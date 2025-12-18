Sofía Calzetti desmintió los rumores de separación del Kun Agüero con un contundente posteo: las fotos

Sofía Calzetti desmintió los rumores de separación del Kun Agüero con un posteo familiar en Instagram

En medio de una semana llena de versiones cruzadas, trascendidos y rumores que apuntaban a una supuesta crisis en su relación con Sergio “Kun” Agüero, Sofía Calzetti eligió una forma directa y elocuente de responder. Sin emitir comunicados ni dar entrevistas, la influencer y empresaria publicó en su cuenta de Instagram un carrete de imágenes familiares que funcionó como una desmentida silenciosa pero contundente: fotos junto al exfutbolista y su hija, en distintos momentos de intimidad, calma y disfrute compartido.

Las especulaciones sobre una presunta separación y una supuesta infidelidad del Kun comenzaron a circular con fuerza en los últimos días, alimentadas por versiones mediáticas que hablaban de una tercera en discordia y de un encuentro en Miami con una influencer. Si bien tanto Agüero como Calzetti habían negado atravesar una ruptura, el tema siguió escalando y ocupando el centro de la escena del espectáculo. En ese contexto, el posteo de Sofía llegó como una respuesta clara, sin estridencias, pero difícil de ignorar.

A través de su cuenta de Instagram, la creadora de contenido publicó una serie de momentos del mes, que ella misma tituló como: “Diciembre”, junto a un emoji de corazón azul. En las imágenes que compartió, se los puede ver juntos en situaciones cotidianas y familiares: abrazados, relajados y acompañados por su hija, Olivia, en postales que transmiten cercanía y estabilidad. Lejos de cualquier pose armada, el carrete muestra escenas íntimas que refuerzan la idea de un vínculo vigente. Desde momentos al aire libre hasta instantes de descanso y complicidad, cada foto parece pensada para dejar un mensaje preciso: la relación sigue en pie.

Una de las imágenes que más llamó la atención fue una selfie frente al espejo, donde Sofía aparece junto al Kun y la pequeña, reflejando una escena doméstica, sin producción ni artificios. En otra, se los ve disfrutando de una jornada en familia, con gestos de ternura que contrastan con las versiones de crisis que circularon durante la semana. También hubo lugar para postales de naturaleza y frases reflexivas, que acompañan el tono calmo del mensaje general del carrete.

El posteo no incluyó aclaraciones explícitas ni menciones directas a los rumores, pero el mensaje fue leído de manera unánime por sus seguidores: una desmentida visual que habla por sí sola. En redes sociales, el impacto fue inmediato. Los comentarios se llenaron de mensajes de apoyo, corazones y palabras celebrando la familia, mientras muchos interpretaron las fotos como una forma elegante de ponerle punto final a las especulaciones. “Los amo”, comentó Yanina Latorre. Por su parte, Benjamín Agüero, hijo del Kun, les escribió: “Los extraño”.

La estrategia de Sofía Calzetti no es nueva en el universo de las figuras públicas: frente al ruido mediático, eligió mostrar hechos en lugar de palabras. En tiempos donde cada gesto es analizado al detalle, el carrete funcionó como una declaración de estado sentimental sin necesidad de títulos ni explicaciones. La presencia del Kun Agüero y de su hija en el posteo terminó de sellar el mensaje.

Cabe recordar que, en los días previos, ambos habían sido señalados como protagonistas de una supuesta crisis, aunque se mostraban juntos en distintos ámbitos. El posteo en Instagram vino a reforzar esa línea y a marcar una postura clara frente a las versiones que hablaban de distanciamiento. Lejos del escándalo y del enfrentamiento público, Sofía optó por reafirmar su presente desde lo personal.

Así, con una selección de fotos cargadas de intimidad y simbolismo, Sofía Calzetti dejó en claro que su relación con el Kun Agüero continúa y que los rumores de separación no tienen sustento. Una respuesta directa que volvió a poner el foco en la familia y no en las especulaciones.