ más me elijas para poder compartir la vida al lado tuyo” escribió Sofía

La estrategia de publicación se inscribe en la tendencia de relatos parentales autenticados por celebridades. El uso de una imagen junto a Oliva y la declaración sobre la importancia del vínculo consolidó el registro de Calzetti como generadora de contenido emocional centrado en la maternidad dentro del mercado de lifestyle digital.

Del contenido emocional a la interacción en plataformas sociales

La frase compartida por Calzetti actúa como disparador de interacción e identidad en la audiencia. Al citar: “Mi mayor deseo es que cuando vos hija no me ‘necesites’ más me elijas para poder compartir la vida al lado tuyo”, la modelo articuló una narrativa de apertura emocional que prioriza la elección y no la dependencia, reforzando la construcción de un relato propio y replicable en el circuito de contenidos parentales.

Un regalo para Benjamín

Gianinna Maradona y el Kun Agüero le dieron un gran regalo a su hijo por su cumpleaños número 17.

Benjamín Agüero Maradona ha recibido su primer vehículo, un Peugeot 208 blanco 0km, como regalo de cumpleaños de sus padres, Gianinna Maradona y Sergio Kun Agüero. El obsequio marcó la noche del festejo por sus 17 años, realizado al aire libre y con un enfoque familiar —enmarcando el vínculo del joven con el fútbol y el entorno íntimo de sus allegados—. La decisión de ambos padres de entregarle un auto nuevo representa el inicio de una etapa marcada por mayores responsabilidades y autonomía, acompañando el crecimiento de Benjamín dentro y fuera de la cancha.

El nieto de Maradona cumplió un nuevo año de vida y lo festejó con sus papás (Video: Instagram)

La celebración mostró un diseño integral con temática futbolera, donde sobresalieron detalles estéticos vinculados a Boca Juniors, la decoración de inflables y una selección de invitados centrada en el entorno más próximo del homenajeado.

El valor simbólico del vehículo en el crecimiento de Benjamín Agüero

La entrega del auto no solo funcionó como una adquisición material, sino que se integró a una dinámica de participación familiar. Gianinna organizó una “búsqueda del tesoro” para que Benjamín encontrara la llave del auto, con mensajes personalizados que acentuaron el valor afectivo del momento. Muchos fueron los mensajes difundidos por la madre en redes: “Búsqueda del tesoro y una familia incondicional... Los 17 llegaron con llave. Sos amor absoluto y celebrarte es maravilloso”.

Gianinna Maradona y el Kun
Gianinna Maradona y el Kun Agüero sorprendieron a Benjamín con un regalo especial: “Los 17 llegaron con llave”

El acto de regalar un auto 0km a un deportista juvenil en pleno proceso de formación implica una toma de posición respecto al acompañamiento familiar y al acceso temprano a bienes de alto valor en el deporte profesional. La elección del modelo, pensado para cubrir traslados a entrenamientos y compromisos sociales, refuerza la proyección de Benjamín como futbolista de las inferiores de Independiente y heredero de una tradición familiar vinculada al deporte de alto rendimiento. La caja con la llave, decorada por ambos padres, contenía una dedicatoria: “¡Me encontraste! Feliz cumple, hijo. Te amamos. Mamá y papá”.

Temas Relacionados

Sofía CalzettiSergio “Kun” AgüeroBenjamínOliviaGianinna MaradonaBocaIndependiente

Últimas Noticias

Darío Barassi vio a una participante caer del estudio de Ahora Caigo y su reacción sorprendió a todos

El conductor quedó anonadado cuando Delfina se deslizó en el pozo tras perder en el juego y desató risas con su improvisación en pleno vivo

Darío Barassi vio a una

Joaquín Levinton desata risas en Es mi sueño con su pregunta a Pintos: “¿Cuánto pagaste, Abel?”

El líder de la banda Turf exhibe su faceta humorística en el show de talentos. La ingeniosa intervención aportó una nota de color a un momento intenso

Joaquín Levinton desata risas en

La descomunal fiesta de Yanina Latorre por sus 57 años: gazebo con luces, el show de Carlos Baute y baile sin parar

La conductora celebró su día rodeada de seres queridos y figuras del espectáculo, con música en vivo, karaoke y un look lleno de brillos. El exclusivo detalle de los sombreros

La descomunal fiesta de Yanina

El inesperado reencuentro de Andrea del Boca y Yanina Zilli en Gran Hermano: el gesto que sorprendió a todos

La frase menos esperada de la actriz inició otra dinámica adentro de la casa y sumó un nuevo capítulo a la historia del reality

El inesperado reencuentro de Andrea

AC/DC encendió el Monumental: la potencia del rock volvió a la Argentina tras más de una década

La banda australiana, con una formación que mantiene intacta su esencia, reafirmó el vínculo histórico con el público local

AC/DC encendió el Monumental: la
DEPORTES
Escándalo en Brasil con Memphis

Escándalo en Brasil con Memphis Depay tras usar el celular en el banco de suplentes en pleno partido: la sanción que le darían

El giro de Mauricio Pochettino tras su paso por París: “Al terminar el partido contra el Real Madrid, supe que mi ciclo había acabado”

La mini pretemporada de River Plate que diseñó el Chacho Coudet en el búnker de la era Marcelo Gallardo

Franco Colapinto volverá a competir antes del parate de un mes en la Fórmula 1: días y horarios de toda la actividad del Gran Premio de Japón

El dueño de un histórico equipo de béisbol hizo una oferta para comprar las acciones de Alpine en la Fórmula 1

TELESHOW
Darío Barassi vio a una

Darío Barassi vio a una participante caer del estudio de Ahora Caigo y su reacción sorprendió a todos

Joaquín Levinton desata risas en Es mi sueño con su pregunta a Pintos: “¿Cuánto pagaste, Abel?”

La descomunal fiesta de Yanina Latorre por sus 57 años: gazebo con luces, el show de Carlos Baute y baile sin parar

El inesperado reencuentro de Andrea del Boca y Yanina Zilli en Gran Hermano: el gesto que sorprendió a todos

AC/DC encendió el Monumental: la potencia del rock volvió a la Argentina tras más de una década

INFOBAE AMÉRICA

Excarcelaron en Nicaragua a Nancy

Excarcelaron en Nicaragua a Nancy Henríquez, ex diputada miskita y presidenta del partido indígena Yatama

Millones de personas bajo alerta por tormentas severas en EEUU con riesgo de vientos destructivos y granizo

El gobierno de Ecuador admitió déficit eléctrico pero aseguró que no habrá apagones

La NASA anunció que construirá una base permanente en la Luna

Rodrigo Paz responde entre líneas a José Antonio Kast: “Bolivia no hace zanjas, sino puentes de integración”