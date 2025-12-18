Teleshow

Sofía Calzetti desmintió los rumores de separación del Kun Agüero con un contundente posteo: las fotos

La influencer sorprendió a todos al compartir imágenes junto al exfutbolista y su hija, mostrando momentos de complicidad y calma que silenciaron las versiones que hablaban de una ruptura

Guardar
Sofía Calzetti desmintió los rumores
Sofía Calzetti desmintió los rumores de separación del Kun Agüero con un posteo familiar en Instagram

En medio de una semana llena de versiones cruzadas, trascendidos y rumores que apuntaban a una supuesta crisis en su relación con Sergio “Kun” Agüero, Sofía Calzetti eligió una forma directa y elocuente de responder. Sin emitir comunicados ni dar entrevistas, la influencer y empresaria publicó en su cuenta de Instagram un carrete de imágenes familiares que funcionó como una desmentida silenciosa pero contundente: fotos junto al exfutbolista y su hija, en distintos momentos de intimidad, calma y disfrute compartido.

Las especulaciones sobre una presunta separación y una supuesta infidelidad del Kun comenzaron a circular con fuerza en los últimos días, alimentadas por versiones mediáticas que hablaban de una tercera en discordia y de un encuentro en Miami con una influencer. Si bien tanto Agüero como Calzetti habían negado atravesar una ruptura, el tema siguió escalando y ocupando el centro de la escena del espectáculo. En ese contexto, el posteo de Sofía llegó como una respuesta clara, sin estridencias, pero difícil de ignorar.

Las fotos compartidas por Sofía
Las fotos compartidas por Sofía Calzetti muestran momentos de intimidad y estabilidad junto a Sergio Agüero y su hija
La estrategia de Sofía Calzetti
La estrategia de Sofía Calzetti apuesta por hechos y no palabras para responder a los rumores mediáticos

A través de su cuenta de Instagram, la creadora de contenido publicó una serie de momentos del mes, que ella misma tituló como: “Diciembre”, junto a un emoji de corazón azul. En las imágenes que compartió, se los puede ver juntos en situaciones cotidianas y familiares: abrazados, relajados y acompañados por su hija, Olivia, en postales que transmiten cercanía y estabilidad. Lejos de cualquier pose armada, el carrete muestra escenas íntimas que refuerzan la idea de un vínculo vigente. Desde momentos al aire libre hasta instantes de descanso y complicidad, cada foto parece pensada para dejar un mensaje preciso: la relación sigue en pie.

Una de las imágenes que más llamó la atención fue una selfie frente al espejo, donde Sofía aparece junto al Kun y la pequeña, reflejando una escena doméstica, sin producción ni artificios. En otra, se los ve disfrutando de una jornada en familia, con gestos de ternura que contrastan con las versiones de crisis que circularon durante la semana. También hubo lugar para postales de naturaleza y frases reflexivas, que acompañan el tono calmo del mensaje general del carrete.

El carrete de imágenes publicado
El carrete de imágenes publicado por la influencer refuerza la vigencia de la relación con el exfutbolista
Las especulaciones sobre una supuesta
Las especulaciones sobre una supuesta crisis y una tercera en discordia fueron desmentidas por la publicación en redes sociales

El posteo no incluyó aclaraciones explícitas ni menciones directas a los rumores, pero el mensaje fue leído de manera unánime por sus seguidores: una desmentida visual que habla por sí sola. En redes sociales, el impacto fue inmediato. Los comentarios se llenaron de mensajes de apoyo, corazones y palabras celebrando la familia, mientras muchos interpretaron las fotos como una forma elegante de ponerle punto final a las especulaciones. “Los amo”, comentó Yanina Latorre. Por su parte, Benjamín Agüero, hijo del Kun, les escribió: “Los extraño”.

La estrategia de Sofía Calzetti no es nueva en el universo de las figuras públicas: frente al ruido mediático, eligió mostrar hechos en lugar de palabras. En tiempos donde cada gesto es analizado al detalle, el carrete funcionó como una declaración de estado sentimental sin necesidad de títulos ni explicaciones. La presencia del Kun Agüero y de su hija en el posteo terminó de sellar el mensaje.

El impacto en redes sociales
El impacto en redes sociales fue inmediato, con mensajes de apoyo y celebraciones a la familia de Sofía y el Kun
La presencia de Olivia, la
La presencia de Olivia, la hija de la pareja, en las fotos refuerza el mensaje de unión y estabilidad familiar

Cabe recordar que, en los días previos, ambos habían sido señalados como protagonistas de una supuesta crisis, aunque se mostraban juntos en distintos ámbitos. El posteo en Instagram vino a reforzar esa línea y a marcar una postura clara frente a las versiones que hablaban de distanciamiento. Lejos del escándalo y del enfrentamiento público, Sofía optó por reafirmar su presente desde lo personal.

Así, con una selección de fotos cargadas de intimidad y simbolismo, Sofía Calzetti dejó en claro que su relación con el Kun Agüero continúa y que los rumores de separación no tienen sustento. Una respuesta directa que volvió a poner el foco en la familia y no en las especulaciones.

Temas Relacionados

Sofía CalzettiKun AgüeroSergio Kun Agüero

Últimas Noticias

Germán Martitegui justificó sus duras devoluciones en MasterChef Celebrity: “Es más divertido”

El chef más temido del reality habló sin filtros sobre su papel en el programa, las críticas de los exparticipantes y por qué no piensa suavizar su estilo en el repechaje

Germán Martitegui justificó sus duras

El retoque estético de Jimena Barón luego de dos años sin intervenciones: “Yo quiero ser hippie con bótox”

La cantante compartió con humor su deseo de sacarse una “raya que me pone mal”. El video

El retoque estético de Jimena

Flavio Mendoza contó el sufrimiento que vivió su hijo tras su última ruptura: “Me da miedo ingresar a alguien a mi vida”

El coreógrafo abrió la puerta de su intimidad y contó cómo terminó su última relación de pareja y cómo esta afectó su vínculo con Dionisio

Flavio Mendoza contó el sufrimiento

Quién es Thiago Silvero, la joven promesa de Vélez que conquistó a Indiana Cubero

El deportista de 19 años, quien se desempeña como una de las figuras destacadas del club, llamó la atención al blanquear su historia de amor con la hija de Nicole Neumann y Fabián Cubero

Quién es Thiago Silvero, la

Wanda Nara canceló las grabaciones de MasterChef y tuvo un ataque de llanto tras enterarse de que no pasará Navidad con sus hijas

Luego de enterarse de que no estará en las Fiestas con las pequeñas que tiene con Mauro Icardi tuvo una crisis emocional y la describieron como “desarmada”

Wanda Nara canceló las grabaciones
DEPORTES
Quiénes son los dos nuevos

Quiénes son los dos nuevos refuerzos que sumó el Inter Miami de Messi en el Draft de la MLS: “Bendecido es quedarse corto”

La conmovedora historia detrás del gol de Santino, uno de los hijos de Walter Montillo, en el partido despedida del futbolista

Los inéditos videos de la consagración de Argentina en Qatar 2022: del diálogo entre Enzo y Messi al saludo de Mbappé con Scaloni

La “gallinita”, un toque sutil y una reacción: las provocaciones de Jake Paul a Anthony Joshua en el pesaje

Con Marino Hinestroza casi cerrado, Boca acelera por un refuerzo local: es capitán y referente de un equipo grande

TELESHOW
Germán Martitegui justificó sus duras

Germán Martitegui justificó sus duras devoluciones en MasterChef Celebrity: “Es más divertido”

El retoque estético de Jimena Barón luego de dos años sin intervenciones: “Yo quiero ser hippie con bótox”

Flavio Mendoza contó el sufrimiento que vivió su hijo tras su última ruptura: “Me da miedo ingresar a alguien a mi vida”

Quién es Thiago Silvero, la joven promesa de Vélez que conquistó a Indiana Cubero

Wanda Nara canceló las grabaciones de MasterChef y tuvo un ataque de llanto tras enterarse de que no pasará Navidad con sus hijas

INFOBAE AMÉRICA

Gracias Stewart Copeland, reviviste a

Gracias Stewart Copeland, reviviste a The Police y nos hiciste felices por una noche

El país del año 2025 según The Economist

Archivan causa de policía que mató a dos hinchas de Nacional tras clásico en Uruguay: fue en legítima defensa

Tras una masiva protesta en Bruselas, se postergó la firma del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur

La capacidad del ajolote de regenerar un timo funcional tras su extirpación inspira terapias en medicina regenerativa