El emotivo mensaje de Gianinna Maradona a su hijo Benjamín por sus 17 años: “Sos más de lo que alguna vez imaginé”

La familia celebró un nuevo aniversario de la vida del adolescente con un festejo íntimo al que también asistió su papá, Sergio Kun Agüero

El nieto de Maradona cumplió un nuevo año de vida y lo festejó con sus papás (Video: Instagram)

Gianinna Maradona celebró el cumpleaños de su hijo Benjamín, fruto de su relación con el Sergio Kun Agüero, con una serie de publicaciones llenas de emoción y gratitud. En esta ocasión especial, Benjamín pudo festejar rodeado de sus dos padres, ya que el Kun estuvo presente en la celebración, permitiendo un reencuentro familiar en este nuevo año de vida del adolescente.

En las imágenes compartidas en sus historias de Instagram, Gianinna aparece sonriente, acompañando a Benjamín mientras sostiene la torta de cumpleaños y él se prepara para soplar las velitas. El ambiente está teñido de calidez, con miradas cómplices y el cariño de quienes los rodean. Para musicalizar el video principal del festejo, Gianinna eligió la canción “Te regalo” de J Abecia y Rels B, sumando un toque emotivo que acompañó los mejores momentos de la jornada. En una de las postales, la diseñadora le dedicó a su hijo un mensaje cargado de ternura: “Feliz vida Benjamín, sos más de lo que alguna vez imaginé. Lo mejor del amor para siempre. Feliz cumple Ben”.

La secuencia de fotos y videos reflejó el profundo vínculo entre madre e hijo, con gestos de cariño, abrazos y palabras que invitan a soñar en grande: “Pedí tus deseos tan fuerte que el universo no tenga más opción que cumplirte todo. Te amo hijo”. En otra imagen, la hija de Diego Maradona resumió el sentimiento de la jornada con la frase: “Una vida mirándonos así… Gracias Benjamín, sos más de lo que alguna vez imaginé. Feliz cumple amor de todas mis vidas. ¡Gracias por existir!”. La celebración, marcada por la presencia y la unión de ambos padres, dejó postales de felicidad y reafirmó la importancia de compartir juntos los momentos fundamentales de la vida.

Gianinna Maradona compartió una tierna
Gianinna Maradona compartió una tierna imagen abrazando a su hijo Benjamín Agüero en la celebración de su cumpleaños, mientras él sopla una vela de bengala en un pastel.
Gianinna Maradona celebra con alegría
Gianinna Maradona celebra con alegría el cumpleaños de su hijo Benjamín Agüero, compartiendo un pastel con bengalas encendidas en una emotiva publicación.

A los saludos y gestos de cariño se sumó también Dalma Maradona, tía y madrina de Benjamín, que no dudó en expresar su amor públicamente. Dalma compartió una foto de su ahijado de pequeño y le dedicó un mensaje lleno de afecto y complicidad: “Feliz cumple a mi primer amor para siempre! Seguiré fingiendo demencia y siempre serás mi bebé chiquito! Te amo @aguerobenja19 que se te cumplan todos…”. La imagen muestra a Benjamín en su infancia, con una mirada dulce y nostálgica, evocando recuerdos de una relación familiar que se mantiene fuerte y presente a lo largo de los años.

El saludo de Dalma reafirmó el fuerte lazo que la une a su sobrino y ahijado, mostrando el costado más cercano y protector de la hija mayor de Diego Maradona. La interacción entre tía y sobrino, sumada al acompañamiento incondicional de Gianinna y la presencia del Kun Agüero, dejó en evidencia la importancia de los vínculos familiares y la alegría de celebrar la vida en un entorno de amor y contención.

Dalma Maradona comparte una tierna
Dalma Maradona comparte una tierna publicación de Instagram dedicada a su hijo Benjamín Agüero por su cumpleaños, expresando su amor incondicional y celebrando su día especial.

Por su parte el exjugador del Manchester City eligió no usar sus redes sociales para saludar a su hijo varón, esto se debe a que no suele compartir muchos momentos de su vida privada, sin embargo, la participación en el evento dejó en claro que tiene un buen vínculo con la madre de su hijo.

La celebración del cumpleaños de Benjamín fue mucho más que una reunión: se transformó en una muestra de unión, resiliencia y cuidado mutuo. Los mensajes, las imágenes y la música elegida por Gianinna y Dalma reflejaron la fuerza de la familia y la capacidad de sobreponerse a las adversidades, priorizando siempre el bienestar y la felicidad de los hijos. En un clima de gratitud y esperanza, Benjamín fue el centro de un festejo donde el afecto y la celebración de la vida dijeron presente en cada gesto y cada palabra compartida.

