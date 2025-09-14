Globos, lazos rosas y cupcakes: así fue el primer cumpleaños de Olivia, la hija de Sofía Calzetti y el Kun Agüero

Sofía Calzetti y el Kun Agüero celebraron el primer año de Olivia (Video: Instagram)

El primer año de Olivia, la hija de Sofía Calzetti y Sergio “Kun” Agüero llegó envuelto en una atmósfera de ternura y alegría. Así, la influencer y el exfutbolista eligieron celebrar este hito rodeados de cariño, detalles pensados y una decoración que transformó el espacio en un pequeño mundo de ensueño pastel. Las imágenes del festejo revelan la magia y la intimidad de una familia feliz que atesora cada instante con su pequeña.

Desde el comienzo, la decoración fue protagonista: globos blancos y rosados, un gran lazo rosa y estructuras curvas daban la bienvenida a los invitados y enmarcaban cada momento. En el centro de la escena, una torta blanca de dos pisos decorada con un lazo rosa y una vela con forma de número uno resumía la emoción de la fecha. Olivia, con su blusa blanca de manga larga y una vincha adornada, era el eje de todas las miradas. A su lado, Agüero, vestido de negro, se inclinaba para acercarse y compartir ese instante con su hija, mientras Calzetti, con blusa blanca sin mangas y el pelo recogido, la sostenía con ternura. El fondo, rebosante de globos y estructuras rosas, acompañaba el momento con suavidad.

La secuencia de imágenes transmitía participación y complicidad. En otra fotografía, Agüero aplaudía a Olivia, que sentada sobre la mesa, observaba fascinada la torta que marcaba su primer año. La madre, sonriente y atenta, la sostenía, mientras la mesa se llenaba de cupcakes decorados en rosa y un arco blanco y rosa creaba un rincón de cuento. Todo estaba diseñado para envolver a Olivia en una atmósfera que parecía surgir de la fantasía: dulce, luminosa y llena de cariño.

Olivia cumplió un año y sus papás le organizaron una íntima celebración

La felicidad de la pequeña

El rosa fue el color elegido para la decoración del festejo

Otros momentos revelaron la conexión familiar. El exjugador del Mastercher City sostenía en brazos a Olivia, ambos mirando hacia el horizonte fuera de cuadro, compartiendo una serenidad que contrastaba con la euforia festiva. El entorno, de tonos claros, realzaba la ternura del gesto y la pequeña observaba el mundo desde lo alto, segura en los brazos de su papá. En otra escena, Sofía cargaba a Olivia entre el bullicio de los amigos y el colorido de los arcos y cupcakes. Otro joven observaba la escena, mientras el exfutbolista no perdía de vista a su hija, atento y presente.

Uno de los momentos más entrañables se produjo cuando Olivia, de pie entre sus padres, enfocaba toda su atención en la torta y su vela rosa. El gesto de Agüero, inclinándose cariñoso hacia ella, y la sonrisa de Calzetti coronaban una postal familiar perfecta. Los arcos y globos completaban el escenario, y la suavidad de la luz reforzaba la calidez del ambiente.

La alegría se repetía imagen tras imagen: en los abrazos y risas de madre e hija, en los pequeños detalles de la decoración —el nombre “Olivia” en letras doradas, los pastelitos rosas, los banderines—, en la confianza plena que mostraba la pequeña al extender los brazos y reír frente al mural rosa y crema. Todo parecía girar en torno a Olivia, que en cada foto lucía un vestido blanco texturado y la vincha rosa que la distinguía como protagonista del día.

Benjamín, el hijo de Sergio y Gianinna Maradona, estuvo presente en la celabración de su hermanita

"No tengo palabras hijita, te amo tanto. Que seas siempre feliz", escribió Sofía en una de las historias que le dedicó

Sofía retrató el minuto a minuto del primer cumpleaños de su hija (Foto: Instagram)

La última escena, más íntima, la encontraba sentada sobre la cama. El banderín formaba la palabra “ONE” y un gran lazo rosa la envolvía en su pequeño universo de cumpleaños. Sobre la foto, una frase de amor absoluto: “No tengo palabras hijita, te amo tanto. Que seas siempre muy feliz”. Así concluía la celebración: con el deseo más genuino, el de que esa felicidad, tejida entre los brazos de sus padres, la acompañe siempre.

El cumpleaños de Olivia se celebró en cada gesto, en cada abrazo y en cada sonrisa, confirmando la dedicación y el afecto que Sofía Calzetti y el Kun Agüero han volcado en su familia desde la llegada de su hija. Un primer año que no solo se mide en días, sino en recuerdos luminosos y promesas llenas de futuro.