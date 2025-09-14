Teleshow

Globos, lazos rosas y cupcakes: así fue el primer cumpleaños de Olivia, la hija de Sofía Calzetti y el Kun Agüero

Sin palabras grandilocuentes, la pareja celebró el primer año de vida de su pequeña, enmarcada por los gestos sencillos y la alegría compartida

Lucía Consiglieri

Por Lucía Consiglieri

Guardar
Sofía Calzetti y el Kun Agüero celebraron el primer año de Olivia (Video: Instagram)

El primer año de Olivia, la hija de Sofía Calzetti y Sergio “Kun” Agüero llegó envuelto en una atmósfera de ternura y alegría. Así, la influencer y el exfutbolista eligieron celebrar este hito rodeados de cariño, detalles pensados y una decoración que transformó el espacio en un pequeño mundo de ensueño pastel. Las imágenes del festejo revelan la magia y la intimidad de una familia feliz que atesora cada instante con su pequeña.

Desde el comienzo, la decoración fue protagonista: globos blancos y rosados, un gran lazo rosa y estructuras curvas daban la bienvenida a los invitados y enmarcaban cada momento. En el centro de la escena, una torta blanca de dos pisos decorada con un lazo rosa y una vela con forma de número uno resumía la emoción de la fecha. Olivia, con su blusa blanca de manga larga y una vincha adornada, era el eje de todas las miradas. A su lado, Agüero, vestido de negro, se inclinaba para acercarse y compartir ese instante con su hija, mientras Calzetti, con blusa blanca sin mangas y el pelo recogido, la sostenía con ternura. El fondo, rebosante de globos y estructuras rosas, acompañaba el momento con suavidad.

La secuencia de imágenes transmitía participación y complicidad. En otra fotografía, Agüero aplaudía a Olivia, que sentada sobre la mesa, observaba fascinada la torta que marcaba su primer año. La madre, sonriente y atenta, la sostenía, mientras la mesa se llenaba de cupcakes decorados en rosa y un arco blanco y rosa creaba un rincón de cuento. Todo estaba diseñado para envolver a Olivia en una atmósfera que parecía surgir de la fantasía: dulce, luminosa y llena de cariño.

Olivia cumplió un año y
Olivia cumplió un año y sus papás le organizaron una íntima celebración
La felicidad de la pequeña
La felicidad de la pequeña
El rosa fue el color
El rosa fue el color elegido para la decoración del festejo

Otros momentos revelaron la conexión familiar. El exjugador del Mastercher City sostenía en brazos a Olivia, ambos mirando hacia el horizonte fuera de cuadro, compartiendo una serenidad que contrastaba con la euforia festiva. El entorno, de tonos claros, realzaba la ternura del gesto y la pequeña observaba el mundo desde lo alto, segura en los brazos de su papá. En otra escena, Sofía cargaba a Olivia entre el bullicio de los amigos y el colorido de los arcos y cupcakes. Otro joven observaba la escena, mientras el exfutbolista no perdía de vista a su hija, atento y presente.

Uno de los momentos más entrañables se produjo cuando Olivia, de pie entre sus padres, enfocaba toda su atención en la torta y su vela rosa. El gesto de Agüero, inclinándose cariñoso hacia ella, y la sonrisa de Calzetti coronaban una postal familiar perfecta. Los arcos y globos completaban el escenario, y la suavidad de la luz reforzaba la calidez del ambiente.

La alegría se repetía imagen tras imagen: en los abrazos y risas de madre e hija, en los pequeños detalles de la decoración —el nombre “Olivia” en letras doradas, los pastelitos rosas, los banderines—, en la confianza plena que mostraba la pequeña al extender los brazos y reír frente al mural rosa y crema. Todo parecía girar en torno a Olivia, que en cada foto lucía un vestido blanco texturado y la vincha rosa que la distinguía como protagonista del día.

Benjamín, el hijo de Sergio
Benjamín, el hijo de Sergio y Gianinna Maradona, estuvo presente en la celabración de su hermanita
"No tengo palabras hijita, te
"No tengo palabras hijita, te amo tanto. Que seas siempre feliz", escribió Sofía en una de las historias que le dedicó
Sofía retrató el minuto a
Sofía retrató el minuto a minuto del primer cumpleaños de su hija (Foto: Instagram)

La última escena, más íntima, la encontraba sentada sobre la cama. El banderín formaba la palabra “ONE” y un gran lazo rosa la envolvía en su pequeño universo de cumpleaños. Sobre la foto, una frase de amor absoluto: “No tengo palabras hijita, te amo tanto. Que seas siempre muy feliz”. Así concluía la celebración: con el deseo más genuino, el de que esa felicidad, tejida entre los brazos de sus padres, la acompañe siempre.

El cumpleaños de Olivia se celebró en cada gesto, en cada abrazo y en cada sonrisa, confirmando la dedicación y el afecto que Sofía Calzetti y el Kun Agüero han volcado en su familia desde la llegada de su hija. Un primer año que no solo se mide en días, sino en recuerdos luminosos y promesas llenas de futuro.

Temas Relacionados

Kun AngüeroSergio AgüeroSergio Kun AgüeroSofía Calzetti

Últimas Noticias

La preocupación de dos exparticipantes de Gran Hermano por la salud de Thiago Medina: “Tiene un corazón de oro”

Luego de que se conociera un nuevo parte médico sobre la evolución del joven, Alfa y Big Ari, compañeros del exjugador, manifestaron su angustia

La preocupación de dos exparticipantes

La Joaqui contó cómo la tiene agendada Luck Ra: “Nunca me cambió”

La cantante confesó que el cordobés nunca le cambio el nombre a su contacto y comenzó un debate en Rumis

La Joaqui contó cómo la

El desgarrador llanto de Daniela Celis a la salida del hospital donde está internado Thiago Medina

La exparticipante de Gran Hermano lo acompaña minuto a minuto en el centro de salud de Moreno luego del accidente que tuvo la noche del viernes

El desgarrador llanto de Daniela

Roberto Funes Ugarte reveló el increíble emprendimiento personal que lo llevará a viajar a Corea del Sur

El periodista contó que acompañará a Marley en sus viajes por el mundo, pero sorprendió con el segundo motivo de su periplo, relacionado con los peces

Roberto Funes Ugarte reveló el

Se conoció un nuevo parte médico de Thiago Medina: cómo se encuentra el ex Gran Hermano

La expareja de Daniela Celis permanece internado en terapia intensiva tras protagonizar un grave accidente mientras manejaba su moto

Se conoció un nuevo parte
ÚLTIMAS NOTICIAS
Video: un conductor fue acusado

Video: un conductor fue acusado de intentar secuestrar a una menor y lo detuvieron tras una intensa persecución

Tragedia en Córdoba: se estrelló una avioneta durante un festival de acrobacias y murieron sus dos tripulantes

Karina Milei lanzó una agrupación estudiantil para “combatir el adoctrinamiento” en los secundarios de CABA

Identificaron a Tenorinho, el pianista de Vinicius de Moraes desaparecido durante la última dictadura argentina

Un hombre de 60 años se descompensó mientras jugaba al fútbol y murió en Córdoba

INFOBAE AMÉRICA
Científicos descubrieron cómo algunos olores

Científicos descubrieron cómo algunos olores se perciben como sabores en el cerebro

Estonia impuso restricciones de vuelo en la frontera oriental con Rusia

El hongo más mortal del planeta amenaza con expandirse a nivel mundial

El emotivo homenaje al papa Francisco durante un concierto en el Vaticano: miles de drones fueron desplegados para formar su rostro

Cómo tres monjas se escaparon del geriátrico y reabrieron su convento con ayuda de un cerrajero

TELESHOW
La preocupación de dos exparticipantes

La preocupación de dos exparticipantes de Gran Hermano por la salud de Thiago Medina: “Tiene un corazón de oro”

La Joaqui contó cómo la tiene agendada Luck Ra: “Nunca me cambió”

El desgarrador llanto de Daniela Celis a la salida del hospital donde está internado Thiago Medina

Roberto Funes Ugarte reveló el increíble emprendimiento personal que lo llevará a viajar a Corea del Sur

Se conoció un nuevo parte médico de Thiago Medina: cómo se encuentra el ex Gran Hermano